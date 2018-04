HTC prý chystá přerostlý smartphone s vysokým rozlišením displeje

Zařízení s prozatím neznámým označením by se tak mohlo stát hlavním konkurentem pro druhou generaci Galaxy Note od Samsungu. Ten by ale podle posledních zpráv měl mít ještě větší displej než předchůdce. Nyní má displej Note úhlopříčku 5,3 palce, zatímco u nové verze by to mělo být 5,5 palce.

Menší displej ale nutně nemusí být pro HTC hendikepem. Zařízení by totiž mělo být o něco kompaktnější, a tedy přijatelnější pro širší spektrum uživatelů.

Překvapivé je však rozlišení displeje neznámého HTC, které má být 1794 × 1080 pixelů. Při dané úhlopříčce to znamená nebývalou jemnost 418 DPI. To je zhruba o třetinu více bodů na palec, než má displej smartphonu One X, současné špičky portfolia HTC.

Zbývajících 126 řádků, které chybí do klasického formátu Full HD, pravděpodobně připadne na překreslující se navigační tlačítka systému Google Android. HTC by tedy displeje pro svou novinku mohlo odebírat od společnosti LG, která panel takových parametrů, tj. Full HD na 5", představila v květnu (více v dřívějším článku).

Náznak konfigurace

Již dříve se na internetu objevily výsledky testu GLBenchmark neznámého zařízení HTC s kódovým označením 6435LVW, jehož displej měl právě takové rozlišení. Poháněl ho procesor Qualcomm Snapdragon S4 (MSM8960) s výkonným grafickým čipem Adreno 320, což je zárukou vysokého výkonu.

Dá se říci, že prvním zařízením, které bylo na poměry smartphonů přerostlé, ale zároveň nedosahovalo velikosti tabletů, byl pětipalcový Dell Streak Mini 5. Výraznějšího úspěchu se ale nedočkal. Naproti tomu se Samsung Galaxy Note prodává velmi dobře: k 1. červnu ho v kapse nosí 7 milionů uživatelů.