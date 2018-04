HTC slaví desetileté výročí svého založení!

Podíl HTC na trhu s OS Windows Mobile je zatím jasně majoritní, 70-80% světové produkce zařízení s tímto OS má na svědomí právě tento gigant. Jediným větším soupeřem se v poslední době stává E-Ten, růžky pomalu ale jistě vystrkuje také Asus. Jaké jsou plány HTC do dalších let?

Své budoucí vize společnost všem hrdě představí na blížícím se veletrhu mobilních technologií Computex Taipei 2007, který se koná ve dnech 5. - 9. června. Jen pro zajímavost dodejme, že půjde již o sedmadvacátý ročník této výstavy informačních technologií, která je právem označována za druhou největší událost svého druhu vůbec.

Po čem především uživatelé Windows Mobile volají? Jednak je to podpora multi-dotykových displejů, které zatím nabízí pouze Apple se svým iPhone. Stále častěji by také komunikátory (i smartphony) měly nabízet jemné VGA displeje (Toshiba dokonce chystá model s rozlišením 800 x 480 obrazových bodů). Další nastavenou metou by měla být modernizace integrovaných fotoaparátů (autofocus, VGA video se 30 fps), také GPS je stále žádanější. Mělo by se také zapracovat na lepším ovládání přístrojů jednou rukou.

Nezbývá než čekat, jaké budou skutečné plány HTC a co vše na slibovaném velkém představení návštěvníci Computexu uvidí. O všem vás pochopitelně budeme informovat.

Zdroj: msmobiles