Konečně dobré zprávy. HTC našlo zlatou žílu, je to model One M8

, aktualizováno

S tchajwanským HTC to šlo v poslední době od desíti k pěti. Příjmy firmy klesaly, prodeje smarpthonů nerostly tak, jak by si vedení představovalo. Ani loňský povedený model One trend nezvrátil. Jenže letos se to již podařilo, a to vylepšené druhé generaci One.