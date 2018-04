HTC se předvedlo s trojicí Androidů. Zvládnou i nejrychlejší datové přenosy

Trojice amerických operátorů Verizon, Sprint a AT&T brzy zařadí do své nabídky nové telefony od HTC. Každý operátor dostane jeden model, který je vždy určen pro jeho nejvyspělejší datové sítě.

První HTC s LTE

HTC ThunderBolt je dalším z řady přístrojů určených pro novou LTE síť operátora Verizon Wireless. Model se kromě podpory této technologie chlubí WVGA displejem s úhlopříčkou 4,3 palce, podporou DLNA, osmimegapixelovým fotoaparátem s nahráváním HD videa nebo gigahertzovým procesorem Snapdragon. V podstatě to je varianta HTC Desire HD pro tohoto operátora a evropští zákazníci mohou těm americkým závidět pouze podporu rychlejších datových přenosů.

Rychlík s klávesnicí

Druhou novinkou je HTC Evo Shift 4G určené pro WiMax síť operátora Sprint. V nabídce doplní model HTC Evo. Na rozdíl od něj má kompaktnější rozměry a vysouvací qwerty klávesnici. Je to klon HTC Desire Z pro operátora Sprint. Telefon má podobné rozměry, rozdílná plastová konstrukce ale znamená podstatně nižší hmotnost. O desetinu palce je menší displej, jeho úhlopříčka je 3,6 palce. Přístroj pohání 800 MHz procesor Qualcomm, má pětimegapixelový fotoaparát a další výbavu známou z tohoto modelu. V USA bude konkurovat především T-Mobile G2, což je varianta Desire Z s podporou HSPA+ operátora T-Mobile.

HTC Evo Shift 4G

Do třetice HSPA+

Poslední androidí novinkou od HTC je model Inspire 4G určený pro operátora AT&T. V podstatě máme před sebou opět variantu Desire HD, tentokrát uzpůsobenou pro HSPA+ síť největšího amerického GSM operátora. Podobně jako stejnou síť amerického (ale i českého) T-Mobilu nelze HSPA+ považovat za opravdovou síť čtvrté generace, nicméně z hlediska rychlostí je HSPA+ současným americkým WiMax a LTE sítím důstojnou konkurencí. Sítě nabízí teoretickou přenosovou rychlost až 21 Mbit/s, americký T-Mobile ještě letos plánuje upgrade na dvojnásobek.

Co na to Evropa?

Na veletrhu CES představilo HTC vlastně jen varianty stávajících modelů upravené pro americké operátory. Zásadní novinkou je jen podpora LTE u prvního modelu. Na jaře v Barceloně se ale podobně vybavených evropských modelů dočkáme jen těžko. LTE sítě totiž v Evropě startují velmi pomalu.

Očekáváme spíš první HSPA+ modely pro evropské UMTS sítě. Více než to, co HTC na CESu představilo, nám ale pak napovídá to, čeho jsme se nedočkali. Všechny uvedené novinky mají pouze Android 2.2 a jednojádrové procesory. V Barceloně se tak pravděpodobně objeví první modely s Androidem 2.3 a možná se HTC pochlubí i prvním tabletem s verzí OS Honeycomb. Logické by také bylo, kdyby HTC ukázalo svůj první model s dvoujádrovým procesorem. Samsung, LG a Motorola už takové modely mají, nebo je právě v Barceloně oznámí.