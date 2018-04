HTC se v prvním čtvrtletí nedařilo. Samsung čeká o polovinu vyšší zisk

Nejnižší čtvrtletní zisk HTC od roku 2004, kdy firma začala zveřejňovat čtvrtletní výsledky svého hospodaření, způsobil opožděný prodej top modelu One (recenzi telefonu si můžete přečíst zde). Čistý zisk tchajwanské společnosti se tak z loňských 10,9 miliardy tchajwanských dolarů (téměř 7,2 miliardy korun) prudce snížil na 85 milionů (přibližně 56 milionů korun).

Ten tak silně zaostává za odhady analytiků, které kontaktovala agentura Reuters. Ti odhadovali, že HTC vykáže zisk kolem 467,5 milionu tchajwanských dolarů (zhruba 308,5 milionu korun). V posledním loňském čtvrtletí přitom společnost vykázala čistý zisk ve výši jedné miliardy.

Příjmy za leden až březen klesly ve srovnání s předchozími třemi měsíci o 28,7 procenta na 42,8 miliardy tchajwanských dolarů (více než 28,2 miliardy korun) a rovněž zaostaly za očekáváním. Kvůli nedostatku fotoaparátů mohlo HTC v prvním čtvrtletí začít svůj nejnovější model HTC One prodávat jen ve třech zemích místo plánovaných osmdesáti.

Firma neočekává, že by se jí prodej v Evropě, Severní Americe a dalších zemích Asie a Tichomoří podařilo spustit do konce dubna. Zaostane tak za nejnovějším top modelem konkurenčního Samsungu. Galaxy S 4 bude k dispozici do konce dubna ve 155 zemích.

Samsung si polepšil

I přes uvedení nového modelu až ve druhém čtvrtletí vykáže Samsung za první kvartál podle předběžných výsledků meziročně o 53 procent vyšší zisk. Elektronický gigant očekává čistý zisk ve výši 8,7 bilionu jihokorejských wonů (více než 151 miliard korun).

Kompletní výsledky hospodaření za první čtvrtletí zveřejní firma 26. dubna.

Tržby Samsungu podle předběžných výsledků stouply meziročně o 15 procent na 52 bilionů wonů (34,3 bilionu korun) a v dalším čtvrtletí se dá očekávat jejich opětovné navýšení. Společnost bude těžit z uvedení top modelu Galaxy S 4 na světové trhy.

Analytici podle agentury Reuters odhadují, že firma v prvním čtvrtletí zvýšila prodej chytrých mobilních telefonů na 68 až 70 milionů kusů ze 63 milionů v posledních třech měsících loňského roku. U konkurenčního Applu naopak počítají s poklesem dodávek o zhruba 30 procent na 30 milionů iPhonů.