HTC S710 k vašim službám aneb chcete smartphone s vysouvací QWERTY klávesnicí?

Vysouvací QWERTY? Komunikátory znají, smartphony zatím ne…

Pro Smartphony je obvyklá numerická klávesnice známá z každého mobilního telefonu. To se naopak nedá říci o přístrojích typu Pocket PC. Zde jsme se s takovou klávesnicí zatím setkali jen u dvojici modelů od společnosti Asus, jednak to byl historický P505 a nově také P525. Komunikátorů s vysouvací QWERTY klávesnicí by však každý ostřílený uživatel WM zařízení vyjmenovat dokázal hned několik. Tento zajímavý prvek se poprvé objevil u HTC Blue Angel (T-Mobile MDA III/Eurotel Dataphone III) a v poslední době jej producenti cpou kam jen to jde.



V kategorii Smartphonů je situace zcela odlišná – ten, kdo požadoval chytrý telefon s QWERTY klávesnicí, měl až donedávna smůlu. Jistě, jsou zde modely jako Samsung SGH-i320 a nově SGH-i600, nebo HTC Excalibur. Ty ale spadají do trochu odlišné kategorie. QWERTY klávesnici sice nabízejí, ovšem za cenu netradičního Landscape displeje. A ten, jak víme, každému nevoní. HTC Vox je prvním, z chystané trojky telefonů s touto komponentou. Co přesně nabízí a čím ještě zaujme se dočtete dále.





…HTC Vox to ale změní!

Designem jde jednoznačně o povedený přístroj a nic na tom nemění ani trochu širší tělo, což je způsobeno právě přítomností QWERTY. Na výšku má S710ka lehce přes 101 mm, v pase pak 18,6 mm, což je vzhledem k vysouvacím panelu velmi dobrý výsledek. Hmotnost je svými 140 gramy typičtější spíše pro komunikátory.







Největším magnetem pro oči jistě budě TFT displej s 16-bitovou barevnou hloubkou a QVGA rozlišením. Potud zcela běžné, Vox však oproti starším kolegům z branže nabídne displej o poznání větší – konkrétně jde o celou pětinu palce úhlopříčky navíc (na výsledných 2,4“, což odpovídá asi 61 mm).



Blok kláves jakoby z oka vypadl klávesnici z low-endového HTC Oxygen. Shodný je ovládací prvek s potvrzovacím tlačítkem uprostřed. Jen tlačítka Domů a Zpět se přestěhovala na samý kraj přístroje. Stejná migrace potkala také klávesy k ovládání telefonu.



QWERTY klávesnice se vysouvá vpravo a sestává z celkem 36 kláves ve třech řadách. To je oproti běžnému čtyřřádkovému uspořádání u komunikátorů mírná anomálie, i zde bude ale bezproblémové psaní jen otázkou zvyku a cviku. Praktické zkušenosti zhodnotíme až v samotné recenzi. Co ale můžeme říci už teď je fakt, že v oblasti chytrých telefonů se jedná o velmi záslužný počin, který se možná stane novým standardem.



Kromě unikátní klávesnice patří Voxu jedno další, možná i váženější prvenství – jde totiž o vůbec první zařízení s novými Windows Mobile 6.0. Jedná se o Smartphone, proto systému náleží ještě přídomek Standard. Rychlostí si nové WM 6.0 stojí obdobně jako předchozí verze s balíkem AKU 3.3 a tak pro 200 MHz procesor Texas Instruments nebude žádným problémem zajistit svižný chod. Procesoru bude navíc pomáhat také 64 MB operační paměti a 128 MB ROM, kterou půjde dále rozšířit kartami standardu microSD.







S Voxem si zavoláte ve všech čtyřech pásmech GSM, podpora UMTS se ale nekoná. Obdobné možnosti jsou nabízeny v oblasti datování, podpora GPRS a EDGE dnes nikoho nepřekvapí, což lze říci i o Bluetooth 2.0. Uvnitř poměrně malého těla zbylo místo i na Wi-fi modul standardu 802.11b/g. Objektiv digitálního fotoaparátu je tou nejzajímavější částí zadní strany přístroje. Technicky jde o 2.0 megapixelový foťák, maximální velikost snímků tak bude 1600 x 1200 pixelů, Vox zvládne i pořízení videa. Funkce automatického zaostřování, která se pomalu zabydluje i u zařízení této třídy, však chybí.

Technické specifikace HTC S710:









Co na to pěněženka?



Slušné rozměry, akceptovatelná hmotnost, slušné hardwarové vybavení, Wi-fi modul, QWERTY klávesnice a nové Windows Mobile 6.0 Standard. To je pouze rychlý výčet toho nejlákavějšího vybavení této novinky. Zaujal vás tento model natolik, že o něm uvažujete jako o budoucím zařízením? Potom si připravte 11 tisíc korun, k nákupu svého nového přístroje totiž budete podobnou částku potřebovat.