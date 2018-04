Vrací se značková konkurence pro smartphony od Microsoftu

HTC v minulosti nabízelo několik smartphonů se systémem od Microsoftu, ale poslední model One M8 for Windows byl dostupný jen na některých trzích. To by se mělo změnit.

Při uvedení nejnovějšího modelu One M9+ na indický trh finanční ředitel HTC prozradil, že jeho společnost blízce spolupracuje s Microsoftem na vývoji nového smartphonu.

Chystaný smartphone s Windows 10 by mělo HTC uvést už koncem druhého čtvrtletí letošního roku, nebo začátkem třetího. Detaily o novince zatím známé nejsou.

HTC by mohlo zopakovat strategii s modelem One M8, který byl původně k dispozici jen ve verzi s Androidem. Verze se systémem Windows Phone se nijak výrazně nelišila.