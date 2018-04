HTC ruší pětipalcový WP i android pro Evropu. Nahradí je nástupce One X

V podstatě vše jsou to zatím nepodložené informace, ale zdá se, že u HTC dochází k řadě změn v plánech. Internetový obchod Expansys podle serveru Cool Smartphone poslal omluvný dopis zákazníkům, kteří si předobjednali model Butterfly s pětipalcovým Full HD (1080p) displejem. Firma v něm omlouvá, že podle informací z HTC nebude model Butterfly v Evropě dostupný. Předběžné objednávky tedy obchod ruší.

Je to už několikátá zmínka o tom, že do Evropy se nejnovější špičkové HTC nepodívá. Přístroj, který se prodává pouze v USA jako HTC Droid DNA a v Japonsku jako Butterfly J, tak možná zůstane vyhrazen jen těmto dvěma trhům.

O další pětipalcový model od HTC pak přijdou uživatelé na celém světě. Podle agentury Bloomberg totiž firma zrušila připravovaný Windows Phone 8 ekvivalent modelu Butterfly. Důvodem je fakt, že Windows Phone zatím nepodporují displeje s Full HD rozlišením a že se stávajícím HD (720p) by nebyl pětipalcový model v příštím roce konkurenceschopný.

HTC také možná váhá, zda není pět palců pro Windows Phone příliš. Je pravdou, že na tak velké úhlopříčce už jsou dlaždice systému až zbytečně velké a tyto "polo-tablety" by si zasloužily prostředí bližší verzi Windows RT.

HTC mezitím možná zrušilo i další velký WP8 model. Před uvedením novinek se spekulovalo o třech přístrojích a jedním z nich byl Zenith se 4,7palcovou úhlopřičkou, rozlišením 720p a čtyřjádrovým procesorem Qualcomm. Zatímco modely Rio (WP8S by HTC) a Accord (WP8X by HTC) jsou na trhu, tento přístroj se neobjevil. A vzhledem k tomu, co HTC plánuje v nejvyšší třídě pro příští rok, se asi ani neobjeví.

I v telefonech s úhlopříčkou menší než pět palců se totiž začnou používat úchvatné Full HD displeje. Alespoň tak hovoří první údaje o nástupci současného androidího top modelu One X, potažmo One X+.

Nástupce One X bude mít Full HD displej a čtyřjádrový procesor

Displej nového telefonu, který by měl být představen v únoru na veletrhu v Barceloně, bude mít úhlopříčku 4,7 palce. Rozlišení však stoupne na 1080p, tedy Full HD.

Nová bude i zobrazovací technologie. HTC chce ukázat, že v oblasti displejů patří na absolutní špičku. Technologie SoLux slibuje ještě lepší pozorovací úhly, lepší čitelnost na slunci nebo přesnější barevné podání než zobrazovač dnešního One X, který i po deseti měsících od uvedení stále obdivujeme. Ultra jemný displej bude mít 468 pixelů na palec, což je zřejmě v oblasti mobilů rekord.

Přístroj s kódovým označením M7 podle všeho dále dostane čtyřjádrový procesor Qualcomm Snapdragon s taktem 1,7 GHz, 2 GB RAM a podporu LTE, píše server Unwired View. Pohánět jej bude Android Jelly Bean a již pátá verze uživatelského prostředí Sense.

Vylepšením má projít i fotoaparát, který dostane rozlišení 13 megapixelů a optiku se světelností f/2.0 (One X má f/2.2). HTC dále zapracuje na zlepšení kvality zvukového výstupu a přinese podporu nové generace standardu wi-fi, která dovoluje dosáhnout teoreticky trojnásobných rychlostí.