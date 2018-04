HTC prý chystá zabijáka Galaxy S III. Jmenuje se One XXL

Nejlépe vybavené duo telefonů od HTC, modely One X a One S, má ambice zamíchat kartami. Jediným vážným soupeřem je totiž aktuálně Samsung Galaxy S III s vysokým výpočetním výkonem, obřím displejem a paletou chytrých funkcí. Tchaj-wanský výrobce prý ale připravuje smartphone, který by Galaxy S III mohl pořádně potrápit. Jmenovat by se mohl HTC One XXL.

Do vínku podle uniklých obrázků dostane výkonný Qualcomm Snapdragon S4 se čtyřmi 1,6GHz jádry, výkonnější grafickou jednotku Adreno 320 a rovnou 2GB operační paměti. Displej má zůstat na parametrech modelu One X, tedy 4,7" panel s rozlišením 720p. Fotoaparát pak má zachytit 8.0MPix snímky nebo nahrávky ve Full HD kvalitě. Bonusem má být podpora datových přenosů LTE, kterou již v tuzemsku testuje O2.

Připomeňme, že HTC používá čipset Snapdragon S4 u svého One S v jeho dvoujádrové verzi, která se v některých aspektech vyrovná čtyřjádrovému SoC Tegra 3. Snapdragon těží především z 28nm výrobního procesu, který zajišťuje vysoký výkon i nízký energetický odběr. Po stejném hardwaru sáhl i Samsung pro LTE verzi Galaxy S III nabízeného pod hlavičkou operátora AT&T. Důvod je prostý: Exynos montovaný do mezinárodní verze totiž nepodporuje přenosy LTE.

Spolu s obrázky se systémovými specifikacemi se objevil také výstup ze syntetického testu AnTuTu, kde HTC One XXL dosáhl na skóre přes 15 tisíc bodů, což je výborný výsledek. Pro srovnání: One S dosahuje okolo 7 tisíc, Galaxy S III pak okolo 10 tisíc.

Pokud se tyto spekulace zakládají na pravdě, pak bychom se během několika týdnů mohli dočkat oficiálního představení tohoto rouškou tajemství obestřeného zařízení.