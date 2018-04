HTC prý chystá druhou generaci One mini. Přibýt by mohla i větší verze

Tradici připravit kromě aktuálního topmodelu, který je pro mnohé je přece jen až příliš velký, také jeho zmenšeninu, nastartoval před dvěma lety Samsung s dvojicí Galaxy S III/S III mini. HTC se loni přidalo a podle Evana Blasse (stojí za twitterovým profilem @evleaks) hodlá mírně miniaturizované One připravit i letos.

One M8 mini má pohánět Qualcomm Snapdragon 400 se čtyřjádrovým 1,4GHz procesorem (jádra ARM-Cortex A7), grafikou Adreno 305 (nebo 306) a gigabytovou operační pamětí. Úhlopříčka displeje po vzoru původního One naroste ze 4,3 na 4,5 palce, HD rozlišení (720 × 1 280 pixelů) pak zůstane. Předinstalován má být Android 4.4.2 KitKat s vylepšeným rozhraním Sense 6.

Na Twitteru @evleaks se objevila i zmínka o HTC M8 Ace, za kterým by se mohl skrývat nástupce phabletu One max. Ale to je zatím pouze čirá spekulace.

Zachrání novinka značku?

HTC One M8 již pečlivě otestovali kolegové ze zahraničních redakcí a z jejich poznatků je zřejmé, že novinka bude letos pro soupeře tužším protivníkem, než tomu bylo loni. Nakonec také naše první dojmy z novinky jsou veskrze pozitivní (čtěte více zde).

Druhé One by tak pro HTC mohlo být katapultem z dlouhodobě nepříznivých finančních výsledků. Tuto roli však analytici loni předpovídali i původnímu modelu. HTC One ovšem přes nesporné kvality (hliníkové tělo, výkonné reproduktory BoomSound, fotoaparát s velkým snímačem) doplatilo na zanedbanou marketingovou kampaň a také problémy při výrobě krytu bez viditelných přechodů mezi jednotlivými materiály (tzv. Zero gap).

Právě ty zapříčinily pozdější uvedení na trh a promarnění klíčového náskoku oproti Samsungu Galaxy S4. Více o aktuálních nesnázích dříve jasně největšího výrobce smartphonů čtěte v dřívějším článku.