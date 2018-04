HTC končí s qwerty klávesnicemi a připravuje supertenké smartphony

HTC uspořádalo v Seattlu setkání pro novináře a bloggery, na kterém se vysoce postavení šéfové firmy chlubili budoucí strategií firmy a také například vysvětlovali některé z procesů při vývoji mobilních telefonů. Prozradili, že design každého modelu se ladí velmi dlouho. Než se přístroj dostane do fáze modelů, ladí se design čtyři měsíce až jeden rok.

Inženýři během té doby například zkoumají, jakým způsobem půjde telefon s danými tvary nejlépe vyrobit a případně se musí design částečně přizpůsobit výrobním procesům. Design se ladí ve spolupráci s operátory a také v rámci speciálních focus groups, kde se zkoumá, jak účastníci poprvé na nový vzhled reagují a co na novém telefonu sledují jako první.

Představitelé společnosti dále nechali nahlédnout i do budoucnosti modelů HTC. Bjorn Kilburn, viceprezident pro produktovou strategii, například prozradil, že firma se snaží vytvořit pouhých 6 mm tenký smartphone. Kilburn také tvrdí, že zákazníci stále raději zvolí tenčí telefon než telefon s větší baterií a tlustší konstrukcí. To ale neznamená, že by HTC výdrž telefonů nezajímala.

Spíše než zvětšováním baterií se ale bude výrobce snažit dosáhnout delší výdrže propracovanějším řízením spotřeby a bateriemi s větší energetickou hustotou. Čas ukáže, zda je to správná cesta. Například konkurenční Motorola Razr Maxx s obří baterií má u zákazníků výtečnou odezvu.

Trend odklonu od přístrojů s hardwarovými klávesnicemi je v poslední době jasně viditelný, ostatně i BlackBerry muselo vsadit na některé čistě dotykové modely. Kreativní ředitel HTC, Claude Zellweger tvrdí, že i HTC se vydá cestou, na které nemají hardwarové qwerty klávesnice své místo.

Definitivní konec pro qwerty modely to sice neznamená, ale HTC na ně nebude klást důraz. Ostatně, poslední klávesnicové modely výrobce (Desire Z, ChaCha a 7 Pro) příliš velký úspěch nezaznamenaly a své místo si našly jen u omezené skupiny zákazníků.

Přítomnost qwerty klávesnice v telefonu podle představitelů HTC omezuje prostor pro designéry a telefony navíc musí být větší. Z obou důvodů mají takové telefony menší úspěch u širokého publika. "Cítíme, že příliš mnoho snahy v této oblasti by ubralo našim (ostatním) zařízením," prohlásil na adresu qwerty telefonů Zellweger. Firma se prý namísto toho bude soustředit na inovace v oblasti virtuálních klávesnic na displeji. Chystá nejspíš i displeje s takzvanou haptickou odezvou, kdy bude část displeje simulovat odezvu hardwarové klávesnice.