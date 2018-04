HTC představilo nové smartphony, bude dvorním dodavatelem mobilů s WP8

Dva nové přístroje se mají stát čímsi jako vlajkovými modely systému od Microsoftu. Z toho pramení jejich velmi neobvyklé pojmenování; Windows Phone 8X by HTC a Windows Phone 8S by HTC. Jméno výrobce tak bylo upozaděno, naopak do popředí se dostává označení systému.

HTC to mimo jiné zdůvodňuje tím, že tyto modely jsou ztělesněním nového systému od Microsoftu a také tím, že přístroje budou hrát hlavní roli v marketingových kampaních redmondského gigantu. Zajímalo by nás, co na to říká Nokia, která před časem s Microsoftem uzavřela partnerství.

Model 8X bude tím lepším z dvojice a nabídne v podstatě maximální výbavu. Překvapí ovšem fakt, že to není žádné monstrum s obřím displejem a tím nejnadupanějším procesorem na světě. Model tak jistě zaujme podstatně širší publikum. Úhlopříčka displeje 4,3 palce je totiž bližší androidímu modelu One S, jenže HD rozlišení (1280 x 720 pixelů) odpovídá špičkovému One X.

Díky menšímu displeji má však model vcelku rozumné rozměry 132,35 × 66,2 × 10,12 mm, hmotnost pak 130 gramů. Menší displej také znamená ohromnou jemnost zobrazení, konkrétně 341 pixelů na palec. Displej je typu Super LCD 2 a očekávat tedy můžeme kvality podobné HTC One X.

Telefon je poháněn dvoujádrovým procesorem Qualcomm Snapdragon S4 s taktem 1,5 GHz, má 1 GB RAM a 16 GB vestavěné paměti. Tu nelze rozšířit, kvůli jednolitému designu zvolilo HTC jen vestavěnou paměť, slot pro karty chybí.

Ve výbavě nechybí NFC nebo 8 megapixelový fotoaparát, který by měl být ještě o něco málo vylepšenou verzí toho ze špičkového One X. Firma se chlubí také čelním fotoaparátem s rozlišením 2 megapixely a světelností f/2.0, tedy stejnou, jako má hlavní foťák.

Zapomenout nesmíme ani na technologii Beats Audio. U špičkového 8X zvýšilo HTC voltáž sluchátkového konektoru na 2,55 voltu. Běžně je to u smartphonů až o dva volty méně a třeba One X má napětí 1,55 voltu. HTC slibuje díky tomu čistší zvuk než u konkurence a také možnost pouštět si hudbu hlasitěji, což je tak trochu proti současnému trendu mdlého a jen zbytečně nabasovaného zvuku.

Levnější model 8S bude mít čtyřpalcový displej se standardním WVGA rozlišením, dvoujádrový procesor dostane takt 1 GHz a kapacita paměti RAM bude 512 MB. Vnitřní paměť pojme 4 GB dat a bude ji možno rozšířit pomocí microSD karet. Rozměry telefonu jsou 120,5 × 63 × 10,28 mm a hmotnost příjemných 113 gramů. Fotoaparát bude pětimegapixelový. Oba telefony pracují s microSIM kartami.

Novinky bude HTC prodávat v matných pastelových barvách, které mají ladit s uživatelským prostředím Windows Phone 8. Zatímco lepší 8X dostane jednolité barevné provedení, levnější 8S bude dvoubarevný s kontrastní spodní částí.

S prodejem nových modelů začne HTC začátkem listopadu a to rovnou na více než 50 trzích u 150 mobilních operátorů. Novinky by se tak bez problémů ihned při startu prodeje měly dostat i na náš trh. O cenách zatím HTC mlčí, zveřejnilo jenom tu dotovanou u lepšího z dvojice modelů u amerických operátorů AT&T a T-Mobile. Ta bude obligátních 199 dolarů, což je v konkurenci iPhonu 5 nebo nové Nokie Lumia 920 jistě sebevědomá cenovka.

Na podzimní sezónu si HTC připravilo celou řadu novinek a do poslední chvíle nebylo jasné, které přístroje nakonec ukáže. Po krátké tiskové konferenci v New Yorku je však nadmíru jasné, že očekávaný tablet nebo smartphone s androidem a pětipalcovým displejem si HTC schovává na jindy.

Informace o modelech unikly už dříve (více čtěte zde), naposledy jsme se dočkali i prvního snímku nového HTC (na uniklou fotografii se podívejte zde).