HTC představilo hvězdné trio: Touch HD, Touch 3G a Touch Viva

Jednička na poli Windows Mobile nezůstává své pověsti nic dlužna a v posledních měsících příznivcům těchto telefonů připravila hned dvě lahůdky. Ano, mluvíme o Touch Diamondu a Touch Pro, které dnes představují samotnou špičku mezi komunikátory.

Bylo jasné, že jim tento titul nebude patřit navěky, ovšem, že o něj přijdou záhy po svém uvedení, to čekal opravdu málokdo. Ještě menší procento uživatelů by tipovalo, že půjde opět o zařízení z dílen HTC, které se postaví na samotný vrchol nabídky. Zasvěcení už jistě tuší, že řeč je o výborně vybaveném HTC Touch HD. Kromě tohoto komunikátoru, který je díky velkému displeji předurčen pro multimédia, se do konce roku objeví ještě další dvě novinky.

HTC Touch HD aneb zaostřeno na multimédia

Ještě počátkem tohoto roku se zdálo, že se výrobci PDA telefonů zdráhají sejít z cesty a přijít s telefonem, který by některým svým parametrem skutečně vybočoval z řady. Vybočoval v dobrém slova smyslu. Ani ne v půli roku se situace změnila, když byl uveden HTC Touch Diamond, který v opravdu miniaturním těle ukrýval nejmodernější technologie korunované VGA displejem a gravitačním čipem. Samsung i900 pak ukázal, že uživatelé prahnou po větším displeji. Tuto poptávku OMNI částečně ukojila 3,2 palcovým zobrazovačem. Ve srovnání s multimediálním iPhonem to ale stále nebylo ono. Minulý týden se však objevily první nepodložené informace o novém HTC Touch HD.





Sami jsme tipovali, že displej se pochlubí úhlopříčkou okolo 3,5“. Skutečnost je nakonec ještě příznivější a tato nadcházející vlajková loď se pyšní displejem s diagonálou 3,8“ (tedy asi 96 mm) a WVGA rozlišením.

Takový displej přímo vybízí ke sledování filmů, případně klipů přes vestavěný YouTube klient. Při poslechu hudby bude možno využít libovolných sluchátek s 3,5 mm jackem. Vysokou odezvu použitých Windows Mobile 6.1 Pro slibuje čipová sada Qualcomm MSM 7201a s 528 MHz procesorem a 288 MB operační paměti. Z papírově 512 MB velké FlashROM bude uživateli k dispozici okolo 300 MB. Takový datový prostor by stačil možná na mapové podklady, na multimediální soubory určitě ne, a proto je připraven microSD slot, který samozřejmě přečte i microSDHC karty.

Rozměrově je Touch HD takřka totožný jako iPhone, HTC je ale malinko hmotnější. Novinka bude komunikovat ve čtyřech GSM a dvou UMTS pásmech, z datových přenosů je podporováno GPRS/EDGE třídy 10 a HSDPA s maximální přenosovou rychlostí 7,2 Mbps. Prohlížení webových stránek umožní i vestavěný wi-fi modul, spárování s jiným telefonem případně PC zase Bluetooth 2.0.

Chybět nebude ani satelitní navigace, která na komunikátoru s tak velikým displejem jednoduše být musí. Dovednosti gravitačního čipu oceníte nejen při surfování přes Operu Mobile 9.5 nebo hraní hry Teeter. Dnes je totiž k dispozici řada her, jejichž ovládání je řešeno nakláněním telefonu. Vestavěný fotoaparát se pyšní CMOS čipem s pěti miliony buněk a funkcí automatického ostření. Použitý akumulátor kapacity 1 350 mAh slibuje slušnou výdrž, kdy by měl telefon vydržet v sítích GSM až 390 hodin v pohotovosti. Z praxe ale víme, že skutečné hodnoty bývají daleko nižší.

HTC Touch HD se začne prodávat v průběhu listopadu tohoto roku za cenu 15 999 Kč, počeštěná verze pak o několik týdnu později. Technická specifikace: Název HTC Touch HD Rozměry [mm] 62,8 x 115 x 12 Hmotnost [g] 147 g Operační systém Windows Mobile 6.1 Professional Procesor Qualcomm MSM 7201A, 528 MHz RAM 288 MB FlashROM 512 MB Paměťový slot microSD (SDHC) Sítě Quadband GSM, UMTS Data GPRS, EDGE, HSDPA Displej - rozlišení 480 x 800 pix (WVGA) Displej - úhlopříčka 3,8" (96 mm) Displej - barvy 65 536 Satelitní navigace aGPS Wi-fi 802.11 b/g Bluetooth verze 2.0, EDR, A2DP Infraport ne Digitální fotoaparát 5,0MPix Autofocus ano Blesk ne Videotelefonie ano, VGA FM rádio ano Další TouchFLO 3D, pohybový senzor, 3.5 mm jack Baterie 1 340 mAh



HTC Touch 3G aneb rychlý Touch s 3G

HTC Touch je dodnes nejúspěšnějším komunikátorem vůbec, i když se na něj pomalu dotahuje Touch Diamond. Krátce po uvedení původního modelu vstoupil na trh vylepšený Touch s dvojnásobnou operační pamětí. Další měsíce přinesly Touch Dual a Touch Cruise, obzvláště druhý jmenovaný však nelze za nástupce Touche považovat.

Skutečného následovníka tak tento populární trpaslík dostává po více než roce a těch dvanáct měsíců vývoje je ve výbavě hodně znát. Ta tedy pokročila o řádný kus dopředu, kdežto design zůstal prakticky nezměněn.

Po stránce fyzických proporcí se udály drobné změny, a tak je Touch 3G vyšší a tlustší, ale citelně užší. Hmotnost pak zůstala takřka při starém.

K ovládání přístroje je připravena čtyřsměrová navigační klávesa se středovým entrem. Zůstala i dvojice tlačítek pro přijmutí/ukončení hovoru. Trochu zamrzí, že použitý 2,8“ displej nabídne jen QVGA rozlišení. Zoufat však rozhodně není třeba nad použitým 528 MHz procesorem a 192 MB RAM. FlashROM nevelké kapacity 256 MB půjde rozšířit libovolnou microSD kartou.

Jak z názvu vyplývá, nový Touch si krom GSM poradí i v sítích UMTS. Samozřejmostí je wi-fi modul a Bluetooth 2.0 s podporou EDR a A2DP, na své si přijdou i zákazníci dychtící po satelitní navigaci. Chybět nebude 3,2 MPix fotoaparát pro zachycení momentu. Zájemci si budou moci Touch 3G zakoupit za cenu 9 999 Kč v průběhu listopadu. Opět půjde nejdříve o verze s anglickou lokalizací, počeštěná verze bude k dispozici o několik týdnu později. Technická specifikace: Název HTC Touch 3G Rozměry [mm] 53,6 x 102 x 14,5 Hmotnost [g] 96 g Operační systém Windows Mobile 6.1 Professional Procesor Qualcomm MSM 7225, 528 MHz RAM 192 MB FlashROM 256 MB Paměťový slot microSD (SDHC) Sítě Quadband GSM, Dualband UMTS Data GPRS, EDGE, HSDPA Displej - rozlišení 240 x 320 pix Displej - úhlopříčka 2,8" (72 mm) Displej - barvy 65 536 Satelitní navigace aGPS Wi-fi 802.11 b/g Bluetooth verze 2.0, EDR, A2DP Infraport ne Digitální fotoaparát 3,2 MPix Blesk ne Videotelefonie ano, VGA FM rádio ne Baterie 1 100 mAh



HTC Touch Viva aneb chytrý základ pro každého

HTC Touch Diamond a Touch Pro jsou výborně vybavená zařízení, která uživatelům přináší v kompaktních rozměrech ty nejmodernější technologie, které může dnes uživatel od kapesního zařízení požadovat. Nechybí tak VGA displej, podpora 3G, pohybový senzor a satelitní navigace. Ne každý uživatel je však schopen využít všech uvedených vlastností a funkcí na maximum a v konečném důsledku tak platí za něco, co vůbec nepoužije. Právě na spektrum takových uživatelů je komunikátor HTC Viva (dříve Opal).



Technologicky tedy půjde o slabší přístroj s 200 MHz procesorem a 128 MB operační paměti. Použitým OS budou Windows Mobile 6.1 Pro, nijak závratnou odezvu však nelze očekávat. Počítat ale můžeme s wi-fi a Bluetooth, naopak odříci si musíme GPS a pohybový senzor. Dotykový displej nabídne při úhlopříčce jednasedmdesáti milimetrů výběhové QVGA rozlišení. Viva je stavěna ke komunikaci v sítích GSM a datování přes GPRS/EDGE třídy 10. K pořízení momentek a krátkých videonahrávek je připraven 2.0 MPix fotoaparát. Prodej komunikátoru bude zahájen v listopadu a to za koncovou cenu 6 999 Kč. Technická specifikace: Název HTC Touch Viva Rozměry [mm] 59 x 104,5 x 15,75 Hmotnost [g] 110 g Operační systém Windows Mobile 6.1 Professional Procesor TI OMAP 850, 201 MHz RAM 128 MB FlashROM 256 MB Paměťový slot microSD (SDHC) Sítě Quadband GSM Data GPRS, EDGE Displej - rozlišení 240 x 320 pix Displej - úhlopříčka 2,8" (72 mm) Displej - barvy 65 536 Satelitní navigace ne Wi-fi 802.11 b/g Bluetooth verze 2.0, EDR, A2DP Infraport ne Digitální fotoaparát 2,0 MPix Autofocus ne Blesk ne FM rádio ne Baterie 1 100 mAh



Závěr

HTC jistě bude svou předvánoční kolekcí slavit úspěch. Klíčem je nabídnout širokou škálu zařízení, které se budou lišit jak výbavou, tak i cenou. Na náročné klienty je mířeno multimediální Touch HD nebo již stávající duo Touch Diamond a Touch Pro. Uživatelé, kteří chtějí rychlé zařízení, ale VGA displej nepovažují za prioritu, sáhnou po novém Touch 3G. HTC Viva je pak pouhou variací na původní Touch, zajímavá by ale měla být nízká pořizovací cena. Nechme se tedy překvapit, s jakými cenovými relacemi nakonec HTC vyrukuje.