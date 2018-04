HTC Pharos (P3470) oficiálně: chybí UMTS a hlavně wi-fi

Dnešní situace kolem Windows Mobile přístrojů je na hony vzdálená stavu před několika lety, kdy téměř každý přístroj s tímto OS pocházel z dílen společnosti High Tech Computers (HTC). Není žádným tajemstvím, že i kapesní počítače značky HP nebo Fujitsu Siemens pocházely právě z HTC. Dnes zde ale máme dva sílící výrobce těchto chytrých zařízení, kterými je E-TEN a ASUS. Obě jmenované připravují docela zajímavé přístroje, přesto je HTC na poli WM komunikátorů stále jedničkou. Upevní nový HTC Pharos (P3470) tuto pozici?

Podíváte-li se na první snímky P3470 ve vysoké kvalitě, pak nejspíš budete souhlasit, že je design přístroje velmi povedený. Kompletně tmavý háv, symetrické tvary prosté módných výstřelků a jiných rušivých prvků dávají přístroji šanci usídlit se v kapse širokého spektra uživatelů. Příjemně působí také rozměry a především tloušťka necelých 16 milimetrů značí pohodlné nošení.





Přístroji dominuje dotykový displej s úhlopříčkou 2,8“ při obligátním QVGA rozlišení. Pod zobrazovačem sídlí hlavní ovládací elementy v čele s rolovacím kolečkem, které si majitelé Artemise nebo Touch Cruise nemohou vynachválit. Zadní straně tradičně vévodí objektiv vestavěného fotoaparátu, který dostal do vínku CMOS schopný zachytit snímky velikosti 1600 x 1200 obrazových bodů.

Hardware základ tvoří známý čip Texas Instruments s taktem 200 MHz a 128 MB operační paměti. HTC zřejmě nechce v této chvíli do nových zařízení integrovat problematický chipset Qualcomm MSM7200/7500. Zhruba polovinu 256 MB velké FlashROM zaberou Windows Mobile 6 Professional. Při nedostatku volného datového prostoru je připraven microSD slot.

Telefonní modul je asi největší slabinou této novinky, jelikož podporuje jen čtyři GSM pásma s datovými přenosy GPRS a EDGE. Volání v sítích třetí generace tak nepřichází v úvahu. Obsaženo bohužel není ani wi-fi, což už se dnes neodpouští. Bluetooth verze 2.0 s podporou rychlých datových přenosů ale nechybí. Na cestách neznámými kraji zase přijde vhod satelitní navigace.

Pharos nabídne zřejmě jako první nadnárodní operátor Orange a to již v březnu. Cena by se přitom měla vejít do 450 € (asi 12 000 Kč). První zprávy prezentovaly Pharos jako low-end, čemuž ale uvedená cena příliš neodpovídá.





Technická specifikace: