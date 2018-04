Špičková výbava chystaného top HTC odhalena. Ještě si na něj počkáme

Evan Blass je ve světě mobilních telefonů známý pojem. Nyní píše pro server VentureBeat, kde odhalil výbavu chystaného špičkového HTC. To nese interní označení Perfume, do prodeje by se mělo dostat pod očekávaným názvem One M10.

Novinka bude mít displej s ultravysokým rozlišením QHD a úhlopříčkou 5,1 palce. Displej by měl být typu AMOLED. Zajímavý má být fotoaparát. HTC se vrátí k UltraPixel fotoaparátu, který nabídne 12megapixelové rozlišení. Honba za megapixely je tedy ta tam, místo toho fotoaparát bude mít laserové ostření.

Smartphone se systémem Android 6.0.1 Marshmallow bude mít tradiční nadstavbu Sense, konkrétně ve verzi 8.0. Použit by měl být vrcholný procesor Qualcomm Snapdragon 820. Operační paměť má být štědrá - 4 GB. Uživatelská paměť s kapacitou 32 GB bude rozšířitelná.

Stejně jako loňský top model One M9+ bude mít chystaná novinka senzor otisků prstů pod displejem. Senzor by se měl nacházet v tlačítku, tedy obdobně jako u iPhonů nebo samsungů. Podle Blasse bude chybět pro značku tradiční dvojice předních stereo reproduktorů BoomSound.

HTC, které má v současnosti velké problémy, s uvedením nového modelu nespěchá. Jeho představení se určitě neodehraje na nadcházejícím veletrhu MWC, ale později na samostatné akci. Samsung i například LG tak budou mít náskok.