Nové HTC bude klamat tělem. One X9 s kovovým krytem na špičku nezamíří

HTC se potýká se slabším zájmem o své smartphony. Vrcholné modely řady One toho mnoho nového nepřinášejí, výrobce u nich zvolil zejména velmi sebevědomou cenovou politiku. Situaci má zachránit nový model One A9, který však patří do střední třídy (naše první dojmy čtěte zde).

Model One A9 přitom nebude jediným představitelem vrcholné řady, který nepatří mezi špičkové smartphony. Zanedlouho by tchajwanský výrobce měl představit novinku s názvem One X9, u níž se spekulovalo o špičkové výbavě. Nakonec jde však o chytrý telefon spadající do vyšší střední třídy.

HTC One X9 se totiž objevilo v databázi Čínského telekomunikačního úřadu. Podle něj bude mít chystaný smartphone 5,5palcový displej typu IPS s Full HD rozlišením (1 080 x 1 920 obrazových bodů). Hlavní fotoaparát bude 13megapixelový, přední potom pětimegapixelový.

Smartphone bude používat osmijádrový procesor s taktem 2,2 GHz. Operační paměť bude mít kapacitu 2 GB, uživatelská paměť s kapacitou 16 GB bude rozšiřitelná až o teoreticky 1 TB. Zatím je uvedeno použití Androidu Lollipop, ale novinka pravděpodobně dostane nejnovější Android Marshmallow stejně jako model One A9.

Chystaný smartphone s kovovým krytem svým designem příliš nezaujme. Vrcholná HTC mají nápaditější vzhled. Funkční tlačítka se nacházejí pod displejem, senzor otisků prstů chybí. Rozměry HTC One X9 jsou 153,2 x 75,9 x 7,99 milimetru. Hmotnost je 174 gramů.