Když se rozdávaly dárky, tak HTC představovalo novinku

Model One X9 bude jedním z nejdostupnějších smartphonů z vrcholné řady tchajwanského výrobce pojmenované One. V Číně bude stát 2 399 juanů, tedy v propočtu okolo 9 000 korun.

Model One X9 designem navazuje na model One A9, který má pomoci postavit se tchajwanskému výrobci na nohy. Použity jsou obdobné designové prvky, novinka ale nepřipomíná iPhone 6, respektive 6s. To bylo u modelu One A9 připomínáno, ať se to snažilo HTC rozmluvit, jak to jen šlo.

Novinka má na čele dva reproduktory BoomSound a solidní výbavu, na absolutní špičku mu však něco chybí. Přesto jde o slušně vybavený chytrý telefon. Má 5,5palcový IPS displej, ovšem „jen“ s Full HD rozlišením 1 920 x 1 080 obrazových bodů. Hlavní fotoaparát je 13megapixelový s optickou stabilizaci a dvoutónovým bleskem. Přední je dvoumegapixelový typu UltraPixel. Světelnost obou snímačů je f/2.0, snímky lze pořizovat ve formátu RAW.

HTC u novinky použilo osmijádrový procesor MediaTek Helio X10. Operační paměť má kapacitu 3 GB, uživatelská 32 GB. Paměť je rozšiřitelná až o teoretické 2 TB. Podporovány jsou i evropská pásma síti LTE. Telefon umí pracovat se dvěma nanoSIM kartami. Existovat bude pravděpodobně i jednosimkové provedení. Vestavěná baterie má kapacitu 3 000 mAh.