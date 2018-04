Nová HTC chtějí vystoupit z řady, jsou však esencí průměrnosti

Tři nové modely Desire a jeden zástupce řady One, žádný z nich by neměl být drahý. Čtyři novinky HTC na veletrhu MWC nechtějí zastínit hlavní hvězdy akce, ale v praxi by měly tvořit tu hlavní část prodejů tchajwanské značky.

Zaujmout se snaží především designem, kterým míří na mladší publikum. Otázkou je, jestli v nabité konkurenci mladí ovšem nezvolí jiné modely, protože v záplavě smartphonů střední třídy nová HTC zrovna moc nezaujmou.

Kov, ale jednodušší

Největší šance na zisk pozornosti by mohl mít model One X9, který patří do prémiové řady výrobce. Jenže v ní je zase tak trochu chudým příbuzným. Ačkoli designem navazuje na stále relativně nové One A9, jeho kvalit jednoduše nedosahuje. Zpracování je obyčejnější, slícování není tak precizní jako u A9. A jelikož kov je teď v módě a má jej spousta smartphonů, bude mít HTC hodně soupeřů - třeba také relativně nový Honor X5, který jsme před časem cestovali.

Šanci u zákazníků telefon samozřejmě má, například třináctimegapixelový fotoaparát by měl být stejný jako u A9 a to znamená, že by měl být hodně dobrý. Na rozdíl od mnohých soupeřů. Zrovna tak může zaujmout procesor MediaTek Helio X10 a velmi dobře odladěný Android 6.0, jak už bývá u HTC zvykem.

Ve stylu „hadrů“

Nové modely řady Desire jsou hned tři a na první pohled je od sebe nerozeznáte. Vlastně ani na ten druhý, konkrétně kousky Desire 530 a 630 vypadají naprosto shodně, Desire 835 je trochu větší a dají se tu odpozorovat jiné proporce. Desire 835 dostal 5,5palcový Full HD displej, oba menší modely mají panel pětipalcový s HD rozlišením. Jde o S-LCD panely od HTC které mají solidní barvy, ale konkurence je dnes přeci jenom o trochu dál.

Oba lepší desiry mají opět nadějný třináctimegapixelový fotoaparát, který, pokud bude dosahovat kvalit své předlohy, by měl vyčnívat vysoko nad konkurenci v dané třídě. Desire 530 pak má osmimegapixelový foťák. Jinak chtějí telefony vyčnívat hlavně netradičním zbarvením krytů - černá i bílá varianta na sobě mají různobarevné šmouhy a fleky, HTC tvrdí, že se v tomto případě inspirovalo módou náctiletých, pro které jsou novinky primárně určeny.

Nadprůměrná cena

U Desire 530 jako jediného známe českou cenu, v prodeji bude od března a stát má 5 890 korun. V duchu tradice HTC je to víc než u konkurence. Zbylé dva modely Desire přijdou na trh až v květnu, takže na určení jejich cen je ještě čas. Ani o dostupnosti modelu One X9, který se vlastně objevil už dříve a HTC jej v Barceloně tak trochu představilo znovu, nemáme bližší informace.

Nová HTC: technické údaje

HTC One X9 Displej Super LCD; 5,5 palce; 1 920 x 1 090 obr. bodů; 401 ppi; Gorilla Glass Fotoaparát 13 Mpix; f/2.0; 4K video; dual LED blesk Přední fotoaparát 5 Mpix; LED blesk Systém Android 6.0 Marshmallow; Sense UI Procesor osmijádrový MediaTek Helio X10 RAM 3 GB ROM 32 GB Baterie 3 000 mAh; zabudovaná Další microSD; stereo reproduktory

HTC Desire 825 Displej Super LCD; 5,5 palce; 1 280 x 720 obr. bodů; 267 ppi Fotoaparát 13 Mpix; Full HD video; LED blesk Přední fotoaparát 5 Mpix Systém Android 6.0 Marshmallow; Sense UI Procesor čtyřjádrový Qualcomm Snapdragon 400 RAM 2 GB ROM 16 GB Baterie 2 700 mAh; vyměnitelná Další microSD; stereo reproduktory

HTC Desire 630 Displej Super LCD; 5,0 palce; 1 280 x 720 obr. bodů; 294 ppi Fotoaparát 13 Mpix; Full HD video; LED blesk Přední fotoaparát 5 Mpix Systém Android 6.0 Marshmallow; Sense UI Procesor čtyřjádrový Qualcomm Snapdragon 400 RAM 2 GB ROM 16 GB Baterie 2 200 mAh; vyměnitelná Další microSD; stereo reproduktory