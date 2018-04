Nejlepší HTC One X dostane update softwaru, výrazně vylepší jeho výkon

V našem srovnání dvou nejvýkonnějších smartphonů na našem trhu zaostávalo HTC One X za svým o něco mladším soupeřem Samsungem Galaxy S III ve výkonových testech zhruba o deset až patnáct procent. Připravovaná aktualizace softwaru to ale změní, výkon výrazně naroste.

One X s testovací verzí firmwaru jsme už mohli vyzkoušet a zatímco upgrade prostředí Sense z verze 4.0 na 4.1 uživatel téměř nepozná, navýšení výkonu v nové verzi Androidu 4.0.4 (stále je to Ice Cream Sandwich, na Jelly Bean si ještě počkáme) znát je. Především tedy v náročných aplikacích a syntetických benchmarcích.

V těch se teď HTC bez problémů svému korejskému rivalovi vyrovná. Zatímco v benchmarku Quadrant doposud One X dosahovalo na skóre okolo 5 000 bodů, teď se bez problémů přehoupne přes 5 500 bodů. Test Vellamo ukáže asi největší nárůst, ze zhruba 1 600 bodů se dostáváme na skvělých více než 2050 bodů. Nárůst v AnTuTu je menší, z 10 500 zhruba na 11 000 bodů, tady ale HTC na Samsung v podstatě neztrácelo.

Zajímavé je, že v benchmarku Linpack se skóre snížilo. Byl to jediný test, kde One X doposud Galaxy S III výrazněji v průměru převyšovalo (byť Samsung občas vykázal výraznější špičkové hodnoty). Teď se skóre téměř vyrovnalo a One X vykazuje trochu nižší průměrné hodnoty než před aktualizací.

Benchmarky HTC One X a Samsungu Galaxy S III test HTC One X (4.0.3) HTC One X (4.0.4) Samsung Galaxy S III Quadrant 4 900 5 500 5 400 Vellamo 1 600 2 050 2 100 AnTuTu 10 500 11 000 10 700 Linpack 155 MFLOPS 145 MFLOPS 140 MFLOPS

Zatím nám není známo, kdy se má aktualizace pro HTC One X objevit. Podle toho, že firmware v našem telefonu funguje naprosto bez problémů a zdá se být perfektně odladěný, to ale zřejmě bude velmi brzy. A One X se stane opět o kousek atraktivnějším smartphonem.