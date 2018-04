HTC oficiálně představilo One X+ s 1,7GHz procesorem a 64 GB paměti

Design novinky se oproti předchůdci nezměnil a stejné jsou i rozměry. Jednou z viditelnějších změn jsou červeně podsvícená funkční tlačítka pod displejem. Telefon má opět tělo z polykarbonátu. Hmotnost se zvýšila o pět gramů na stále přijatelných 135 gramů.

Zásadní změnou nového modelu je použití procesoru s vyšším taktem a zvětšení vestavěné paměti. Nové HTC používá čtyřjádrový procesor Nvidia Tegra 3, taktovaný na frekvenci 1,7 GHz. Předchůdce používal rovněž procesor Tegra 3, ale taktovaný na frekvenci 1,5 GHz.

Vestavěná uživatelská paměť modelu One X+ má kapacitu 64 GB. To je jistě dostatečný úložný prostor, a tak ani vylepšené HTC nepodporuje paměťové karty.

HD displej s úhlopříčkou 4,7 palce i osmimegapixelový fotoaparát zůstaly zachovány beze změn. Inovovaný model má baterii s kapacitou 2 100 mAh. Předchůdce používal akumulátor s kapacitou 1 800 mAh.

Nový smartphone od HTC bude vybaven nejnovějším Androidem 4.1 Jelly Bean s uživatelskou nadstavbou HTC Sense 4+. Výrobce slíbil novou verzi Androidu i pro modely One S a One X. Oba modely se dočkají v říjnu, tedy v době, kdy se v Evropě začne prodávat HTC One X+.

HTC One X+ technická specifikace: