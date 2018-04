HTC One X má drobný problém se SIM kartami T-Mobilu. Víme, jak na něj

V Česku prodávaný špičkový telefon HTC One X vykazuje chybu, kterou většina uživatelů ani nezaznamená. Jiným ale dovede hodně zamotat hlavu. Jde o situaci, kdy telefon přepnete do režimu Letadlo. Po následném vypnutí tohoto režimu už telefon není schopen zaregistrovat SIM kartu, a přihlásit se tak do sítě. Stěžuje si na to například uživatel rosta-69 na diskusním fóru operátora T-Mobile.

Chyba se vyskytuje jen se SIM kartami T-Mobile. Tento operátor nemá HTC One X oficiálně ve své nabídce, a proto přístroj zřejmě ani nepodroboval žádným intenzivním interním testům, takže se nepodařilo chybu odhalit. Jiné telefony HTC z nové řady One, ale potíže nemají. Typy One S a One V má T-Mobile ve své nabídce a fungují bez problémů.

Chybu jsme si ověřili u našeho redakčního testovacího kousku. Po zapnutí režimu Letadlo a jeho následném vypnutí se telefon opravdu nepřihlásí do sítě. Vypadá to, jako by v tu chvíli vůbec o SIM nevěděl. Nepomůže ani její vyjmutí SIM a opětovné vložení do slotu za chodu. Ba dokonce většinou nezabere ani oblíbená "ajťácká" rada telefon vypnout a zapnout. Tento postup nám sice zprvu několikrát zafungoval, pak se ale SIM přestala hlásit i po vypnutí a zapnutí telefonu.

Řešení této nepříjemnosti je ale jednoduché: telefon je nutné restartovat. Po podržení vypínacího tlačítka je tedy potřeba vybrat volbu Restartovat namísto Vypnout. Po restartu, kdy telefon naběhne automaticky sám, se už SIM do sítě přihlásí.

Jak jsme si na testovacím vzorku ověřili, tato drobná softwarová chyba dokonce není odstraněna ani ve zcela nové verzi firmwaru, která ještě není pro český trh uvolněna.

Se SIM jiných operátorů nemá telefon vůbec žádné potíže. T-Mobile podle vyjádření na svém fóru chybu do HTC nahlásil, ale zatím nejspíš není na seznamu věcí k nápravě dostatečně vysoko, a proto jsme se zatím od zahájení prodeje One X jejího odstranění nedočkali.

Naštěstí tato nepříjemnost nepostihne velké množství uživatelů. Ti, kdo ale režim Letadlo často používají, se musí prozatím smířit s tím, že každé jeho zapnutí si následně vynutí restart telefonu.