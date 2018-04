Unikly fotografie připravovaného HTC One X+. Design se příliš nezměnil

Server Pocket-lint zveřejnil fotografie připravovaného vrcholného smartphonu od HTC. Novinka s označením One X+ bude přímo navazovat na model One X. Design se nijak výrazně nezměnil a tělo telefonu bude opět z polykarbonátu.

Nové HTC dostane čtyřjádrový procesor Nvidia Tegra 3+ taktovaný na frekvenci 1,7 GHz. Paměť RAM zůstane na velikosti 1 GB a telefon poběží na operačním systému Android v nejnovější verzi 4.1 Jelly Bean.

Paměť stále nebude možné zvětšit pomocí paměťových karet. To by však příliš vadit nemělo. Nové HTC totiž bude existovat i ve verzi s vestavěnou uživatelskou pamětí 64 GB. V nabídce by měla zůstat i varianta s 32 GB.

Displej s úhlopříčkou 4,7 palce by měl zůstat zachován stejně jako fotoaparát s rozlišením 8 megapixelů. Jako další smartphony od HTC bude i One X+ podporovat technologii Beats Audio.

Nové špičkové HTC by se mělo dostat do prodeje už na podzim. Podle uniklé brožury jej bude ve verzi s pamětí 64 GB nabízet britský operátor O2 v předplacené sadě za 480 liber, tedy v přepočtu zhruba za 15 tisíc korun.