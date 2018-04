Nejostřejší souboj všech dob: HTC One X a Samsung Galaxy S III

Předem celého srovnání je nutné říci, že v některých rozhodujících detailech získává Samsung Galaxy S III před HTC One X náskok. Telefon boduje především rozšiřitelnou pamětí a inženýrům v Koreji se také podařilo trochu lépe implementovat nový Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Z tohoto hlediska se jeví Samsung jako racionálnější volba.

Jenže i u nás v redakci se často přikláníme k HTC One X, který z této dvojice představuje volbu emocionálnější. Podstatně více nám sedí jeho design a celkově máme z jeho používání tak trochu větší, ničím neopodstatněnou, radost.

Možná je to dané tím, že z hlediska prodejů je zcela jasné, že Samsung svého soupeře zcela jistě převálcuje. HTC není tak silná značka a současné reklamní kampaně Samsungu jsou prakticky k nepřehlédnutí. One X tak bude podstatně vzácnějším zbožím, což může při rozhodování rovněž hrát roli. Každopádně, o obou telefonech můžeme směle prohlásit, že takhle dobré smartphony doposud nebyly. A koupí žádného z nich rozhodně neuděláte chybu, tedy pokud opravdu hodláte takový přístroj využít.

V čem vynikají nad svým soupeřem Stručný seznam výhod obou soupeřů nad rivalem. U každé kapitoly také najdete boxík shrnující výhody a nevýhody obou telefonů v dané oblasti. HTC One X Technicky jemnější displej s lepším podáním bílé barvy a místy lepší čitelnosti

Líbivější a nápaditější design

Nižší cena (asi o 700 korun)

Praktičtější klávesnice pro zadávání textů

Snazší využitelnost muti-taskingu

Lepší kancelářská výbava

Ve standardu více paměti Samsung Galaxy S III Vyšší výkon

Možnost rozšířit paměť pomocí microSD karet

Výměnná baterie

Při plném zatížení delší výdrž baterie a menší zahřívání

Praktičtější psaní textu tahy po klávesnici

Technicky pokročilejší internetový prohlížeč

Lepší kvalita snímků především díky nižší kompresi a chytřejšímu řízení blesku







Vzhled a konstrukce – odlišný přístup

Možná právě v oblasti designu a provedení konstrukce se oba smartphony odlišují nejvíce. HTC totiž vsází na takzvaný unibody design, kdy je celé tělo telefonu vyrobeno z jednoho kusu materiálu a veškerá elektronika i s baterií a displejem je napevno vložena uvnitř. Samsung naopak volí klasický přístup s odnímatelným krytem baterie.

Na první pohled se tak zdá, že konstrukce HTC musí být pevnější, jenže praxe ukazuje něco trochu jiného. Tělo HTC je v praxi sice odolnější, ale překvapivě dává oproti Samsungu prostor k různým prohybům. Při opravdu brutálním kroucení telefonu v ruce se objevují mapy na displeji, což je důkazem toho, že telefon nespoléhá na žádný pevnostní rám.

To u Samsungu je tomu naopak. Byť se jeho tělo skládá z více kusů, při snaze o kroucení telefonem a jeho prohýbání se neděje téměř nic. Samsung už delší dobu ukazuje, že umí dělat skvěle provedené telefony i z více kusů a Galaxy S III je toho dalším důkazem. Vyrovnanost telefonů v disciplíně kvality konstrukce je tak až překvapivá.

Spáry u Samsungu jsou naprosto minimální a stejně jako u HTC snad ani nelze telefon donutit vydat jakýkoli nepříjemný skřípavý zvuk. I z hlediska trvanlivosti zvolili výrobci zcela jiné postupy, které ale opět vedou k velmi podobným závěrům. HTC nabízí One X v bílém a černém matném provedení, Galaxy S III si naopak chce zákazníky získat lesklým bílým nebo tmavě modrým tělem.

Obě bílé verze se vyznačují tím, že jsou na nich podstatně méně vidět otisky prstů, různé vrypy a drobné škrábance, tmavé varianty jsou na tom trochu hůře. U obou variant obou telefonů dochází k odírání spodní části zadního krytu. U One X jakoby se tato část postupně leštila a získává tak trochu jinou patinu oproti zbytku povrchu telefonu.

U Samsungu zde zase najdeme vlasové škrábance. Výhodou Samsungu je, že poškrábaný kryt lze snadno vyměnit. Díky rozebíratelné konstrukci se také bude u Samsungu lépe měnit micro-SIM karta, která se vkládá do klasického slotu pod krytem. HTC má speciální šuplíček, který je potřeba otevřít pomocí sponky.

Z hlediska designu se nám líbí trochu více HTC One X, ale to je opravdu spíše otázkou vkusu. Tvary Galaxy S III jsou možná až příliš účelné a působí vcelku běžným dojmem, One X má trochu dynamičtější linky. V praxi se nám více líbí bílá verze One X a tmavě modrá Galaxy S III, tedy přesně opačné barevné varianty, než jaké jsme měli k dispozici během srovnávacího testu.

Oba telefony jsou kvůli rozměrným displejům už opravdu hodně velké a dostávají se na hranici toho, co je pro mnohé uživatele ještě přijatelné. Ačkoli jsou si rozměrově oba telefony hodně podobné (136,6 × 70,6 × 8,6 mm pro Samsung a 134,4 × 69,9 × 8,9 mm pro HTC), působí v ruce každý z nich o dost jinak. Byť je Samsung větší jen nepatrně, působí výrazněji větším dojmem.

Důvodem je to, že čelní strana telefonu je plochá a v boky přechází ostrou hranou, naopak záda se do boků postupně zaoblují. Telefon tak sice dobře sedne do dlaně, ale prsty, které telefon obepínají a které musí často cestovat, jsou nuceny se potkávat s ostrou hranou. To u HTC je to trochu jinak, boční strany telefonů se mírně svažují právě směrem k displeji, takže tady se prsty s hranou nepotkávají. Na zádech, která jsou zaoblená, je ale právě přechod do boků vytvořen ostrou hranou, která rovněž nemusí být vždy příjemná.

Nám se ale v ruce HTC drží lépe, důvodem je také materiál konstrukce. Matný polykarbonát v ruce neklouže, lesklý plast Galaxy S III ano. Co se držení týče, už jsme se však setkali s opačnými názory a tak pokud je pro vás úchop telefonu nesmírně důležitý, oba kousky si určitě vyzkoušejte. Mimochodem, v hmotnosti rozdíly nenajdete, HTC je se svými 130 gramy o pouhé 3 gramy lehčí než Samsung.



Plusy a mínusy HTC One X

+ celistvá konstrukce působí trvanlivě

+ atraktivní design

+ lépe se drží v ruce - nelze vyměnit baterii

- pro přístup k SIM je potřeba sponka Samsung Galaxy S III + konstrukce umožňuje výměnu baterie

- trochu obyčejnější vzhled

- horší držení v ruce

Displej a ovládání – jiná filosofie

I v případě displejů a ovládání svých telefonů zvolili HTC a Samsung každý odlišnou cestu, i tak zůstává souboj nesmírně vyrovnaný. Začneme asi nejdiskutovanější stránkou obou telefonů: displeji. HTC má SLCD 2 panel s klasickou RGB mřížkou, úhlopříčkou 4,7 palce a HD rozlišením, Samsung má stejné rozlišení, ale jeho panel používá Super AMOLED techniku s PenTile mřížkou. Úhlopříčka je navíc o chloupek větší, konkrétně 4,8 palce.

Spousta teoretiků má tak ihned jasno. Kvůli PenTile mřížce, která má menší množství subpixelů než RGB, a i kvůli větší úhlopříčce, nemůže být displej Samsungu Galaxy S III tak jemný jako u HTC. Ano, matematicky je na tom Samsung hůře, ale v praxi není tento rozdíl vůbec vidět. Extrémně vysoké rozlišení úspěšně použitou technologii maskuje a rozdíl desetinky palce v úhlopříčce se na jemnosti nijak neprojeví. Pixely na obou displejích objevíte až ve chvíli, kdy na ně budete šilhat z opravdu nezdravé vzdálenosti, takže tyto hádky opravdu nemají smysl.

Oba displeje patří všemi svými parametry na dnešní absolutní špičku produkce. Samsung díky AMOLED exceluje v podání černé a hýří živými barvami, HTC si ale pro sebe uzme prvenství v lepším podání bílé barvy a částečně v určitých situacích o něco lepší čitelností na slunci. Oba výrobci jsou si předností svých displejů vědomi, takže HTC vsází třeba v kontaktech nebo nastavení na bílé pozadí, Samsung naopak na černé. Výhodou Samsungu je, že si uživatelé mohou nastavit jeho barevný profil a tak pokud jim možná až příliš syté barvy nevyhovují, mohou je trochu ztlumit.

To HTC neumí, ale celkově musíme konstatovat, že se nám jeho displej líbí více. Hlavní zásluhu na tom má nejspíš jeho zabudování do těla telefonu. Displej jakoby vůbec nebyl pod krycím sklem, obraz se zdánlivě objevuje přímo na něm, to u Samsungu je určitá hloubka vidět. Mohou za to i okraje, které jsou u Galaxy S III vidět, zatímco u HTC nikoli.

HTC si možná připsalo jedno překvapivé vítězství, ale ihned ho čeká porážka a o to zásadnější. Už v recenzi jsme psali, že grafické prostředí Sense 4.0, které HTC nad Android Ice Cream Sandwich postavilo, je výborné a že je to první neotravné Sense snad v celé historii firmy. Konečně se tak může měřit s relativně nenásilným Touch Wiz prostředím u Samsungu. V tom tedy problém není, stejně jako v rychlosti práce s oběma telefony. Prodlevy téměř neexistují, přístroje reagují na pokyny uživatele okamžitě. Zajímavé je, že vstup do menu s aplikacemi trvá déle u HTC, naopak po stisknutí home tlačítka HTC rychleji aplikaci opustí.

Zásadní problém HTC je ale v implementaci samotného systému. Výrobce se rozhodl zrušit menu tlačítko, které bylo v trojici senzorových (a mimochodem skvěle ovladatelných) kláves pod displejem nahrazeno tlačítkem pro multitasking. To má za následek fakt, že v řadě aplikací se na obrazovce objevují asi dvě desítky pixelů široký pruh, který slouží jako virtuální menu tlačítko. V některých programech, které mají menu zabudováno do svého prostředí, ale tento pruh chybí a uživatel tak trochu tápe. Pruh samozřejmě naprosto zbytečně zabírá plochu displeje a i když je ten opravdu obří, můžeme to s klidem nazvat plýtváním.

Přítomnost šikovného tlačítka pro multitasking, které naučí uživatele využívat možnosti přepínání mezi programy, je tak vykoupena příliš velkou nevýhodou. Navíc ani onen multitasking se HTC nepovedl úplně dobře. Firma se totiž rozhodla, že zřejmě kvůli šetření baterie bude programy ukončovat dříve, než je obvyklé. Při přepínání mezi programy tak řada aplikací vlastně startuje znovu, což myšlenku multitaskingu popírá. Chování přitom nelze úplně dobře odhadnout.

To u Samsungu se do žádných experimentů nepouštěli. Sice také nesplnili původní myšlenku Google, že telefony s Androidem 4.0 se obejdou bez hardwarových tlačítek a budou mít jen ta softwarová na displeji, ale s implementací systému se poprali lépe než u HTC. Galaxy S III si tak ponechal klasické středové home tlačítko mechanické povahy, vedle něj jsou klávesy menu a návrat. Multitasking funguje spolehlivěji, byť přepínání mezi aplikacemi je přístupné až po delším podržení home tlačítka. Na to jsou ale uživatelé řady smartphonů zvyklí, takže jde o sázku na jistotu.

V systému obou telefonů najdeme řadu podobností i odlišností. Tak například odemykací obrazovky mohou obsahovat řadu užitečných prvků, tento vynález poprvé přineslo právě HTC a Samsung se pečlivě inspiroval. Krom rychlého spuštění čtyř vybraných aplikací se tu uživatel může rovnou dozvědět některé užitečné informace.

Oba mají na úvodní obrazovce v dolní části sérii pěti ikon pro nejčastější funkce, u obou při vstupu do menu tato zmizí. U HTC se tu místo ní objeví tři záložky pro uspořádání aplikací (všechny, často používané a stažené), Samsung tu má jen spoustu místa zabírající tečky pro naznačení listování seznamem. U Samsungu lze ale aplikace v menu libovolně přeuspořádat, u HTC mohou být řazeny buď abecedně nebo podle data nainstalování (od nejnovějších i od nejstarších). HTC umožňuje rovnou v menu vyhledávat, protože v horní liště nabízí patřičnou ikonu (a také zkratku do Play obchodu), Samsung tu má záložky pro přepínání mezi programy a widgety.

S widgety se u Samsungu tak na počátku lépe pracuje, snáze si uživatel uspořádá svou ideální úvodní obrazovku. Jenže pak už víceméně patřičná záložka zahálí, takže řešení HTC je z hlediska dlouhodobého používání o něco praktičtější. Samsung zase chtěl veřejnost zaujmout hlasovým ovládáním S-Voice, to je ale v našich jazykových končinách prakticky k ničemu a v praxi tak u obou můžete využít jen standardní hlasové pokyny vlastní Androidu. Lze tedy třeba v naší mateřštině diktovat zprávy. Další drobnou specialitou Galaxy S III je funkce Smart Stay, která sleduje oči uživatele a dokud se ten dívá na displej, neaktivuje se jeho zámek. To je věc užitečná a příjemná, ovšem není funkční pro každého a vždy.

Plusy a mínusy HTC One X

+ jemnější mřížka displeje

+ lepší podání bílé barvy - otravně cestující menu tlačítko

- občas příliš brzy vypíná aplikace na pozadí Samsung Galaxy S III + živější barvy a lepší černá

+ chytré funkce (například Smart Stay) - občas více plýtvá místem

- PenTile mřížka displeje

Výkon – převaha na korejské straně

Oba testované telefony jsme podrobili sérii různých benchmarků, které mají ukázat jejich výkonový potenciál. Jak jsme již psali, v praxi mezi telefony rozdíly opravdu budeme hledat jenom těžko, takže následující výsledky jsou tu spíše jenom pro úplnost a dokreslení situace.

První klasikou je benchmark Quadrant, kde už během testu byla vidět vyrovnanost obou přístrojů. Tentokrát nemusíme brát v potaz odlišné rozlišení displejů, které výkon ovlivňuje. I když, HTC nekreslí na plochu určenou pro ono mizerné menu tlačítko. HTC One X dosahovalo stabilně skóre v rozmezí 4 700 až 5 000 bodů, Samsung byl asi o desetinu lepší, jeho skóre se pohybovalo mezi 5 200 a 5 500 body.

Následoval test Vellamo, který má prověřit schopnost práce telefonů s internetovými stránkami a obsahem. Autorem programu je společnost Qualcomm, která není dodavatelem čipsetu ani v jednom z přístrojů, takže i tady můžeme výsledky považovat za vcelku nezávislé. Samsung si připsal opakovaně skóre v rozmezí 1900 a 2200 bodů, HTC bylo opět slabší a skóre se pohybovalo mezi 1 500 a 1 700 body. To opět řadí oba telefony na absolutní špičku, zaostávají jenom za HTC One XL s čipsetem od Qualcommu.

Dalším testem byl AnTuTu Benchmark, kde HTC stabilně dosahovalo skóre přes 10 500 bodů. U Samsungu byla situace trochu ošemetnější a skóre dost kolísalo od nepříliš lichotivých necelýcch 7 000 bodů až ke 12 000. Za obvyklý průměr ale můžeme považovat skóre jen o pár set bodů vyšší než u HTC.

Testování jsme zakončili v benchmarku Linpack, který testuje hrubou výpočetní sílu procesorů. Tady oba přístroje vykazovaly hodně různorodé výsledky, HTC se obvykle drželo vpředu zhruba o 10 – 15 % a průměr obou zařízení se pohyboval nad 140 MFLOPS. V extrémních případech ale Samsung HTC překonal, důkazem budiž skóre 193 MFLOPS, ke kterému se HTC ani nepřiblížilo.

Plusy a mínusy HTC One X

+ páté úsporné jádro pro obyčejné úkoly - nižší výkon

- větší zahřívání Samsung Galaxy S III + vyšší výkon

+ výrazně méně se zahřívá

Baterie – dva dny umí oba

Praktická výdrž baterie obou smartphonů je víceméně srovnatelná. U obou se dá dosáhnout dvou dnů na jedno nabití, v praxi je ale samozřejmě bezpečnější nabíjet každý den, obzvláště pokud telefony opravdu hodně využíváte. Zajímavé je, že k podobné výdrži si telefony pomáhají různou cestou. Samsung má baterii s kapacitou 2 100 mAh, HTC nabídne "jen" 1 800 mAh.

Jenže HTC má čipset Tegra 3 s úsporným pátým jádrem a také trochu brutálnější přístup k programům na pozadí, takže se v praxi Samsungu vyrovná. Dá se ale předpokládat, že menší kapacita baterie se může projevit třeba kratší výdrží při navigaci nebo přehrávání videa. Výhodou Samsungu je také výměnná baterie, což znamená, že s sebou může uživatel nosit náhradní akumulátor a v případě potřeby baterii vyměnit za nabitou.

U Samsungu potěší i taková drobnost, jakou je možnost nechat si vedle standardní ikony ukazatele baterie zobrazit i stav v procentech. To lze pochopitelně u HTC napravit některou z aplikací z Play Store.

Výdrž na baterii jsme se pokusili u obou telefonů také vyzkoušet pomocí aplikace Battery Benchamark, která při neustále rozsvíceném displeji spouští různé náročné funkce v telefonu a snaží se tak baterii plýtvat. Jenže na One X nefunguje tento test zcela korektně, například neudrží neustále rozsvícený displej (i když je to nastaveno v menu telefonu), ale také nepřehraje zvuky, které benchmark používá v rámci své práce. Tento test jsme proto rychle vzdali.

Na obou telefonech jsme proto pustili YouTube film Life in a Day, který trvá hodinu a 35 minut. Oba přístroje běžely pouze přes wi-fi, ale měly puštěnu veškerou synchronizaci s e-mailovými schránkami, na pozadí puštěné Bluetooth i GPS a podsvícení bylo u obou nastaveno na 100 %, hlasitost na 60 %. Před začátkem přehrávání filmu byl stav baterie obou 99 %.

Po skončení ukazoval Samsung 74 %, takže by za daných podmínek zvládl přehrát film téměř čtyřikrát. To odpovídá výdrži na plné podsvícení asi 6 hodin a 5 minut, což rozhodně není špatné. HTC na tom bylo hůře, ukazatel baterie hlásil 65 %, což odpovídá čtyřem a půl hodinám. Prokázala se tak naše původní domněnka, že SLCD displej HTC bude při neustálém používání žravější. V praxi samozřejmě telefony při přehrávání videa nebo jiné náročné práci s displejem vydrží déle, na plné podsvícení je v takových případech bude používat málokdo, očím to moc nesvědčí.

Plusy a mínusy HTC One X

- nelze vyměnit baterii

- energeticky náročnější displej s vyšší spotřebou Samsung Galaxy S III + vyměnitelná baterie

+ úsporný displej který při častém využívání zajití delší výdrž

Telefonování a zprávy – chytré funkce nastupují

I v oblasti telefonování a zpráv jsou si oba špičkové smartphony víceméně rovny, i když opět každý razí trochu jiný přístup. Ten je vidět už u klávesnic, které slouží pro zadávání textu. Klávesnice HTC zabírá na displeji více místa než ta u Samsungu, ale to vzhledem k rozměrům displejů v podstatě nevadí. Na první pohled je také klávesnice vhodnější pro časté psavce. Součástí je tlačítko pro tečku i čárku, každá klávesa má ještě popisek s alternativním znakem, takže pro napsání drtivé většiny není potřeba přepínat na numerickou klávesnici, stačí patřičné tlačítko podržet.

To Samsung má klávesnici vizuálně jednodušší a prostorově méně náročnou, chybí tu ale třeba čárka, kterou je nutné napsat třeba podržením tečky a následným výběrem patřičného znaku. Pro většinu zvláštních znaků je potřeba přepínat na numerickou/symbolickou část klávesnice, naznačeny jsou totiž pouze číslice. U klávesnice HTC zabírají místa i směrové šipky, které usnadní pohyb v napsaném textu pro opravení případných chyb. Pro někoho (obzvlášť při dané velikosti displeje) zbytečné, pro jiného praktické řešení.

U obou klávesnic lze pro zadávání textu využít i psaní tahy, tady se pro změnu HTC přiučilo od Samsungu. Ale nikoli dostatečně, protože HTC v tu chvíli píše a odesílá zprávu s diakritikou, což její délku omezuje na 70 znaků. Ořezání diakritiky se nedá nikde nastavit. To Samsung zvládne ořez automaticky, takže psaní tahy je v praxi skvěle použitelné. HTC zase pro změnu nabízí příjemnější vibrační odezvu kláves při psaní vyťukáváním a výhodou telefonu je také možnost nastavit v SMS aplikaci velikost písma zvlášť nezávisle na systémové úrovni. To u Samsungu nejde.

I telefonní aplikace jsou rozdílné, ale praktické odlišnosti jsou minimální. Číselník umí vyhledávat pomocí T9 ve jménu i příjmení, ale ani v jednom případě neumí hledat v kontaktech s diakritikou. S kontakty jako takovými pracuje komplexněji HTC a to díky prostředí Sense. Po rozkliknutí kontaktu tak uživatel získá přístup i k detailnímu přehledu komunikace s ním a k jeho aktualizacím v nastavených sociálních sítích.

Na kvalitu samotných hovorů si nemůžeme stěžovat ani u jednoho přístroje. U obou přístrojů ale hodně dojem z hovoru záleží na tom, jak telefon k uchu přiložíte. Samsung má poměrně úzkou mřížku sluchátka, to HTC nabízí širší prostor, a tak se ideální pozice hledá lépe. Majitelům brýlí ale může trochu paradoxně vadit menší zaoblení rohů telefonu, kvůli kterému se může tato část dostat do kontaktu s brýlemi, což hledání ideální pozice trochu zkomplikuje. U Samsungu díky většímu zaoblení nic takového nehrozí.

V neposlední řadě nesmíme zapomenout na první z chytrých funkcí, které nabízí Galaxy S III. Zdvihnutím ruky k uchu totiž telefon začne automaticky vytáčet telefonní číslo kontaktu, se kterým právě pracujete: ať už jej máte otevřený v adresáři nebo právě píšete zprávu.

Plusy a mínusy HTC One X

+ práce s kontakty v prostředí Sense

+ praktičtější klávesnice pro psaní vyťukáváním

+ možnost měnit v SMS velikost písma - při psaní tahy zkracuje SMS na 70 znaků Samsung Galaxy S III + zahájení volání zvednutím telefonu k uchu

+ praktičtější psaní tahy - klávesnice s méně znaky po ruce

Organizace a data – kompletní sestava funkcí

Co se papírové výbavy v datové oblasti týče, je mezi Samsungem Galaxy S III a HTC One X opravdu minimální rozdíl. Oba telefony mají například microUSB port s podporou MHL pro nabíjení, výstup obrazu a zvuku třeba i přes HDMI redukci a USB On-the-go, opět s patřičnou redukcí.

Oba telefony jsou vybaveny Bluetooth 4.0, a NFC, poskytují služby jako DLNA, Wi-Fi Direct, hot-spot a některé další. Samsung navíc nabízí funkci S-Beam, díky které se stejně vybavené přístroje mezi sebou přes NFC domluví a přes wi-fi si odešlou zvolený soubor. Samsung píše, že by to mělo fungovat i s ostatními přístroji s NFC a wi-fi direct. Nám se ovšem nepodařilo oba telefony donutit, aby se domluvily.

Přitom údaje a data v rámci funkce Android Beam mezi nimi přenášet šlo. To jen dokazuje, že NFC je zatím stále trochu problematická záležitost a že na případné sdílení větších objemů dat pomocí kombinace NFC a wi-fi by se výrobci měli domluvit na společném standardu. Takhle si mohou být uživatelé jisti, že spojení bude fungovat pouze s telefony stejného výrobce.

Každopádně funkce obou telefonů uživatelům dovolí oba přístroje velmi aktivně zapojit do domácí sítě, ve které budou moci sdílet svůj obsah s ostatními zařízeními. Typicky třeba posílat video nebo snímky ke zobrazení v televizi. U obou tyto úkony uživatelům usnadní i celá řada příslušenství, která je pro oba přístroje dostupná.

Velmi diskutovanou otázkou u obou telefonů bude paměť, respektive její množství. Na našem trhu se Samsung Galaxy S III prodává pouze ve verzi se 16 GB paměti (11 jich je k použití, počítají se do toho i aplikace), tu lze rozšířit pomocí microSD karet s velikostí až 32 GB. HTC One X má standardně 32 GB paměti (25 GB z toho je k libovolnému použití, 2 GB jsou pro aplikace). HTC tak má standardně více paměti, ale tu nelze rozšířit.

Samsung má tedy částečnou výhodu, na druhou stranu u obou telefonů je porce paměti tak veliká, že asi není potřeba ji bezprostředně řešit. Mimochodem, do paměti HTC se lze dostat přes klasické USB Mass Storage, u Samsungu to nejde, je tu jenom protokol MTP.

Oba výrobci dávají svým uživatelům navíc na dva roky slušnou porci místa na on-line úložišti Dropbox. HTC dává 25 GB, Samsung dokonce 50 GB. Samsung tedy opět papírově vede, v praxi ale budou tyto hodnoty rozhodující pro málokoho.

Usilovně pracující uživatele může překvapit absence aplikace pro editaci klasických kancelářských dokumentů u Galaxy S III. Ty lze v telefonu otevřít (byť ikona aplikace v menu chybí), ale nikoli je upravovat. To u HTC to jde a Polaris Office dokonce nabízí jednoduché a rychlé využití nabízeného místa v úložišti Dropbox nebo také SkyDrive u Microsoftu. Jinak je ale výbava obou telefonů velmi podobná.

Velké displeje obou telefonů znamenají perfektní prostor pro prohlížení webových stránek. Oba prohlížeče jsou pochopitelně postaveny na stejném technickém základu, což se třeba projevuje tím, že oba projdou testem Acid3 s jasným skóre 100/100. Ani v testu kompatibility se standardem HTML5 si nevedou vůbec špatně, ale tady už jsou vidět výraznější rozdíly. HTC si připsalo 287 bodů (a 3 bonusové body) z 500 možných, což je velmi dobrý výsledek. Samsung ale v této disciplíně doslova exceluje, dosáhl skóre 395 bodů, což je více než třeba aktuální Firefox 13.0.1.

Zajímavé je podívat se, kde prohlížeče obou mobilů nejvíce ztrácí. U HTC je to v části testu Forms (65 ze 108 bodů oproti 99 u Samsungu), Samsung zase poměrně překvapivě ztrácí v části User Interaction, kde získal 18 oproti 35 bodům HTC z celkově 37 možných. Prohlížeč Galaxy S III nepodporuje Drag and Drop. HTC si připisuje nulové skóre (z pěti a 15 možných) v oblastech History and navigation a Microdata, tady má Samsung plný počet. Prohlížeč One X také nemá podporu WebGL pro 3D obsah.

U obou prohlížečů jsme provedli také dva oblíbené testy: SunSpider a BrowserMark. SunSpider zkouší, jak rychle si prohlížeče poradí s JavaScript úkoly, One X dosáhlo času 1726,6 ms, Galaxy S III je s časem 1497,5 ms přeci jenom o něco rychlejší a potvrzuje tak výsledky z předchozích výkonových benchmarků. V testu BrowserMark se může Galaxy S III pochlubit výkonem

147 879 bodů, což patří na absolutní vrchol dnešní mobilní produkce. Skóre HTC je o poznání nižší: 73 235 bodů. I to jej ale řadí ke špičkovým strojům, byť třeba nedosáhne na Samsung Galaxy Nexus s 90 000 body.

Mimochodem, při testech prohlížečů je vidět zahřívání obou telefonů jako u testů syntetických, přičemž One X se zahřívá více. Ve výkonových benchmarcích je tento rozdíl markantnější.

V praxi ale rozdíl mezi prohlížeči budete hledat poměrně těžko, záleží asi na velmi konkrétních webových stránkách, kde se mohou rozdíly projevit. Možnosti nastavení prohlížečů jsou v podstatě naprosto shodné, u HTC se jen z kontextového menu snáze vypne Flash, naopak Samsung nabízí nastavení úrovně podsvícení v prohlížeči nezávisle na systémovém nastavení a stránku lze standardně uložit pro čtení off-line.

Ačkoli má Samsung o trochu větší displej, více místa pro text a celé stránky paradoxně poskytne HTC. Samsung totiž vždy ve vrchní části displeje zobrazuje stavový řádek s upozorněními, stavem baterie a signálu a dalšími údaji. To HTC po načtení stránky tento řádek schová. Samsung se bude chovat stejně, pokud zapnete volbu celoobrazovkového režimu v nastavení prohlížeče v části Laboratoře. U obou prohlížečů zmizí z vrchu adresní řádek, jakmile uživatel odskroluje stránkou níže.

Plusy a mínusy HTC One X

+ více paměti v základu

+ USB Mass Storage

+ možnost vytváření a editace kancelářských dokumentů Samsung Galaxy S III + technicky pokročilejší prohlížeč

+ praktická funkce S-Beam

+ lepší možnosti rozšíření paměti

Zábava – souboj rychlých fotoaparátů

Ani za výbavu v zábavní oblasti se rozhodně nemusí oba špičkové smartphony stydět. HTC se třeba chlubí zvukem od Beats Audio, ale upřímně, praktický rozdíl mezi HTC a Samsungem poznají snad jen opravdu nároční posluchači s preferencemi některých hudebních žánrů. Programová výbava obou telefonů je jinak opět velmi podobná a drobné odlišnosti asi nemají zásadní vliv na rozhodování uživatelů. Jednou z těch extra funkcí je například možnost přehrávání videa v okně u Galaxy S III.

Fotografie pořízená Samsungem Galaxy S III Fotografie pořízená Samsungem Galaxy S III

Fotografie pořízená HTC One X Fotografie pořízená HTC One X

Co je ale určitě hodně zajímá, je kvalita fotoaparátů obou přístrojů. Oba mají totiž rozlišení 8 megapixelů, automatické ostření a přisvětlovací diodu. HTC se chlubí lepší světelností objektivu a bleskovou rychlostí ostření i snímání, v praxi za ním ale Samsung rozhodně nijak zřetelně nezaostává. A to i přesto, že opět (po kolikáté už) jsou snímky z obou telefonů dost odlišné.

HTC má u fotek trochu tendenci chytat lehký růžový nádech, Samsung má zase raději zelenou. Když barevnost snímků pozorujeme detailně, líbí se nám více asi ta u Samsungu. Korejský top model získává náskok i při pozorování 100% výřezů snímků. Je tu totiž jasně vidět, že Samsung používá méně agresivní kompresi, a tak zachovává podstatně větší množství detailů. HTC tak volbou větší komprese snímků (fotky z něj jsou tak datově menší) likviduje výhodu objektivu s lepší světelností.

Fotografie pořízená Samsungem Galaxy S III Fotografie pořízená Samsungem Galaxy S III

Fotografie pořízená HTC One X Fotografie pořízená HTC One X

Oba fotomobily umí pořizovat i snímky pomocí HDR funkce, kdy prosvětlí tmavé oblasti a naopak ty přepálené "stáhnou" k přirozenější kresbě. U HTC se opět projevuje, že má tendenci snímky softwarově více zpracovávat, což sice někdy opravdu pomůže k lepšímu výsledku, ve větším množství případů ale snímek pořízený s HDR vypadá nepřirozeně. To u Samsungu je zase někdy zásah HDR až příliš nevýrazný, takže se použití této funkce mine účinkem.

HTC se chlubí extrémní rychlostí svého fotoaparátu, ale Samsung se opravdu nenechá zahanbit. Nicnémě je pravda, že už kvůli odemykací obrazovce, která při spuštění foťáku dovolí obejít jinak vyžadované heslo, je fotoaparát HTC trochu pohotovější. Tchajwanský výrobce také jako první přinesl možnost při natáčení videa rovnou pořizovat i snímky, Samsung se to naučil také. U HTC je to ale trochu očividnější možnost u Samsungu si jí musíte všimnout. Obě spouště jsou totiž u HTC neustále vidět a jsou stejně velké a obě jdou použít kdykoli, u Galaxy S III je nadále nutné mezi režimy fotoaparátu a videokamery přepínat.

Fotografie pořízená Samsungem Galaxy S III Fotografie pořízená Samsungem Galaxy S III

Fotografie pořízená HTC One X Fotografie pořízená HTC One X

Podobných chytrých detailů najdeme u fotoaparátu HTC více, ale v podstatě je ovládání obou velmi podobné a v obou případech příjemné a rychlé. Trochu nelogické nám přijde, že u One X neslouží tlačítka pro regulaci hlasitosti k nějaké funkci, u Galaxy S III mají funkci digitálního zoomu. V obou případech bychom spíše uvítali regulaci kompenzace expozice. Dodejme, že ani jeden z telefonů nemá mechanickou spoušť fotoaparátu. Oba ostří průběžně při kompozici a oba velmi rychle, HTC o něco málo rychleji.

Ve tmě se rozdíl mezi fotoaparáty ještě prohlubuje. HTC sice rychleji ostří (ale zase má při ostření větší chybovost), telefon si ale nedovede zcela ideálně poradit s řízením blesku. Na blízko tak dosáhnete přepálených snímků, to Samsung dovede s bleskem správně fotit i v makro režimu. Přitom maximální intenzita blesku je větší u Samsungu a to výrazně.

Při fotografování naráží HTC (dole) na limit řízení blesku. Ze vzdálenosti asi 10 cm budou snímky přepálené. Půlmetrová vzdálenost už není problémem, i tak je řízení blesku u Samsungu (nahoře) podstatně chytřejší.

Při fotografování s diodou se navíc prohlubuje růžový nádech fotografií pořízených One X a přidává se k tomu ještě posun některých barev směrem ke žluté. Snímky za horších světelných podmínek vychází výrazně ve prospěch Galaxy S III. To se ale mění ve chvílích, kdy není používán blesk. Za těchto podmínek se totiž opravdu projeví přeci jenom světelnější optika One X, na snímcích z Galaxy S III se objevuje více šumu.

Je vidět, že pro HTC je One X prvním opravdu zamýšleným špičkovým fotomobilem: vývojáři se až příliš soustředili na rychlost a chytré funkce a trochu u toho pozapomněli doladit samotný algoritmus zpracovávání snímků. To by se mohlo povést v některém z příštích softwarových updatů, zatím ale Samsung v kvalitě fotografií vyhrává.

Fotografie pořízená Samsungem Galaxy S III s vypnutou funkcí HDR Fotografie pořízená Samsungem Galaxy S III se zapnutou funkcí HDR

Fotografie pořízená HTC One X s vypnutou funkcí HDR Fotografie pořízená HTC One X se zapnutou funkcí HDR

A snaží se přidat i nějaké ty chytré funkce, stejně jako One X tak Galaxy S III nabídne rychlé sériové snímání (Samsung 20 snímků, HTC libovolné množství). Specialitou je pak schopnost automaticky rozeznat na fotografii obličeje přátel, tato funkce ale asi nebude patřit mezi ty nejpoužívanější.

Při nahrávání videa jsou rozdíly opět ve prospěch Samsungu. Oba telefony natáčí video i ve Full HD rozlišení, Samsung to zvládne s frekvencí 30 snímků za sekundu, HTC 24. Opět platí, že HTC video více komprimuje a to je datově menší, zároveň ale poskytuje i menší množství obrazových detailů. U obou smartphonů jsme se během našeho testování setkali s nervózním přeostřováním ve scénách. Oba telefony natáčí video se stabilizací obrazu, u Samsungu to ale výrazně zmenší úhel záběru, i u HTC stabilizace trochu úhel zmenší, ale není to tak výrazné.

Plusy a mínusy HTC One X

+ intuitivnější ovládání fotoaparátu

+ bleskový start, ostření i snímání

+ libovolná délka sekvence sériového snímání - trochu nepřirozené HDR

- zbytečně vysoká komprese snímků

- přeostřování během natáčení videa Samsung Galaxy S III + lepší barevnost snímků

+ větší úroveň detailů díky menší kompresi

+ lepší řízení diodového blesku s vyšším výkonem - přeostřování během natáčení videa

- s aktivním zámkem displeje je fotoaparát hůře dostupný

Shrnutí – dvě špičky

HTC One X a Samsung Galaxy S III jsou opravdu špičkové smartphony, které mají vynikající výbavu, výkonu na rozdávání a jen málo zásadních chyb. Ve výkonu je na tom lépe Samsung, ale v praxi je to pramálo znát, překvapením může být, že v praxi se nám více líbí displej HTC. To vede i z hlediska designu a konstrukce, na druhou stranu Samsung je díky výměnné baterii a slotu pro microSD karty trochu univerzálnější.

V Koreji také lépe zvládli implementaci Androidu 4.0 Ice Cream Sandwich z hlediska využití prostoru, HTC zase více nabádá k používání multi-taskingu. HTC se chlubí svým bleskurychlým fotoaparátem s možností zároveň natáčet video a fotit, co naplat, v praxi ale pořizuje lepší snímky Samsung.

Vůbec, na stranu Samsungu se asi přiklání větší množství z těch drobných detailů, které mohou být rozhodující. Jenže i tak není výběr příliš lehký. HTC One X je opravdu skvělé zařízení, se kterým se lze snadno sžít. Navíc je momentálně o něco levnější, což rozhodování opět trochu komplikuje. Rozhodovat budou nejspíš preference značky, designu a některých námi popsaných detailů.

Jak jsme napsali na začátku, dva nejlepší smartphony na trhu snad ještě nikdy nebyly tak vyrovnané. Ani po více než měsíci používání obou kousků se ani my sami nedovedeme rozhodnout. A to bychom se měli dočkat ještě konkurence v podobě Huawei Ascend D Quad a LG Optimus 4X.

HTC One X a Samsung Galaxy S III v katalogu mobilů

HTC One X Špičkový HTC One X pohání operační systém Android 4.0 Ice Cream Sandwich s grafickou nadstavbou Sense 4.0. Kvalitní vestavěný fotoaparát nabídne rozlišení osm megapixelů. Vnitřní paměť dostala kapacitu 32 GB. Cena: 14 700 Kč