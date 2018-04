HTC prý chystá smartphone s Windows Phone 8 odvozený od modelu One

Právě skutečnost, že aktuální Windows Phone 8 nepodporují čtyřjádrové procesory ani Full HD rozlišení displeje, výrobce od vydávání dalších WP telefonů na půdorysu staršího hardwaru odrazují.

Tuto současnou nevýhodu mobilní platformy Microsoftu eliminuje právě aktualizace s označením GDR3, jež má přijít koncem roku, a tak není překvapivé, že výrobci již připravují telefony, které novinek dokážou naplno využít.

Server Neowin.net uvádí, že by displej chystaného HTC měl mít úhlopříčku mezi čtyřmi až pěti palci, ovšem vzhledem k tomu, že tchajwanská firma bude jistě chtít použít 1 080p panel, se úhlopříčka bude blížit spíše pěti palcům. A docela klidně by mohl být použit stejný displej jako má One (4,7", 1 080 × 1 920 bodů).

Navzdory kovovému tělu, o kterém se v souvislosti s novinkou hovoří, nemá být design prostou kopií modelu One a vzhled mají oživit některé designové odchylky. Zatímco se reproduktory BoomSound v souvislosti s novinkou neskloňují, fotoaparát s technologií Ultrapixel se v těle smartphonu zabydlet má.

Předpokládá se, že nový WP smartphone s logem HTC bude představen na podzim a během listopadu by tak mohl být v prodeji.