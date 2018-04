Legenda pokračuje. Recenze HTC One V

Ačkoli HTC sází především na duo svých nejvybavenějších smartphonů, dvířka si nehodlá zavřít ani ve střední třídě. Ne každý totiž chce v novém telefonu utopit celý plat, zároveň by ale rád využíval všech výhod smartphonu s androidem. Takoví uživatelé nepotřebují v kapse nosit čtyřjádrové monstrum s bezmála pětipalcovým displejem, nehodlají ale ustoupit od kvalitního zpracování a neobyčejného designu. Takovým by se One V mohl zalíbit.

Vzhled, konstrukce a zpracování

Letos hraje prim hliník oděný do tmavšího hávu, na čelní ploše ho přitom doprovází sklo s tmavým rámečkem okolo displeje, na kterém jasně kontrastuje logo HTC. Pod úhlem je také vidět dvojice nezbytných senzorů. Výše je podlouhlý výdech telefonního sluchátka.

Pod displejem je pak trio senzorových tlačítek. Žádné další prvky na klenuté ploše už nečekejte, i když prostoru pro navigační prvek by bylo habaděj. Okraje displeje mají schodovité zakončení, a tak vystupují nad obvodovou hliníkovou hranu. Veškeré šrámy tak pochytá právě tato plocha.

Linie přístroje se na bocích mírně rozšiřují, vpravo přitom z matovaného těla vystupuje tlačítko pro regulaci hlasitosti, ve spodní části levého boku je pak nezbytný microUSB konektor.

Na horní hraně je audio konektor, podlouhlá notifikační dioda a tlačítko k hibernaci přístroje. Záda telefonu zdobí lisované logo HTC a v gumovém proužku usazený objektiv fotoaparátu spolu s diodou k přisvětlení scény.

Pogumovaná je i spodní odnímatelná část ukrývající šuplík pro SIM tradičních proporci i paměťovou kartu. Dvakrát hurá. Jak známo, HTC u své vybavenější dvojky od rozšířitelné paměti upustilo, což uživatelé neodpouštějí.

Sejmutí i opětovné nasazení krytky probíhá bez problému. Otázkou zůstává, zda bude na svém místě držet stejně dobře jako během testování také po roce používání. To je ale riziko podobně řešených konstrukcí.

Výkon a výdrž

Zatímco u konstrukce a použitých materiálů výrobce nešetřil, v případě vnitřní výbavy se už přeci jen rozsvítila kontrolka úsporného režimu. K dispozici tak má systém jedno gigahertzové jádro a grafickou jednotku druhé generace Adreno 205 (první Adreno 200 byla použita např. u HTC HD2 v roce 2009).

Operační paměť dorostla do velikosti 512 MB, systém s uživatelským rozhraním ale permanentně obsazují její větší část. Po startu telefonu je tak k dispozici asi 150 MB.

Dobře papírově vypadají 4 GB uživatelské paměti, ovšem jen do doby, než zjistíte, že skutečně přístupných je uživateli asi 850 MB. To by bez paměťového slotu opravdu neprošlo. Chlívek na ni v telefonu tedy je, ale karta v balení už chybí. To je škoda, např. 8GB varianta přímo k telefonu by výrobce jistě nezruinovala.

Test/výsledek*: HTC One S HTC One V Quadrant 5 034 2 045 AnTuTu 7 045 2 534 NenaMark1 60,4 52,0 NenaMark2 60,4 28.4 SmartBench 2011 4 710/2 323 749/1 720 Linpack 194,25 29,457 Neocore 59,4 58,5

* uvedené hodnoty jsou aritmetickým průměrem pěti naměřených hodnot, ve všech případech platí: čím vyšší číslo, tím větší výkon

Hardwarová výbava stačí na plynulou odezvu přístroje, přesto tu a tam narazíte na nepříjemné prodlevy. One V také není herní stroj, třebaže přehraje bez problémů film v kvalitě 480p.

Přímé srovnání špičkových One X a S také prokázalo, že je vyšší výdrže na jedno nabití dosaženo především moderním čipsetem s 28nm hradly (One S). U "véčka" tak žádné ódy na vysokou výdrž nečekejte. V tomto směru je novinka zcela průměrný smartphone, který při vyšší zátěži, byť bez hraní her nebo navigace, musí každý večer putovat pro přísun energie k nejbližší zásuvce.

HTC One V (technická specifikace): Rozměry [mm] 59,7 × 120,3 × 9,2 Hmotnost [g] 115 Platforma Google Android 4.0.3 + Sense 4 Čipová sada, procesor Qualcomm Snapdragon MSM8255, 1 GHz, Adreno 205 RAM 512 MB FlashROM 4 GB (uživateli k dispozici cca 1 GB) Sítě Quadband GSM, Triband UMTS Data GPRS, EDGE, UMTS, HSPA Displej - technologie S-LCD Displej - úhlopříčka/rozlišení, DPI 3,7" (94 mm) / 480 × 800 bodů (WVGA), 252 DPI Satelitní navigace ano Wi-fi 802.11 b/g/n, hotspot Bluetooth 4.0 s podporou EDR, A2DP pro bezdrátový poslech hudby Hlavní fotoaparát 5.0 MPix, LED blesk,videa v rozlišení 720p Sekundární fotoaparát ne FM rádio ano s RDS Další přednosti hliníkový kryt, gyroskop, senzor přiblížení, světelný senzor, 3.5 mm audio jack, sluchátka Beats Baterie (výdrž) 1 500 mAh (běžně nevyměnitelná)

Displej a ovládání

Jako se již loni stalo i u střední třídy standardem 1GHz jádro, běžný je i WVGA kapacitní displej technologie S-LCD. Těšit se můžete na jemnou kresbu bez viditelného rastru, dobré pozorovací úhly i bezproblémovou čitelnost na slunci.

Rozhodně ale doporučujeme mít nastavenou automatickou regulaci jasu, šetřit a přepínat na vyšší jas manuálně se za slunného dne nemusí vyplatit, neboť v takovém případě není na nejnižší jas na telefonu vidět zhola nic. Na automatiku je naopak četba webu pod přímým dozorem slunce zcela bez útrap.

Co se nám ale nelíbilo, byly četné artefakty na displeji, které se objevily již při mírném stlačení okraje displeje. Především na tmavém pozadí to bylo rušivé, One S přitom žádný takový problém netrápí. Je možné, že se problém týkal pouze testovaného vzorku.

One V využívá Google Android ve verzi 4.0, nad kterém je posazeno firemní Sense, tedy stejné schéma jako u dua One X a S (přesto byste pár rozdílů v porovnání s lepšími přístroji této řady našli).Počet uživatelských ploch se smrskl na pět. Zmizela i podpora multidotykového gesta pro zobrazení všech ploch najednou, přestože displej více dotyků najednou samozřejmě rozpozná.

Naopak více se nám líbí zobrazení naposledy spuštěných aplikací ve vertikálním sloupci s menšími náhledy jednotlivých titulů. Stejně měly nabídku řešeny tablety s Honeycomb 3.0. Filozofie připínání zástupců programů nebo widgetu na plochy ale zůstal zachován. Stačí tedy delší stisk na kterékoli z nich a zobrazí se přehledný správce, odkud můžete plochy rychle vybavit kýženými zkratkami.

Oproti staršímu Sense zmizel z notifikační lišty panel bezdrátových modulů spolu s ovladačem jasu, ta tam je i linka se zástupci naposledy použitých programů. Přesto hodnotíme novou generaci této nadstavby kladně.

Komunikace

Telefonní aplikace se chlubí grafikou Sense, a tak výborně ladí s celým systémem. HTC bohužel sáhlo k nepochopitelnému kroku a ze základní nabídky aplikace vyňalo záložky k rychlému vstupu k telefonnímu seznamu, oblíbencům a výpisu hovorů. K příslušným informacím se tak nyní musíte proklikat pomocí třítečkového tlačítka nad telefonní klávesnicí.

Když ale spustíte přímo aplikaci telefonního seznamu, kterému HTC říká Lidé, uvedené nabídky najdete ve spodní části. Ovšem už bez klávesnice, a tak pro manuální vyťukávání číslo musíte opět spustit aplikaci telefonu. A to je nepraktické. Zůstala ale zachována příjemná centralizace komunikace s daným kontaktem pod záložkou Posloupnost.

U vybavenějších modelů řady One jsme chválili zápis textu tahovou metodou ve stylu klávesnice Swype, která urychlí psaní na displeji. Výrobce ale i tady softwarovou výbavu okleštil, tahací klávesnice chybí, což je velká škoda a chyba.

Kvůli nepříliš jistému psaní na QWERTY jsme v terénu využívali spíše numerickou klávesnici, případně kompaktní verzi s jen o něco menšími tlačítky. Obě ve spojení s našeptávačem znamenaly jen mírně pomalejší psaní než na QWERTY, ale s nižším počtem překlepů. Opět si ale musíme povzdechnout nad rozsekáním SMS na 70 znakové zprávy, pokud využijete slovníku.

Co se týká emailů, součástí je plná podpora synchronizace účtů na Exchange serveru. Během testování jsme telefon synchronizovali také s GMail schránkou a účtem na Hotmailu.

S emaily také souvisí schopnost telefonu číst dokumenty vytvořené v MS Office, což díky předinstalované sadě QuickOffice není problém. Dokumenty je tak možné nejen číst, ale i editovat, případně vytvořit zcela nové. Ty pak lze vrátit odesílateli nebo je uložit na prémiový Dropbox účet, který dává na 2 roky datový prostor celých 25 GB zdarma.

Konektivita a GPS

Propojení telefonu s PC probíhá u telefonů HTC vždy bez problému, stačí totiž nainstalovat synchronizační aplikaci HTC Sync, která s sebou nese také instalaci potřebných ovladačů.

Na výběr je pak vedle režimu této synchronizační aplikace i prosté nabíjení telefonu z počítače, dále režim diskové jednotky a pak i sdílení internetové konektivity oběma směry: zdrojem tak může být připojení PC nebo mobilní konektivita smartphonu.

K rychlému prohlížení webu je připraven browser s plnou podporou technologie Flash a modul s podporou rychlých dat včetně wi-fi. Součástí je funkce hotspot, která dovoluje sdílení mobilních dat s dalšími až 8 přístroji.

Na cestách se One V snadno zhostí role navigátora, využít totiž můžete HTC Locations a odtud stáhnout příslušné mapy. Plnohodnotnou off-line navigaci ale můžete bezplatně využívat pouze jeden měsíc, pak už bude nutno za software zaplatit. Stále vám ale zbudou on-line Google mapy. Co ale zamrzí, je absence digitálního kompasu, aktuální směr vám tak šipka na mapě neukáže.

Multimedia

U hudebního přehrávače je funkce beatsaudio pro výraznější reprodukci, a nabízí se i možnost volby ekvalizéru. Potěší také rychle přístupní zástupci k internetovému rádiu TuneIn či obchodnímu portálu 7digital. Soundhoud, nástroj k identifikaci právě hrající skladby, oceníte zejména při poslechu rádia, kde tyto informace často chybí.

Integrovaný přehrávač videa si sice poradí si DivX kontejnerem, ovšem na 720p film s datovým tokem 3 mbit/s nestačí, a takový soubor odmítne přehrát. MX Video player se s tímto úkolem popasuje, přehrávání ale není vždy zcela plynulé. V těchto úkolech naplno pocítíte slabší hardware.

Fotoaparát nabízí 5 MPix (16:9 i 4:3 režim), u sekvencí je maximem 720p. I tady lze během natáčení videa pořizovat fotky. Rozhraní fotoaparátu je stejné jako u vybavenějších kolegů, stejné jsou i možnosti nastavení. Rychlost ale přirozeně není taková jako u vícejádrových monster, kde si na fotoaparátu zakládají. Přesto zachycené pětimegové fotky nejsou špatné.

Pořízené fotografie:

S momentkami se můžete obratem pochlubit svým přátelům mnoha cestami, od běžné přílohy k mailu po podporované sociální sítě, připíchnout je na svou webovou fotogalerii nebo odeslat na Dropbox (nebo podobné cloudové úložistě). Předtím je ale můžete pomocí přiložené aplikace upravit, nabízí se přitom ořezání snímku, jeho rotace a několik barevných efektů.

Závěr a konkurence

HTC One V lze ve zkratce charakterizovat jako výborně zpracovaný smartphone střední třídy, který přichází na trh s cenovkou sedmi tisíc korun. Výhodou je také aktuální verze androidu spolu s novým rozhraním Sense, které už není tak nepřehledné a místy překombinované jako dřív. Vyhnutá brada je pak zárukou obtížně zaměnitelného designu, který se ale pochopitelně nebude líbit úplně všem.

Jeho pozice na trhu ale přesto není záviděníhodná. Soupeřit totiž nebude jen s aktuálními podobně vybavenými smartphony jako je Samsung Galaxy W nebo Motorola Defy+, tužšími soupeři jí budou dřívější top modely, jež jsou dnes k dostání za výprodejové ceny.

Za podobné peníze tak lze zakoupit kupříkladu LG Optimus Black s kvalitním čtyřpalcovým displejem a gigahertzovým procesorem, elegantní Sony Xperia Arc S s tenkým prohnutým tělem, 4,2" WVGA displejem a 8.0MPix fotoaparátem pak vyjde jen o několik stokorun dráž. Podobně pak téměř shodně vybavený HTC Desire HD. Silným konkurentem je ale také dvoujádrové Evo 3D s trojrozměrným displejem, které se již nějakou dobu prodává za cenu okolo 7 tisíc.

