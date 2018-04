Střední třída připravená na budoucnost. Recenze HTC One SV

Aukce frekvencí pro nové mobilní sítě se protahuje, i tak se však v Česku dočkáme určitého pokrytí LTE už v letošním roce. Už třeba jen díky operátorovi T-Mobile, který LTE slíbil navzdory výsledku aukce. Telefonů s podporou LTE je na našem trhu žalostně málo, výrobci sem totiž typicky uvádějí modely ve verzích bez této bezdrátové technologie. Firma HTC se však rozhodla se svým modelem One SV udělat výjimku, a LTE telefon tak nabízí v Česku už teď.

Navíc je to přístroj střední třídy, který by neměl být příliš drahý. Bohužel cena zatím spíš odpovídá modelům vyšší třídy, takže s koupí One SV se možná vyplatí ještě chvíli počkat. Třeba do doby, až jej operátoři nabídnou jako svůj premiérový LTE telefon.

Plusy a mínusy Proč koupit? podpora LTE a NFC

solidní výbava i výkon

kvalitní konstrukce

elegantní design

Proč nekoupit? vyšší cena

nízké rozlišení displeje Kdy? V prodeji Za kolik? 11 000 Kč

Zatím lze totiž v běžné distribuci levněji koupit třeba stájového kolegu One S s o něco lepší výbavou. Nebo lze výrazně ušetřit koupí podobně vybaveného a o něco menšího typu Desire X. Právě mezi tyto modely, kterým však chybí podpora sítí čtvrté generace, nový model One SV zapadá.

Vzhled a konstrukce: vystupuje ze své řady

HTC rádo používá svůj zavedený design, který známe již léta z modelů Desire. One SV je však v tomto případě světlou výjimkou. Telefon jde po vzhledové stránce vlastní a vcelku novou cestou, byť podobné linky mají některé modely například pro asijské nebo americké trhy. Zjednodušeně bychom mohli vzhled One SV nazvat jako oblý minimalismus. Designéři tentokrát doslova šetřili linkami, a nový model tak působí sympaticky jednoduše.

Čelní strana je celá vyvedena v černé barvě a vlastně ani nemá žádnou dominantu. Pod displejem si všimneme typických senzorových tlačítek, nad ním se skrývá zapuštěná mřížka sluchátka, jméno výrobce a kamera pro videotelefonování. Vše je ovšem provedeno tak decentně, že telefon působí především jako černá placka a nechává vyniknout hodně oblým rohům.

Míra schopnosti čelního skla přitahovat šmouhy a mastnotu je podprůměrná, což je dobře. Jednu výtku však k čelní části máme. Ve škvíře zapuštěného reproduktoru se totiž nečistoty usazují velice rády a všechny ty nitky a prach z kapes jsou tu vidět opravdu výrazně. Nezbývá, než toto místo často vyfoukat.

Zadní strana telefonu je v našem případě čistě bílá a celou ji tvoří snímatelný kryt baterie. Fotoaparát s diodou jsou v úhledném oblém rámečku nahoře, uprostřed je logo výrobce a dole mřížka hlasitého reproduktoru s logy Beats Audio a 4G LTE. Jasně si na zadní straně všimneme, že kryt baterie se směrem k bokům zaobluje.

Telefon tak při pohledu z boku vypadá opravdu jako hodně tenký. Stříbrná linka, která se táhne kolem telefonu, je totiž jen několik milimetrů tlustá. I tady HTC šetřilo prvky a snažilo se ty nutné zamaskovat. Tlačítka regulace hlasitosti vpravo, vypínací tlačítko a 3,5mm jack konektor nebo microUSB konektor na spodní straně tak nepůsobí nijak rušivě. Design je hezky uhlazený a elegantní. Tlačítka se přitom dají dobře nahmatat i poslepu a jejich odezva je vcelku dobrá.

Použité materiály jsou sice vcelku obyčejné plasty, ale celkově působí dobrým dojmem, navíc zpracování telefonu je naprosto příkladné. Díky zaoblení zad padne One SV dobře do ruky.

Trochu paradoxní je fakt, že ještě před dvěma lety by svými rozměry i velikostí displeje patřil tento model vůbec k tomu největšímu, co se dalo koupit. Teď je to spíše menší smartphone. Konkrétní rozměry telefonu jsou 128 × 66,9 × 9,2 mm. Tloušťka tedy není tak malá, jak linky telefonu evokují. I to je důkaz dobře promyšleného designu modelu. Hmotnost činí 122 gramů, a je tedy "v normě".

Displej a ovládání: rozlišení prosím

Jestliže celkově můžeme HTC One SV s jeho dvoujádrovým procesorem Snapdragon s taktem 1,2 GHz, 1 GB RAM a grafikou Adreno 305 považovat za moderní smartphone střední třídy, displej už možná míří zbytečně nízko. Ano, dodnes jsou v této kategorii displeje s WVGA rozlišením (480 × 800 pixelů) zcela běžné, ale typicky mívají o něco menší úhlopříčku (do 4 palců). HTC však má panel s úhlopříčkou 4,3 palce. Displej tedy odpovídá tomu, který měl před dvěma lety Samsung Galaxy S II, tehdy jeden z nejlepších smartphonů.

Celkově působí displej velmi pozitivním dojmem, má syté a bohaté barvy, pro HTC tak typické, špičkové je podání černé. One SV totiž používá panel SLCD2, který HTC v poslední době dovedlo k dokonalosti. Opět tak platí, že čitelnost na přímém slunečním světle je vynikající a obraz skoro působí, jako by byl na displeji namalovaný. Jenže v tomto případě nejspíš nějakým impresionistou, protože drobné kostrbatosti a jednotlivých pixelů si nelze nevšimnout. Vzhledem k ostatním kvalitám displeje bychom však nižší rozlišení (jemnost 217 pixelů na palec) One SV odpustili. Jenže pak se podíváme do ceníku a hned víme, že tady bychom očekávali alespoň qHD panel (540 × 960 pixelů), který má třeba stájový kolega, model One S.

Co se týče uživatelského prostředí, je tu typické Sense 4, které známe právě už z One S, lepšího One X nebo naopak levnějšího Desire X. Pod ním běží Android verze 4.0.4 Ice Cream Sandwich, což je trochu zklamání. U v podstatě nejnovějšího modelu HTC bychom totiž už očekávali přítomnost verze 4.1 Jelly Bean. Snad alespoň výrobce brzy nabídne aktualizaci, byť o ní zatím mlčí.

Co se výkonu týče, díky vcelku nízkému rozlišení displeje je telefon v benchmarcích typu Quadrant nebo v těch řešících vykreslování webu schopen potrápit špičkové čtyřjádrové smartphony s HD displeji. V hrubém výkonu už ztrácí více, ale stále to není rozdíl propastný. Papírově má tedy One SV výkonu více než dost.

Jenže v praxi se nám výkony telefonu příliš nelíbily. Prostředí Sense se vcelku často zadrhávalo a stávalo se, že zaheslovaná odemykací obrazovka reagovala občas s velkým zpožděním. Přitom příčina takových problémů je zcela nejasná a nezpůsobuje ji ani žádná z aplikací. Telefon jsme pro jistotu kompletně vymazali a chvíli používali zcela bez programů doinstalovaných z Play Store. Potíže přetrvávaly. Doufejme tak, že šlo o ojedinělý problém našeho kusu, ostatně naše pátrání v zahraničních recenzích žádné stesky na adresu výkonu neodhalilo. Naopak, recenzenti většinou pějí chválu. Jenže není software jako software a třeba zrovna firmware pro Česko může mít nějakou drobnou chybku.

Baterie: taková klasika

Pod rozměrným krytem baterie se skrývá akumulátor vcelku konvenční kapacity i rozměrů. Konkrétně je to 1 800 mAh. Nemůžeme se však ubránit pocitu, že HTC sem mohlo vecpat podstatně větší akumulátor. Všude je dostatek místa a i slot na microSD a microSIM mají kolem sebe hodně prostoru. Na druhou stranu vcelku průměrná baterie dává smartphonu také docela průměrnou výdrž. Obvykle jsme v provozu s One SV vydrželi dva dny na jedno nabití. Jistě za to může displej s nižším rozlišením.

Je však pravdou, že telefon jsme příliš netrápili, pouze jej používali k synchronizaci, čtení a psaní e-mailů ze dvou účtů (Exchange a Gmail), brouzdali po webu a klasicky telefonovali a psali zprávy.

Telefon jsme tentokrát nevytěžovali dlouhodobějším hraním her nebo sledováním videa. Tyto činnosti by jistě z výdrže dost ukously, a tak by bylo zapotřebí nabíjet každý den. Na druhou stranu by asi nemusela být potíž dosáhnout tří dnů na jedno nabití, to ovšem přinejmenším s vypnutou synchronizací e-mailových schránek. Zůstává otázkou, jak se výdrž změní poté, co bude moci telefon využít LTE sítí.

Telefonování, zprávy a data: čekání na LTE

Běžná sada funkcí i softwarová výbava telefonu zcela odpovídá ostatním telefonům HTC v této kategorii. Kdo tedy již zná třeba model One S nebo levnější Desire X, bude tu jako doma. V telefonech HTC se čtyřkovým Androidem a Sense se například napevno usadil prohlížeč Chrome, který je tu alternativou k běžnému androidímu browseru. Nechybí kancelářská sada Polaris Office, tentokrát i s možností dokumenty vytvářet. V telefonech také najdeme aplikaci on-line úložiště Dropbox, na kterém je uživatelům telefonů HTC k dispozici určitý prostor zdarma po dobu dvou let.

Samotný smartphone však poskytne uživatelům místa vcelku dostatek. Vestavěno má 8 GB paměti a k dispozici je již zmíněný slot na paměťové karty microSD.

V případě bezdrátových technologií můžeme u One SV hovořit o opravdu naprosto kompletní nabídce. Podpora wi-fi ve standardech a/b/g/n je dnes běžná, Bluetooth 4.0 je příjemná třešnička a podpora HSDPA s rychlostí stahování 42 Mbit/s patří rovněž na špičku. Hlavním lákadlem je však podpora LTE s rychlostí stahování až 100 Mbit/s a uploadu až 50 Mbit/s.

LTE je podporováno na frekvencích 800, 1 800 a 2 600 MHz, tedy na všech, které u nás připadají pro spuštění těchto sítí v úvahu. A nebojte se, podpora LTE na tradiční frekvenci 1 800 MHz se nijak "nebije" se schopností telefonu fungovat v běžných GSM sítích na téže frekvenci, přístroj zvládne obojí. Když k tomu všemu ještě přidáme přítomnost NFC, je HTC One SV opravdu jedním z mála telefonů na našem trhu, které jsou zcela kompletně připraveny na blízkou budoucnost.

Zábava: solidní průměr

Fotoaparát HTC One SV má rozlišení 5 megapixelů a softwarovou výbavu známou z lepších modelů řady One. Je tu tedy možnost natáčet video a zároveň pořizovat snímky (v maximálním rozlišení), je tu funkce HDR nebo bleskové sériové snímání s možností výběru nejlepšího snímku. Video je možné natáčet v rozlišení 720p, což je společně s rychlostí fotoaparátu asi největší rozdíl oproti levnějšímu modelu Desire X, který disponuje rovněž pětimegapixelovým čipem.

Fotografie mají průměrnou kvalitu. Za dobrých světelných podmínek vytváří fotoaparát vcelku hezké snímky. S tím, jak množství světla slábne, klesá i kvalita ruku v ruce se stoupající úrovní šumu. Ani v interiéru není fotoaparát žádný přeborník a jeho přisvětlovací dioda pomůže jen při fotografování bližších předmětů, alespoň však má chytré řízení a blízké předměty nepřepaluje. Celkově platí to samé jako u levnějšího Desire X: fotoaparát není kdovíjakou předností modelu, ale není ani jeho zásadním nedostatkem. Většině uživatelů poslouží dobře.

Další zábavní výbava je opět obvyklá. Je tu hudební přehrávač, videopřehrávač, FM rádio, aplikace SoundHound pro rozpoznání písniček, hra Teeter nebo třeba editor filmů. Ostatní legrácky si musí uživatelé doinstalovat z PlayStoru.

Shrnutí: pro ty, kdo chtějí LTE

HTC One SV nemá na našem trhu v podstatě žádného přímého konkurenta, ale to pouze v případě, že se na něj budeme dívat jako na smartphone s LTE. To však zatím u nás nevyužijete, takže je tato úvaha trochu bezpředmětná. V současné době je One SV velmi solidní smartphone střední třídy s trochu vysokou cenovkou. Ta oficiální se pohybuje na úrovni 11 tisíc korun.

Až dojde ke spuštění LTE, jistě bude již k dispozici za zajímavější cenu, ale také dostane přímé soupeře. Ovšem pokud se v nejbližší době chystáte investovat do smartphonu střední třídy a chcete být připraveni na spuštění superrychlých datových sítí, sledovat cenu One SV se určitě vyplatí. Počítat lze také s tím, že pokud chcete kupovat telefon už teď, ale nechcete jej měnit po roce, pak se může vyšší pořizovací cena One SV vyplatit.

V současné konkurenci smartphonů má hodně podobnou výbavu třeba Nokia Lumia 820 s Windows Phone 8. I její displej má úhlopříčku 4,3 palce a WVGA rozlišení (480 × 800 pixelů). Má však fotoaparát s rozlišením 8 megapixelů, lze dokoupit kryt s bezdrátovým dobíjením a jde ji ovládat v rukavicích. S cenou 12 tisíc korun se však Lumia 820 dostává do křížku s Windows Phone 8X od HTC, které na stejné úhlopříčce displeje přináší HD rozlišení (720 × 1280 pixelů).

Opět stejnou úhlopříčku a HD rozlišení má třeba výprodejový Sony Ericsson Xperia S, který se dá běžně koupit za 10 tisíc korun. Ve výprodeji také běžně s cenou pod 10 tisíc korun seženete Samsung Galaxy S II, který je pro modernější soupeře stále tvrdou konkurencí.

Huawei zase prodává model Ascend G600 s větší úhlopříčkou (4,5 palce) a qHD rozlišením (540 × 960 pixelů) za lákavých 7 tisíc korun, případně designově atraktivní Ascend P1 s cenou asi 8 500 korun. ZTE zase za 6 500 korun nabízí model Grand X In s procesorem Intel a opět qHD displejem.

HTC One SV a konkurence

Nokia Lumia 820 běží pod operačním systémem Windows Phone 8, má ve výbavě rozměrný displej s úhlopříčkou 4,3 palce a WVGA rozlišením, osmimegapixelový fotoaparát s funkcí automatického ostření, MP3 přehrávač, chybí však JAVA nebo rádio. Cena: 11 990 Kč

Sony Xperia S se může pochlubit dvoujádrovým procesorem o taktu 1,5 GHz nebo 4,3palcovým HD displejem. Konkurenci pravděpodobně pokoří i v oblasti fotoaparátu, který má rozlišení 12 megapixelů. Druhý fotoaparát má rozlišení 1,3 megapixelu. Cena: 10 290 Kč

Samsung Galaxy S II je top-model z roku 2011, který má stále výbornou výbavu. Tělo telefonu je tenké, má pouhých 8,49 mm. Telefon pohání dvoujádrový procesor a displej s úhlopříčkou 4,3 palce disponuje technologií Super AMOLED Plus. Cena: 9 990 Kč

Huawei Ascend G600 je nástupcem oblíbeného modelu Honor. Má velký a kvalitní displej a prodává se za přijatelnou cenu. Fotoaparát s rozlišením 8 megapixelů nepostrádá automatické ostření ani LED blesk. Operačním systémem je Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich. Cena: 7 000 Kč