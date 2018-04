HTC v tichosti prodává slabší mobil za stejnou cenu

Při náhledu do parametrů modelu One S na oficiálním webu výrobce je v kolonce procesoru uvedeno dvoujádro 1,5 - 1,7 GHz. Což je pravda. Přesto je ale praxe, kdy se v tichosti zákazníkům servíruje telefon s pomalejší a žravější pohonnou jednotkou, úderem pod pás. Zákazník tak za svých 13 tisíc korun dostane smartphone s parametry rok starého Sensation XE, pouze zabaleného v atraktivnějším štíhlejším balení.

HTC One S získal v recenzi Mobil.cz velmi kladné ohodnocení. Kromě designu a zpracování jsme chválili vysoký výkon a výbornou výdrž baterie. Tyto dva aspekty má přitom na svědomí použitý čipset Qualcomm Snapdragon S4, který je prozatím jako jediný vyráběn 28nm procesem. Také proto se dvoujádrový hardware v mnoha testech vyrovná čtyřjádrovému SoC Tegra 3.

Ačkoliv One S slaví velký úspěch, Qualcomm není schopen uspokojit poptávku po moderním čipsetu Snapdragon S4. Kromě vysokého výpočetního výkonu S4 boduje také podporou datových přenosů LTE, které zažívají boom především v USA. Srovnatelná Tegra 3 nebo čtyřjádrový Exynos ale LTE nepodporují, a proto tamní verze Samsungu Galaxy S III i HTC One X pohání právě Snapdragon S4.

HTC coby hlavní partner Qualcommu tak neměl dostatek potřebných čipsetů, a proto začal na některých asijských a evropských trzích One S nabízet se starší generací Snapdragon S3. Paradoxně po tomto úsporném opatření musel výrobce sáhnout i v domovském Tchaj-wanu. To by nám tolik vadit nemuselo. Jenže podle posledních informací se One S s pomalejším hardwarem prodává i u nás. O problému se jako první zmínili uživatelé v diskusi na AndroidForum.cz.

"Každý výrobce má u svého stěžejního produktu, jakým HTC One S, jasně definovaný zásobovací plán od dodavatelů tak, aby byl schopen pokrývat poptávku na trzích, kde působí. Otázka, proč HTC má nedostatek Snapdragonů S4, je tak spíše dotazem na společnost Qualcomm než na HTC," komentoval situaci Ondřej Kuvik ze společnosti AMI, která HTC zastupuje na českém trhu.

HTC v oficiálním vyjádření uživatele ubezpečuje, že pokud jsou nuceni u jednoho produktu použít více druhů hardwaru, pak je vždy zajištěna srovnatelná kvalitativní laťka a tím i stejný komfort používání toho které smartphonu.

S vyjádřením ale v tomto případě nelze souhlasit. Rozdíl mezi S3 a S4 je totiž značný, byť ostatní přednosti telefonu (kovové tělo, tenký design, kvalitní fotoaparát a Beats audio) samozřejmě zůstávají zachovány. Zda bude v budoucnu i v Česku v prodeji výkonnější varianta telefonu HTC One S, v tuto chvíli nevíme.

Pro recenzenty to nejlepší, pro ostatní slabší S3

Ačkoli jsme měli, stejně jako ostatní servery, k testování tu správnou výkonnou verzi se "čtyřkovým" Snapdragonem, běžný zákazník v Česku může od oficiální distribuce zakoupit jen slabší verzi s pouze papírově rychlejším 1,7 GHz procesorem.

Kromě některých benchmarků, které v tabulce specifikací ukážou 1,7 GHz čip, a samozřejmě i nižší dosažené skóre, lze danou verzi rozpoznat podle kódového označení na krabici od telefonu: Z520e indikuje Snapdragon S4, kód Z560e pak starší S3.

S3 sice pracuje na vyšší frekvenci, využívá ale starší architektury Scorpion s 45nm hradly. Úlohu grafické jednotky pak plní Adreno 220 namísto výkonnější verze 225 u S4. Co se týče konkrétních výsledku v syntetických testech, v hojně užívaném benchmarku Quadrant dosahuje slabší S3 na hodnotu okolo 3 800 bodů, S4 pak běžně nad 5 tisíc bodů. Snapdragon S4 je tak v tomto testu výkonnější zhruba o třetinu.

Nedá se sice říci, že by One S se starším čipsetem trpěl nedostatkem výkonu, ovšem aktuální Snapdragon boduje také velmi nízkým energetickým odběrem, díky kterému telefon i při vyšším zatížení vydrží dva dny. O tom si může S3 nechat jenom zdát.

Rozdílný hardware v různých regionech běžnou praxí

Použití odlišného hardwaru v závislosti na regionu není u chytrých telefonů žádnou vzácností. Připomeňme například loňský Samsung Galaxy S II, který se u nás prodával s čipovou sadou Exynos. Na mnoha jiných trzích ale tempo práce určoval čipset od Qualcommu nebo Texas Instruments (více o různých verzích Galaxy S II v dřívějším článku). Zmiňme i použití Snapdragonu S4 u HTC One X a Galaxy S III pro americké operátory s pokrytím LTE. Ve všech těchto případech je ale jedna pohonná jednotka nahrazena jinou s obdobnými parametry a výkonem, což ale není případ HTC One S.