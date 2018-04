HTC poslalo One S do záhuby. Odepřelo mu další aktualizace Androidu

, aktualizováno

Po roce a čtvrt od zahájení jeho prodeje oznámila společnost HTC ukončení aktualizací pro model One S. Zpráva přišla poté, co firma nedávno uvolnila aktualizaci na Android 4.2 pro současný top model One.