Recenze HTC One: Jde proti proudu a chce být nejlepší

HTC One je špičkový smartphone a jeden z nejlepších přístrojů, který jsme zatím vůbec kdy viděli. A zřejmě to také bude jeden z nejlepších smartphonů letošního roku. Při prvním setkání při premiéře v Londýně jsme z něj příliš nadšeni nebyli, ale po nějaké době používání si nás tato novinka zcela získala.

Stále však zůstáváme trochu skeptičtí ohledně schopnosti One zachránit v poslední době stále se propadající HTC.

A ačkoliv se HTC snažilo dovést novinku k dokonalosti, proti soupeřům to rozhodně stačit nebude. Už třeba jenom proto, že oproti současným androidím top smartphonům se často snaží jít proti proudu. Z modelu One doslova čiší, že se snaží být téměř za každou cenu jiný. A zatímco fanoušci značky a individualisté to jistě ocení, masa, kterou by HTC potřebovalo získat, většinou takové chování neodpouští.

Plusy a mínusy Proč koupit? luxusní design

perfektní zpracování

skvělý displej

vysoký výkon Proč nekoupit? místy nedokonalé ovládání

fotoaparát zaostává za očekáváním

malá rozšiřitelnost Kdy? Duben Za kolik? 17 000 Kč

Je to škoda, ale nejdokonalejší smartphone, jaký kdy HTC vyrobilo, bude nadále v prodejních číslech prohrávat nejen s iPhonem 5 a Galaxy S 4, ale možná i některými jinými konzervativněji založenými soupeři.

Každopádně HTC One patří k tomu nejlepšímu dnešní doby. Povedl se především design a celkové zpracování telefonu je vlastně dokonalé, absolutně vynikající je displej. Trochu méně odvázaní jsme z ovládání telefonu a ani neobvyklý fotoaparát není zcela přesvědčivý.

Vzhled a konstrukce: hliníkový super-mobil

HTC s modelem One opustilo dosavadní trend unibody konstrukce a vydalo se trochu jinou cestou. Už na první pohled je tak One trochu komplikovanější složeninou než jeho předchůdce One X, avšak vůbec to není na úkor estetických nebo dílenských kvalit. Sami se v redakci nemůžeme úplně shodnout, zda se nám více líbí minimalistický skleněný design Sony Xperia Z nebo hi-tech hliníkový vzhled HTC One. Zdá se však, že One to nakonec v našich srdcích vyhrává.

Jeho zpracování jde tak daleko, že ani vybírání shodujících se čelních a zadních panelů u iPhonu na propracovanost One nemá. HTC tomu, co vytvořilo, říká zero-gap design. Tento pojem má ukázat, že spáry na těle přístroje vlastně neexistují a jednotlivé díly a materiály na sebe doléhají tak těsně, jak je to jen možné. A opravdu vše lícuje s neuvěřitelnou přesností.

Před uvedením telefonu se hodně hovořilo o designu, který připomíná iPhone 5 zezadu. Již po představení jsme však psali, že dojem z telefonu je od iPhonu na hony vzdálen a teď to musíme jen potvrdit. One je svébytný kousek, který si s iPhonem opravdu nespletete a ani na něj nebudete myslet. Čelní strana může mít podobné designové prvky a rozložení jako ta zadní u iPhonu, z celkového pohledu je však telefon úplně jiný. Pro někoho může být design telefonu příliš členitý, ale nám se One opravdu moc líbí.

Oceňujeme opravdu promyšlené detaily. Třeba krycí sklo displeje zdánlivě nemá rámeček a přechází částečně do boků. Je to klam a důsledek precizního slícování. Vedle skla je přece jen tenká lišta, která tvoří část boční hrany. Ta přesně lícuje s hranou hliníkových ploch, které jsou symetricky umístěné nad a pod displejem. Celá tato obvodová hrana má svou protiváhu v podobě stejné, tentokrát celohliníkové hrany přechodu zad v boky.

Vynikajícím dojmem působí děrování sluchátka a hlasitého reproduktoru na čelní straně. Na pravém boku najdeme krásně provedené dvojtlačítko pro regulaci hlasitosti, které má jistý a přesný stisk a dá se krásně nahmatat i poslepu. Zadní část je téměř celá hliníková, kromě obligátní (a vcelku velké) čočky fotoaparátu a loga výrobce ji narušuje jen několik plastových linek. Ty jsou tu kvůli anténám přístroje a pro někoho mohou být trochu rušivým prvkem. Ale vzhledem k symetrii do designové koncepce zcela zapadají.

Bílý pás okolo boků telefonu skrývá kromě tlačítka pro regulaci hlasitosti vpravo i další prvky. Dole je to microUSB konektor, na levé straně je šuplíček na SIM kartu na horní pak jack konektor a vypínací tlačítko. Jeho zvláštností je, že je v něm ukryt infraport. Celkově však s vypínacím tlačítkem nejsme moc spokojeni.

Špatné je už jeho umístění, HTC se sveřepě drží horní hrany. Ano, kdyby nebylo tlačítko tady, zabudovávat do něj infraport by bylo nepraktické. Ale čert to vem, my bychom raději než efektní schování IR portu volili lepší ergonomii. Tlačítko je na horní straně špatně dostupné a řada konkurentů na to už přišla. V provedení HTC navíc působí komicky, jak si tlačítko generaci od generace mění pozici, jak se mu zlíbí.

Jednou je vlevo, jednou vpravo, u některých telefonů uprostřed. Je to zmatek nad zmatek a když k tomu připočteme jenom velmi mělký stisk tlačítka a fakt, že tlačítko je relativně v rovině s okolím, a jde tak hůře nahmatat, není to v případě HTC One příliš šťastné řešení.

Co se dílenského zpracování týče, tam je to úplný opak. Základem konstrukce je hliníková skořápka, ke které jsou připevněny jednotlivé komponenty i vnější panely. Celý telefon je neuvěřitelně pevný a rozhodně se neobáváme, že by někdy v průběhu života mohl někde "povolit". Mimochodem, pokud budete One nosit v kapse nebo v tašce s jiným telefonem, dávejte pozor. Tvrdé a ostré hrany mohou poškrábat jeho displej.

Možná je to trochu odvážné tvrzení, ale HTC One je podle nás v současnosti dílensky nejlépe zpracovaný telefon na trhu (Vertu Ti nevyjímaje). Na celé konstrukci je navíc velmi příjemné, že není náchylná na otisky, což překvapivě platí do velké míry i pro obří dotykový displej.

Na telefon s velikým Full HD displejem padne HTC One nečekaně dobře do ruky. Podílí se na tom několik faktorů. One je totiž malinko užší než jeho předchůdce, v praxi se rozdíl dokonce zdá být větší než papírových 68,2 mm proti 69,9 mm. Na výšku měří telefon o něco více (137,4 mm proti 134,4 mm), ale to při držení v ruce nijak nevadí. Naopak pozitivem je tvar zad telefonu, díky jejich zaoblení sedne One dobře do dlaně a vůbec nevadí, že na tloušťku má 9,4 mm (One X má 8,9 mm). One tak v ruce působí o hodně lepším dojmem než mnohé loňské špičkové smartphony, a to nejen díky lepšímu držení, ale samozřejmě i materiálům. Vyšší hmotnost 143 gramů nijak nevadí, je stále v normě.

Displej a ovládání: Full HD, nové Sense a tlačítka jinak

HTC One svým Full HD displejem splňuje jedno z technických kritérií na top-model letošního roku. Ale právě displej je jedním z důkazů, že nejnovější špičkový smartphone tchajwanského výrobce jde tak trochu vlastní cestou. Namísto pětipalcové úhlopříčky má úhlopříčku 4,7 palce, tedy stejnou, jako předchozí typ One X. Oproti konkurenci to znamená o něco lepší jemnost zobrazení (469 ppi proti 441 ppi), ale tento rozdíl je nepostřehnutelný.

Otázkou tedy je, jestli není menší úhlopříčka nevýhodou. I přes menší úhlopříčku totiž není One celkově výrazně menší kousek než jeho konkurence s pětipalcovými displeji. Třeba nový Galaxy S 4 je sice širší, ale je tenčí a nižší je i výška. Ani veliká Xperia Z není papírově o tolik jinde, půdorysně má sice o několik milimetrů více, ale je výrazně tenčí. A Sony má v rukávu ještě model ZL, který je doposud nejmenším pětipalcovým smartphonem a One se velikostně velice podobá.

Jenže praxe je ještě složitější. Smartphony Sony mají virtuální tlačítka na displeji, což ve většině případů snižuje efektivní úhlopříčku zhruba na úroveň HTC, které má senzorová tlačítka pod displejem. A Samsung zase spoléhá na klasické tlačítkové řešení a pět palců rovnou k tomu. Spíše než dohadování o milimetrech plochy displeje (té je až až) však bude v praxi rozhodovat jeho obrazová kvalita.

A ta je opravdu vynikající. Kdo tvrdí, že Full HD displeje ve smartphonech jsou zbytečné, má pravdu jen částečně a panel One to dokazuje. Na první pohled totiž rozdíl v jemnosti mezi HD a Full HD rozlišením moc viditelný není. Jenže při přímém porovnání rozdíl přeci jenom vidět je a uživatel se ani nemusí snažit jej hledat. Zobrazení je opravdu jemnější, je to vidět už u ikon v menu. Největším rozdílem je pak čitelnost drobného textu třeba na webových stránkách. Ten je na novém displeji One opravdu skvěle ostrý a daleko lépe čitelný než u One X.

Co se týče barevného podání, Super LCD3 displej One je na tom ještě lépe než předchůdce, černá je hlubší a ani bílá nijak neutíká. Pozorovací úhly jsou opět hodně široké a obraz znovu působí jako namalovaný na displeji, to se nijak nemění. Jsme opravdu zvědavi na přímé porovnání s Galaxy S 4, displej One je totiž v současnosti asi tím nejlepším, jaký v mobilních telefonech najdeme. A displej předchozího typu One X svými kvalitami soupeře v podobě Galaxy S III překonával.

Operační systém Android je přítomen ve verzi 4.1.2 Jelly Bean, HTC však slibuje brzký update na verzi 4.2.2. Ani jedno však uživatel na první pohled nejspíš nepostřehne, může za to zcela nová verze grafické nadstavby Sense. Už u loňských modelů se Sense trochu uklidnilo a zbavilo teatrálnosti, tentokrát však přichází podstatně větší změny.

HTC kompletně přepracovalo grafiku, která je teď jednodušší a elegantnější a trochu evokuje některé prvky systému Windows Phone. Nové jsou nejen prvky menu, ale i widgety a další grafika. Kvitujeme to s povděkem, prostředí teď působí čistším a přehlednějším dojmem. Přesto se samozřejmě najde spousta těch, kteří grafickou nadstavbu odsoudí už z principu a raději by v telefonu měli čistý Android. Takové hlasy chápeme, HTC však od Sense neustoupí.

Změn se kromě grafiky dočkala částečně i samotná logika prostředí. Novým základem domovské obrazovky je displej s takzvaným Blink Feedem. To je přehled zpráv z různých zdrojů, včetně nastavených sociálních sítí. Při představení jsme trochu pochybovali o jeho užitečnosti a ocenili, že tento přehled nemusí (ale standardně je nastaven) být výchozí obrazovkou. Ale při používání One jsme si Blink Feed opravdu oblíbili.

Jen je škoda, že zdroje zpráv se nedají vybrat libovolně, s HTC musí přispěvatelé spolupracovat. Našincům tak bude chybět český obsah a mnozí uživatelé by možná ocenili, kdyby tedy šel Blink Feed zcela vypnout. Základem Blink Feedu jsou také informace o počasí.

Ty uživatel vidí i přímo v menu, tady je čas a počasí v horní části, teprve pod nimi jsou ikony. Standardně je nastavena mřížka ikon 3 × 4, ale to je plýtvání místem. Naštěstí se uspořádání dá změnit na 4 × 5. Menu se nelistuje do stran, ale směrem dolů, to je u HTC také novinka. Na domovské obrazovce jsou standardem čtyři ikony nejčastěji používaných aplikací ve spodním řádku (dají se sem dát libovolné) a uprostřed mezi nimi ikona pro vstup do menu.

Nová je i odemykací obrazovka. Kromě nové grafiky přináší i nové funkce. Ke čtveřici oblíbených programů z dolní lišty lze přistupovat rovnou z ní zatažením za příslušnou ikonu. Nad ikonami se mohou zobrazovat další informace, na výběr jsou kromě prázdné obrazovky styly produktivita, fotoalbum a obrazovka pro ovládání hudebního přehrávače. Na obrazovce s tématem produktivita se mohou zobrazovat výpisy zameškaných hovorů, náhledy došlých SMS nebo informace z kalendáře. Každá jednotlivá část se dá zvlášť vypnout.

Celkově je nové HTC Sense hodně jiné než doposud a troufáme si tvrdit, že je lepší. Co však HTC příliš nezvládlo, je další změna v ovládání. Pod displejem je jen dvojice senzorových tlačítek namísto obvyklých tří. Vlevo je klávesa pro návrat o krok zpět, vpravo je home tlačítko. Mezi nimi je jen logo výrobce, které na dotyk nijak nereaguje. HTC tak zrušilo klávesu pro přepínání aplikací. Umístění home tlačítka vpravo je navíc trochu nešťastné a je nutné si na něj zvykat.

O přepínání mezi programy však uživatelé nepřijdou. Stačí tlačítko home rychle stisknout dvakrát po sobě a objeví se přehled devíti posledně spuštěných programů. Ty se sem řadí netypicky od pravého spodního okraje a celé řešení je sice přehledné, ale omezené právě jen na devítku programů, listovat tu nelze. Změny v prostředí také znamenají, že vyhledávání Google se službou Google Now nejde vyvolat tahem zpod spodního okraje obrazovky a mezi upozorněními se po stažení lišty nezobrazují třeba náhledy e-mailů.

Baterie: displej nemusí nutně žrát

HTC One je důkazem toho, že Full HD displej nutně nemusí znamenat sníženou výdrž baterie. Hodně se na tom však podílí fakt, že napevno vestavěný akumulátor má kapacitu 2 300 mAh. Ta živí čtyřjádrový procesor Qualcomm Snapdragon 600, 2GB RAM a právě superjemný displej. A ačkoliv je One momentálně asi nejvýkonnějším smartphonem na trhu, výdrž je stále slušná.

Bez problémů nám telefon při testování vydržel na jedno nabití celý den a ještě mu mohla zbýt energie na velkou část dne druhého. Ale dvou dnů výdrže jako u předchůdce One X se asi dosáhnout nepodaří. Pokud ano, bude to jen za cenu omezeného užívání telefonu. Naopak při vysokém vytížení je pochopitelné, že ukazatel stavu baterie letí dolů velmi rychle a vybít telefon třeba za jedno odpoledne není takový problém. I tak považujeme výdrž HTC One za velmi dobrou.

Telefonování a zprávy: nová klávesnice

Funkce v oblasti telefonování a zpráv zůstaly vesměs standardní. Nic se tu zásadně neměnilo, i když třeba telefonní aplikace má samozřejmě nový vzhled, stále funguje standardně s vyhledáváním na číselníku pomocí slovníku T9, seznamem volaných čísel vlevo a oblíbenými čísly vpravo.

Inovována byla i klávesnice, na které se stále dá psát tahy a s různými úrovněmi predikce a kontroly pravopisu. Psaní s diakritikou však stále zprávy zkracuje na 70 znaků. Navíc tu nechybí tečka ani čárka, dvě důležitá tlačítka, na která často vývojáři zapomínají. Klávesnice nedosahuje kvalit třeba té u Sony Xperie Z, ale velmi se jim blíží. Je pohodlná a píše se na ní opravdu výborně.

Při telefonování ocení uživatelé i možnou hodně vysokou hlasitost sluchátka a to samé platí pro hlasitý reproduktor. Stereo reproduktory se opravdu povedly a zvuk z nich zní velmi dobře, což uživatelé ocení třeba při hraní her. Jedinci, které štve tiché vyzvánění mnoha mobilů, tady zase ocení možnost nastavit skutečně vysokou hlasitost. Vestavěné duální mikrofony pak vylepšují kvalitu hovoru v hlučném prostředí, funguje to opravdu výborně.

Organizace a data: nastavení na dálku

Výbava v organizační a datové části je vcelku obvyklá. Na našem trhu bude dostupná varianta bez podpory LTE, což zatím uživatele moc trápit nemusí, ale do budoucna je to trochu škoda. Nechybí však typická sestava wi-fi, Bluetooth (4.0 s A2DP) a NFC.

Co se programového vybavení týče, je tu víceméně standardní sestava, včetně například dvou prohlížečů. Jeden je standardní vestavěný androidí, druhým je stále častěji používaný Chrome. Dále je tu kancelářská sada Polaris Office s možností vytváření dokumentů, prohlížeč PDF nebo třeba aplikace pro vzdálenou technickou podporu.

Nechybí ani aplikace pro poznámky, úkoly, kalendář nebo typická sestava map a vestavěné Google navigace. Zajímavostí je aplikace dětský koutek, která přináší zjednodušené prostředí pro děti. Aplikace navíc na děti mluví v angličtině a dávám jim instrukce, jak ji ovládat. Není to však takový ten pravý dětský koutek, který omezí přístup pouze na určené programy a místa, dá se opustit.

Jednou z nejzajímavějších věcí je nastavení telefonu. To lze totiž pomocí webové aplikace start.htc.com měnit na dálku z webového prohlížeče. A to dokonce ještě předtím, než svůj telefon obdržíte. Nastavit lze na dálku zdroje přehledu Blink Feed, nechat nainstalovat některé vybrané aplikace, nastavit vyzváněcí tóny, přidat záložky do prohlížeče, nastavit tapetu a vybrat styl odemykací obrazovky.

Přednastavit se také dají některé účty. Standardně je v předvýběru Yahoo, Hotmail nebo firemní Exchange, je tu Dropbox a vyplnit se dá i další libovolná e-mailová adresa. Nastavit však nejde třeba Gmail, který musí uživatel zadat ručně, a zrovna tak chybí třeba přihlášení na Facebook.

Další zajímavou věcí je vestavěný infraport. Ten budou nejspíš moci využít i různé aplikace třetích stran. Prozatím je tu připraven program pro ovládání televizí. Aplikace funguje i tak, že si stáhne programy televizí pro danou zemi, ale Česká republika tu bohužel chybí. Co se ovládání televize týče, stačí vybrat výrobce a namířit infraport na televizor. Pak už lze pomocí ovladače v telefonu televizi vypínat a zapínat, lze ovládat hlasitost či zvuk utlumit a jde přepínat kanály. Vstoupit se dá i do menu nebo vybrat číslo kanálu. Bohužel tu není třeba tlačítko pro vstup do přehledu programů nebo programové nabídky EPG. Ovladačů sem lze přidat rovnou několik.

Zábava: netradiční fotoaparát

Běžná zábavní výbava telefonu je opět vcelku obvyklá. Je tu hudební přehrávač nebo rozpoznávač hudby SoundHound, k dispozici je YouTube aplikace nebo v Česku nefunkční služba HTC Watch, nechybí FM rádio a hudba se dá nakupovat v obchodě 7digital.

Pro veškerý obsah bude k dispozici 32 nebo 64 GB vnitřní paměti, v jiných verzích se One nevyrábí a slot na karty tu není. To je oproti přímé konkurenci trochu nedostatek, který zmírňuje 25 GB na on-line úložišti Dropbox.

Nejvíce však většinu zájemců o One nejspíš zajímá jeho fotoaparát. HTC říká, že používá takzvané Ultra Pixely, tedy výrazně větší pixely než běžné fotoaparáty v konkurenčních mobilních telefonech. Zároveň to znamená, že má však nižší rozlišení. HTC se tím nikde v propagačních materiálech nechlubí, ale rozlišení je 4 megapixely. Zvláštností je, že fotografuje nativně v širokoúhlém rozlišení 16:9 a nastavení 4:3 tak fotky zmenší na ještě o něco méně než ony 4 megapixely.

Fotoaparát má řadu neobvyklých softwarových funkcí. Nejprve se však budeme věnovat obrazové kvalitě. HTC tvrdí, že větší pixely umožní zachytit až třikrát více světla než konkurence, a One tak má excelovat třeba při fotografování ve špatných světelných podmínkách. Ano, zachytí mnohem tmavější scény, než řada konkurentů, jenže kvalita takových snímků stejně není valná.

Šum je bohužel vidět i na řadě fotografií pořízených za dobrého světla a s úbytkem světla pak množství šumu hodně rychle roste. Snaha o redukci šumu má za následek, že obrázky nepůsobí příliš ostře. Negativní projevy sílí s tím, jak chceme využít fotografii v plném rozlišení, na limit tu narazíme dříve než u konkurence.

Prodloužit závěrku pomáhá stabilizace obrazu. Snímky jsou docela bledé, věrné barvy mají opět jen za dobrého světla a s ubývajícím světlem blednou. Fotoaparát One je zajímavý, ale HTC jej musí ještě hodně softwarově doladit. Takto se výstup z telefonu se současnou špičkou srovnávat nemůže a třeba Lumia 920 může být v klidu. Lepší snímky za většiny podmínek vytváří i Xperia Z, u které fotoaparát rovněž není úplně dokonalý.

Lepší je to u HTC One v případě natáčení videa, tady se šum skryje. Telefon umí natáčet Full HD video a přitom lze stále pořizovat snímky v plném rozlišení. Je tu režim kontinuálního snímání při podržení spouště, foťák dovede opravdu nasekat hromadu snímků. K tomu v podstatě slouží i neobvyklá funkce Zoe. Ta natočí krátké video a pořídí několik snímků v době před i po stisknutí spouště. Videa a série snímků pak oživují galerii a telefon z nich sám umí složit jakousi prezentaci, kterou může podkreslit hudba.

Se sérií snímků pořízenou pomocí Zoe lze dále pracovat, například ze snímku vymazat nechtěný objekt, vytvořit jakousi superpozici snímků, což slouží k efektnímu zaznamenání akčních scén, lze vybírat nejlepší obličeje osob na fotografiích a podobně. Editace ovšem není úplně intuitivní, a uživatel tak musí chvíli hledat, kde se k těmto chytrým funkcím dostane.

Samotná funkce Zoe se zapíná tlačítkem na levém okraji obrazovky aplikace fotoaparátu a je dobré na ni pamatovat. Někdy je totiž hodně otravné, když chcete rychle pořídit snímek, ale zrovna máte zapnuté Zoe, a musíte tak na další záběr čekat, než Zoe provede svou akci. Jinak je však fotoaparát One naprosto bleskurychlý. Je to jak díky výkonnému hardwaru, tak díky nižšímu rozlišení.

Shrnutí: je prostě jiný

HTC One je opravdu vynikající smartphone, který jde v mnohých směrech svou vlastní cestou. Zda je to dobře, nebo špatně, to záleží na individuálním posouzení. Jisté je, že se telefon velmi povedl po designové stránce a dokonalé je i jeho zpracování. Úchvatný je také displej One, lepší jsme zatím asi v mobilu neviděli. Na druhou stranu jsou tu i nedostatky. Trochu rozporuplně může na někoho působit nové prostředí Sense, ale nám se líbí více než předchozí verze. Medaili HTC nedostane ani za některé změny v ovládání.

One je skvělý přístroj, který to však v současné konkurenci nebude mít lehké. V prodejích asi jen těžko překoná nový Samsung Galaxy S 4, který opět prakticky jistě bude nejprodávanějším androidím top smartphonem. Samsung sice neexceluje v oblasti designu a zpracování, jenže přináší klasičtější ovládání, vyjímatelnou baterii nebo slot na paměťové karty. One bude muset soupeřit i s vynikajícím Sony Xperia Z, který láká na větší displej a voděodolné tělo. A i vzhledem k masivní reklamní kampani se s ním musí počítat. Navíc je tu ještě menší varianta ZL, která je nejmenším smarpthonem s pětipalcovým displejem.

HTC bude muset odrážet i útoky čínských výrobců. Huawei v této třídě nabídne model Ascend D2 a ZTE atraktivní typ Grand S. Oba telefony podobně jako Galaxy S 4 sází na výměnnou baterii a slot na karty microSD. O jejich úspěchu však rozhodne cena a také datum uvedení na trh. Obojí je zatím tak trochu otazníkem i u HTC One.

Telefon se už měl začít prodávat, jenže zpoždění ve výrobě nástup na trhy zpomaluje. V Česku bychom se snad měli dočkat s příchodem dubna. Cena bude vysoká, e-shopy zatím v předprodeji většinou nasadily laťku na necelých 17 tisíc korun, podobně je tomu u konkurence z Koreje a Japonska. Cenou se HTC asi podbízet nemusí, ale nižší by určitě prospěla. Cena současných špičkových smartphonů se vyšplhala opravdu vysoko.

HTC One a konkurence

HTC One míří proti vlně smartphonů s pětipalcovými Full HD displeji. Razí totiž filozofii, že méně je někdy více. Telefon skvěle padne do ruky díky tvarovaným zádům. Fotoaparát má také řadu chytrých funkcí, které HTC zahrnulo pod pojem Zoe. Fotoaparát s puštěnou funkcí Zoe pořídí pět snímků vlastně ještě během toho, kdy se spouští a než zmáčknete spoušť. Neprodává se

Samsung Galaxy S 4 je špičkový smartphone s pětipalcovým displejem a tloušťkou pouhých 7,9 mm. Fotoaparát se chlubí vysokým rozlišením 13 megapixelů. Uživatelská paměť má velikost 16, 32, nebo 64 GB. Nechybí ovšem ani slot na paměťové karty microSD. Neprodává se

Sony Xperia Z boduje především dokonalým pětipalcovým displejem s Full HD rozlišením a atraktivním designem. Vestavěný fotoaparát má kapacitu 13 megapixelů a samozřejmostí je funkce automatického ostření nebo detekce obličeje. Cena: 17 000 Kč

Sony Xperia ZL je téměř identický model jako Xperia Z, liší se víceméně jen rozměry. Model ZL není tak velký a není také odolný vůči vodě. Design je také trochu obyčejnější. K dispozici je v černé a bílé variantě. Neprodává se

ZTE Grand S na první pohled zaujme svou tenkou konstrukcí, pětipalcovým displejem a atraktivním designem. O pohon se stará výkonný čtyřjádrový procesor, doplněný 2 GB paměti RAM. Součástí výbavy je i fotoaparát s rozlišením 13 megapixelů. Neprodává se