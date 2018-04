HTC One: První dojmy z telefonu, který tvrdí, že méně je někdy více

Během londýnské premiéry jsme si mohli HTC One osahat opravdu jenom velmi krátce, naše první dojmy jsou však veskrze pozitivní. Telefon je výrazně menší než současné špičkové pětipalcové modely, mírným zklamáním však může být, že i když má stejnou úhlopříčku displeje jako dosavadní top model One X+, rozměry jsou v některých směrech mírně větší (137,4 × 68,2 × 9,3 mm).

Na druhou stranu telefon lépe sedí v ruce, a to díky tvarovaným zádům. Skvěle padne do dlaně, což pro telefony s pětipalcovými displeji platí o poznání méně. Působí i vcelku lehkým dojmem (hmotnost je 143 gramů), přitom kompletní zpracování telefonu je opravdu špičkové. Spáry se snažili v HTC co nejvíce zamaskovat, takže přístroj působí jednolitě. Jen škoda, že kvůli tomu, že anténa je tvořena vlastně přímo hliníkovým tělem, bylo potřeba povrch telefonu rozdělit na několik částí a ty od sebe izolovat plastovými pásky. To dojem z designu trochu ruší.

Displej trochu proti proudu

Naopak vynikající je displej, který pokračuje v současné strategii HTC. Je to nový Super-LCD3 panel s Full HD rozlišením a jemnost displeje je až neuvěřitelná. V přímém porovnání se smartphonem s úhlopříčkou pět palců a stejným rozlišením však rozdíl vidět není. Tady bude HTC hrát na jiné noty.

Oproti soupeřům totiž nadále platí, že má displej relativně věrné nepřehnané barvy, a přitom i vynikající podání černé, které se může vzdáleně blížit Super AMOLED panelům. Skvělé jsou pozorovací úhly. V porovnání s displejem nového HTC jinak skvělý zobrazovač Sony Xperia Z doslova bledne, a to jsou kvality displeje Sony na špičkové úrovni.

Nové HTC Sense

U čeho si moc úspěchem jisti nejsme, je nové provedení prostředí HTC Sense v čele s úvodní obrazovkou Blink Feed. Ta vypadá jako složená z barevnějších a obrázkovějších dlaždic po vzoru Windows Phone, přitom však funguje zcela jinak. Uživatel si může nastavit několik zdrojů, ze kterých se mu tu mohou zobrazovat zprávy: typicky Facebook, Twitter, vybrané zpravodajské servery a další služby. Vybrat si lze i oblasti zájmu.

Obrazovka se pak průběžně aktualizuje a při každém novém pohledu nabídne nové informace. Nahradí to některé widgety, jenže zdaleka ne všechny, a pro řadu uživatelů to může být nepřehledné. Naštěstí tahem prstem do strany objevíme i klasickou domovskou obrazovku systému Android, kam si lze naskládat widgety dle libosti.

A tlačítka zase jinak

S novou koncepcí Sense 5 souvisí i nové rozložení ovládacích tlačítek telefonu. To vypínací bohužel zůstalo na horní straně telefonu a je tak špatně dosažitelné, navíc se přesunulo z obvyklejší pravé strany na levou. Jeho zajímavostí však je vestavěný infraport, který tak nezabírá místo jinde na těle, je to hezký důkaz promyšlenosti některých detailů. Stejně bychom si však tlačítko přáli na boku. Pomocí infraportu a aplikace Sense TV půjde ovládat třeba televize nebo domácí set-top-box. Detaily však neznáme.

Senzorová tlačítka pod displejem jsou pouze dvě. Jedno pro návrat o krok zpět a jedno tlačítko domů. To po delším podržení spustí hlasové příkazy, při rychlém dvojitém poklepání slouží k přepínání mezi běžícími aplikacemi, které se tu zobrazí v malých náhledech naskládaných vedle sebe přes celou obrazovku. Je možná škoda, že HTC zde opět jde tak trochu svou cestou a nepřijalo konečně filozofii ovládání, kterou diktuje originální verze Androidu 4.1.2 Jelly Bean, která telefon pohání.

Působí to trochu divně, když výrobce nedodrží stejnou strukturu ovládání ani rok. Na druhou stranu oproti nativnímu androidu, který má ovládací tlačítka na displeji, šetří HTC prostorem na zobrazovači a v aplikacích virtuální tlačítka nezabírají zbytečně místo. I když u daných úhlopříček displeje se snad už ani o plýtvání místem mluvit nedá.

Fotoaparát slibuje hodně

Zastavit se musíme ještě u fotoaparátu a jeho funkcí. Ultrapixelový senzor, jehož konkrétní rozlišení a princip funkce doposud HTC tají, je bezpochyby velmi pozoruhodným kouskem. V rámci tiskové konference jsme si mohli například vyzkoušet pořízení snímků v hodně špatných světelných podmínkách a výkon fotoaparátu nás opravdu překvapil.

Oproti Samsungu Galaxy Camera, který používáme při on-line reportážích, nemělo HTC One problém pořídit ostrý snímek, úroveň detailů pak byla velice podobná s tím, že snímek z Galaxy Camera má větší rozlišení. To je ale zatím vše, co můžeme na adresu tohoto technického kousku říci, ani vám pořízené snímky nemůžeme předložit ke zhodnocení.

Fotoaparát má také řadu chytrých funkcí, které HTC zahrnulo pod pojem Zoe. Základem jsou dnes již stále častěji vídané funkce vymazání nechtěného pohybujícího se objektu z fotky, výběr úsměvů jednotlivých osob a podobné další drobné úpravy. Pokročilejší záležitostí pak je celé snímání. Fotoaparát s puštěnou funkcí Zoe pořídí pět snímků vlastně ještě během toho, kdy se spouští a než zmáčknete spoušť.

Následně po stisknutí spouště opět fotí a zároveň natočí krátké třísekundové Full HD video. Z této kompilace pak můžete vybírat ideální snímek a v galerii a při prohlížení pak Zoe snímky oživí. Chytrou logikou si lze také nechat sestříhat třeba jakousi rychlou rekapitulaci dne. Ačkoli funkce Zoe vypadá trochu komplikovaně, ve skutečnosti může jít o zábavnou a užitečnou věc, která pomůže dosáhnout lepších fotek a ještě je pak zábavnou formou svede prezentovat.

V prodeji již brzy

Trochu zklamáním je, že HTC One nedostalo slot na paměťové karty microSD, ačkoliv se většina současné špičkové konkurence rozhodla k němu vrátit. Přece jenom do velkého těla by se slot vešel bez problémů. HTC bude telefon nabízet ve verzích s pamětí 32 a 64 GB.

Během března by mělo proběhnout nejrychlejší uvedení na trh v historii HTC. Předpokládané datum zahájení prodeje je 15. březen, tedy den po údajné premiéře očekávaného Samsungu Galaxy S IV.

HTC One samozřejmě prozkoumáme ještě detailněji. Již tento pátek se s ním budeme moci seznámit na akci pořádané v Praze. Tam se snad dočkáme odpovědí na některé dosud nezodpovězené otázky a třeba i vyzkoušíme jeho nový fotoaparát. Také je možné, že bychom si mohli prohlédnout i příslušenství, které k telefonu firma chystá. Bude to třeba speciální pouzdro, které bude zároveň sloužit jako stojánek.