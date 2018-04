HTC má potíže s výrobou modelu One. Chybí mu fotoaparáty

Tchajwanská investiční společnost KGI Securities snížila o 80 procent odhad prodejů nového HTC One, píše server Android Authority. Její analytici totiž zjistili, že HTC má zřejmě závažný problém s dodávkami komponent, které tvoří zásadní části neobvyklého fotoaparátu špičkové novinky.

Podle KGI má HTC nedostatek dvou součástek: regulační cívky zvané Voice Coil Module (VCM), která se zřejmě stará o ostření nebo stabilizaci, a samotného modulu fotoaparátu Compact Camera Module (CCM). Výroba VCM prý běží zhruba na 20 až 30 procent původně plánované kapacity, zatímco modulů foťáku se vyrobí prý jen asi 20 procent oproti plánu.

Samotná firma HTC nakonec určité potíže po několika dnech dohadů potvrdila. Telefon se měl začít na většině trhů prodávat už za několik dní, teď však HTC říká, že předobjednávky začně na některých trzích vyřizovat do konce března a další trhy budou následovat v dubnu. Na několika málo trzích (například v Německu u operátora O2) se však i přes problémy telefon začíná prodávat. Zda však potíže opravdu spočívají ve fotoaparátu, firma zatím nepotvrdila.

Vzhledem k tomu, že neobvyklý UltraPixel fotoaparát je jednou ze zásadních a vcelku unikátních součástí modelu One, je to hodně pravděpodobné. HTC nemá vzhledem k povaze fotoaparátu šanci nedostatkové komponenty nahradit jinými podobnými, jak to často výrobci dělají (stejné modely mohou mít různé moduly fotoaparátu nebo třeba různé procesory).

Analytici KGI Securities tak snížili celkový odhad prodejů nového HTC One. V prvním pololetí se jich podle nových odhadů má prodat něco mezi 800 tisíci a 1,2 milionu kusů. To je pro HTC hodně špatná zpráva. One měl být totiž model, který vyvede značku ze současných potíží. Bývalý premiant v růstu prodejů smartphonů totiž v poslední době vykazuje každé čtvrtletí horší a horší čísla.

HTC v krizi

Například naposledy zveřejněná únorová čísla jsou vůbec nejhorší za poslední tři roky (od února 2010). Celkové příjmy klesly meziročně o 44 procent na 11,37 miliardy tchajwanských dolarů (asi 7,5 miliardy korun). Oproti lednu letošního roku je to pokles o 27 procent. Takový pokles je zřejmě částečně způsoben čekáním zákazníků na nový špičkový model, takže HTC si mohlo už teď v březnu čísla výrazně vylepšit.

Jenže pokud dodávky novinky One budou výrazně nižší, než se plánovalo, kýžený efekt se vůbec dostavit nemusí. A netrpěliví zákazníci mezitím mohou přejít ke konkurenci. Den před oficiálně oznámeným zahájením prodeje One se totiž má představit Samsung Galaxy S IV. A při jeho konstrukci mimo jiné hledělo i na to, aby se dal snadno vyrábět v obrovských množstvích (více o konstrukci Galaxy S IV čtěte zde).