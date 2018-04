HTC vysvětluje: Model One nemá slot pro paměťové karty kvůli anténě

Server Techradar se na právě probíhajícím veletrhu CTIA 2013 zeptal zástupce firmy HTC Jeffa Gordona, proč HTC One na americkém a evropském trhu postrádá slot pro paměťovou karty, když čínská verze ho má.

"Důvodem je nedostatek prostoru. Čínské HTC One má menší anténu pro specifická čínská rádiová pásma. Díky ušetřenému prostoru může mít model One pro Čínu slot pro paměťové karty. Tento prostor není k dispozici v globální variantě modelu One," odpovídá Gordon.

HTC One má hliníkové tělo z jednoho kusu. Baterie je tak vestavěná a slot pro SIM kartu je z boku. Ale třeba konkurenční Samsung Galaxy S 4 má odnímatelný plastový kryt baterie, pod kterým je i slot pro paměťovou kartu.

Unibody design s danými rozměry nedává zdánlivě mnoho místa pro změnu konfigurace, ale přesto vrcholné HTC existuje hned v několika verzích. Čínská verze má sice odnímatelný zadní kryt, baterie však výměnná není. Pod kryt se vkládá právě paměťová karta a SIM karty.

V Číně se prodávají hned tři provedení HTC One. Jedna verze podporuje sítě WCDMA a datové přenosy HSDPA s maximální rychlostí 21 Mbps. Druhé provedení podporuje jak sítě CDMA, tak sítě WCDMA s podporou HSDPA 14,4 Mbps. Třetí provedení potom podporuje čínský standard 3G sítí TD-SCDMA spolu s běžnými WCDMA sítěmi.

V čínském HTC One se navíc našlo místo i pro druhou SIM kartu. Všechny vyjmenované verze prodávané v Číně jsou totiž dvousimkové. Druhá SIM karta podporuje běžné GSM sítě. Některá čínská provedení modelu One tak mají více antén než evropská verze.

Prostor v globálním provedení HTC One, které se prodává v Evropě, by tak měla zabírat anténa pro sítě čtvrté generace LTE. Ale Slot pro paměťovou kartu má i HTC J One prodávané v Japonsku, které sítě čtvrté generace LTE také podporuje. Evropské provedení navíc podporuje datové přenosy HSDPA 42 Mbps.

V Evropě lze model One zakoupit i s vestavěnou uživatelskou pamětí 64 GB. Jinak mají všechny verze vestavěnou uživatelskou paměť 32 GB.