HTC One dostane také čistý Android. Prodej začne v USA

HTC One Nexus experience je už druhým oficiálně ohlášeným špičkovým smartphonem, který namísto továrního uživatelského prostředí dostane jen neupravený Android 4.2.2 Jelly Bean. Ten tedy v této speciální edici nahradí prostředí Sense 5.0, které patří mezi UI s největší mírou odlišností oproti čistému androidu.

HTC One s čistým androidem se bude stejně jako konkurenční Samsung Galaxy S4 ve stejném provedení prodávat v Google Play Store, prozatím jenom v USA. Cena bude o 50 dolarů nižší než u korejského soupeře, konkrétně tedy 599 dolarů, v přepočtu asi 12 000 korun (bez daně). Stejnou částku požaduje HTC za klasickou verzi One s prostředím Sense ve svém vlastním e-shopu.

Neupravený Android 4.2.2 znamená nejenom změny v uživatelském prostředí, ale také rychlou dostupnost aktualizací na budoucí verze systému. Ty by měly být pro zařízení dostupné v podstatě ve stejnou chvíli jako pro zařízení, která Google prodává pod vlastní značkou Nexus. Na druhou stranu přijde HTC One nejspíš o některé speciální funkce, byť mnohé by mohly jít doinstalovat ve formě aplikací.

Dostupnost na jiných trzích mimo USA prozatím oznámena nebyla, a proto ani nevíme, zda se bude "čistá" verze One prodávat v Česku.