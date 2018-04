Nástupce HTC One může konkurenci převálcovat, nebo propadnout

Server Bloomberg.com uvedl, že podle dobře informovaného zdroje, který si však nepřál být jmenován, má mít nástupce HTC One displej o úhlopříčce minimálně pět palců. Původní model má 4,7palcový displej, čímž za všemi hlavními konkurenty sice mírně ztrácí, ale skvělé dílenské zpracování spolu s výkonnými reproduktory a fotoaparátem to hravě kompenzuje.

Jistý nárůst diagonály zobrazovače lze očekávat, ale nástupce rozhodně nedoroste do velikosti přerostlého One Max. Odhadujeme, že by příští One mohlo mít displej úhlopříčku 5 až 5,2 palce. Koneckonců podobný rozměr nabídnou hlavní konkurenti ze stáje Sony a Samsungu.

Zatímco ještě před několika dny spekulace zmiňovaly, že displej dostane QHD rozlišení (Quad HD, 1 440 × 2 560 bodů), tak podle dokumentu, který unikl přímo z webu HTC, si novinka bude muset vystačit s hrubším Full HD (1 920 × 1 080 pixelů).

Rozdíly v kresbě budou i pro zdravé oko zcela minimální, ovšem smartphone, který se bude ucházet o příčky nejvyšší, to nebude mít bez zkratky QHD v seznamu parametrů úplně jednoduché.

Za výrobou pohonného ústrojí má stát opět Qualcomm a i tady se dřívější a aktuální spekulace rozcházejí. V pátek ještě server Bloomberg zmiňoval chystaný Snapdragon 805, nyní se uvádí starší verze 800, která pohání současnou špičku (LG G2, Sony Xperia Z1, Nokia Lumia 1520). Opět platí, že konkurence hodlá nasadit hardware těžšího kalibru v podobě čipů s podporou 64bitových instrukcí.

Další změnou má být absence dotykových tlačítek, a veškerá obsluha systému Android se tak přesune výhradně na displej. To by dovolilo redukci výšky telefonu. One je kvůli reproduktorům BoomSound poměrně vysoké zařízení.

Fotoaparát se snímačem Ultrapixel se má dočkat blíže neurčených vylepšení. Zda se k nim zařadí i citovaný sekundární snímač nebo zvýšení počtu buněk (a zvětšení senzoru), zatím můžeme jen odhadovat. Jasno není ani v otázce pojmenování novinky, GSMArena uvádí název HTC One+ nebo Two.

Zřejmé je, že pokud nástupce modelu One skutečně dostane predikovanou nevýraznou výbavu, pak bude v souboji se Samsungem Galaxy S5, LG G3 i Xperií Z2 tahat za výrazně kratší konec provazu.

Model One HTC představilo téměř před rokem: