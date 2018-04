HTC chystá nástupce populárního modelu One. Známe první parametry

Mírně nabobtnat má také Full HD displej, jeho úhlopříčka se má zastavit na rovných 5 palcích.

Hnacím motorem chystané novinky s označením M8 bude Qualcomm Snapdragon 800 s 2,3GHz procesorem, 2 GB operační paměti a vylepšenou grafickou jednotkou Adreno 330. Francouzský server Nowhereelse publikoval výsledky zařízení HTC M8 v syntetickém testu AnTuTu, kde přístroj získal skóre nad 36 500 bodů. To je úroveň dalších zařízení se stejným čipsetem (Sony Xperia Z1, LG G2).

Testovaný telefon měl 16 GB vnitřní paměti, o paměťovém slotu se zatím nemluví. Velikost vnitřního úložiště ovšem napovídá, že by přístroj tentokrát paměťové karty podporovat mohl. Nakonec HTC One prodávané v Číně má nejen microSD slot, ale i dva šuplíky na SIM karty. Tato verze se podle posledních informací navíc chystá i do Evropy (více v dřívějším článku).

Stejný zřejmě zůstane ultrapixelový fotoaparát, pro který jsou sice maximem 4Mpix snímky, ale boduje obřím snímačem (buňky mají plošku 2 × 2 mikrony). Také díky tomu lze i za šera zachytit slušné záběry. Sekundární fotoaparát nad displejem pak má 2Mpix snímač. Telefon poběží na Androidu verze 4.4 KitKat a chybět nemá nadstavba Sense ve verzi 6.0.

Kdyby měl nástupce One vtrhnout na trh již v nadcházejících dnech, patřil by výbavou k současné špičce. Jenže na jaře tomu už tak být nemusí. Galaxy S5 se chystá udeřit ještě dříve, než je u této řady obvyklé, a má být vybaven 2K displejem a silným hardwarem (více zde).

Zatímco letošní souboj HTC One vs. Samsung Galaxy S4 neměl jasného vítěze a každý z rivalů měl přednosti a slabiny jinde, bitva příštích generací by mohla vyznít mnohem jednoznačněji právě pro Samsung.