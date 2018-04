Nokia vyhrála, HTC One mini nemůže na předvánoční trh v Británii

Podle agentury Bloomberg musí HTC počítat s další výraznou ztrátou. Na důležitém a velkém britském trhu nemůže prodávat svůj model One mini (recenze zde). Zákaz prodeje HTC One mini platí od 6. prosince.

HTC u londýnského soudu prohrálo patentový spor s Nokií. Ta obvinila HTC z použití mikročipu poškozujícího patentová práva Nokie. HTC u soudu oponovalo, že použité mikročipy jsou "velmi malé součástky", a neměly by tedy být důvodem k zákazu prodeje.

HTC se může obávat, že zákaz prodeje potká i ještě důležitější model One. Soudce Richard Arnold u modelu One rovněž uznal práva Nokie, ale výrok odročil. HTC se tak může ještě odvolat. Zákaz prodeje modelu One by totiž podle soudce Arnolda znamenal výraznou újmu pro HTC.

Nokia bude vedle zákazu prodeje požadovat po HTC i finanční kompenzaci. Podle soudu prodalo HTC v Británii od letošního ledna do září 750 tisíc smartphonů v ceně 221 milionů liber, tedy v přepočtu za 7,3 miliardy korun. Podle prohlášení Nokie HTC souhlasí se zákazem dovozu modelu One mini na britský trh.

Nokia, která se nyní stává součástí Microsoftu, se v minulosti ohledně čipů soudila i s Applem. V roce 2011 obě společnosti spor urovnaly, když byla Applu poskytnuta licence.