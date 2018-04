Zmenšené HTC One „mini“ existuje. Vypadá stejně, bude levnější

Stejně jako má Samsung zmenšenou verzi svého vrcholného modelu Galaxy S4 pojmenovanou mini, tak i HTC zanedlouho začne prodávat zmenšené provedení svého modelu One. Zmenšené HTC si ponechá stejné designové prvky, jaké má vyspělejší sourozenec. Stejně tak bude mít "mini" verze hliníkové unibody tělo z jednoho kusu.

Jak informuje estonský server Forte.delfi.ee, HTC One "mini" bude mít stejně jako zmenšený Samsung Galaxy S4 mini displej s úhlopříčkou 4,3 palce. Takže zas tak moc mini nebude, což dokazují i zveřejněné fotky. Pro připomenutí, vrcholný model One má 4,7palcový displej.

Připravované HTC bude mít displej s HD rozlišením 1 280 x 720 obrazových bodů. Rozlišení tak bude vyšší než u zmenšeného Samsungu, který má rozlišení displeje 960 x 640 obrazových bodů.

Zmenšené HTC používající Android 4.2.2 Jelly Bean bude mít dvoujádrový procesor s prozatím neznámým taktem. Kapacita paměti RAM by ale měla být "dospělá", tedy 2 GB. Vestavěnou uživatelskou paměť s kapacitou 16 GB nebude pravděpodobně možné zvětšit pomocí paměťových karet. I jednodušší model bude mít fotoaparát typu UltraPixel.

Otazník prozatím visí nad označením připravovaného HTC. Logicky se nabízí označení HTC One mini. Jenže jeden z vrcholných představitelů tchajwanské společnosti se ale už před časem nechal slyšet, že se řada One letos už nerozroste.

Ať se bude připravované HTC jmenovat jakkoliv, do prodeje by se mělo dostat nejdříve v srpnu. Cena by se měla pohybovat okolo 400 eur, tedy v přepočtu přes 10 tisíc korun.