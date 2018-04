Mobil měsíce: souboj nejžádanějších telefonů je tu

Model vyšší střední třídy od HTC, zařazený pod špičkové One, se jmenuje One mini. Žádný mrňous to ovšem není a výkonem se topmodelu nevyrovná, avšak to nic nemění na tom, že je to skvělý smartphone.

Podobně je na tom také Samsung Galaxy S4 mini, která je zmenšenou verzí aktuálního topmodelu korejské značky. Představuje ideální kompromis mezi výkonem a velikostí. Samsung si za něj bohužel nechá pořádně zaplatit.

Nokia se v nejvyšší třídě snaží prosadit především kvalitními fotoaparáty. Operační systém Windows Phone 8 totiž zatím nepodporuje nejvýkonnější hardware. Lumii 925 to však nevadí a ukazuje, že i starší "železo" splní požadavky i velmi náročných uživatelů.

Dvojice ze střední třídy v podání LG, modely L5 II a L7 II, si je víc podobná, než byste možná na první pohled řekli. Dělí ji především dva tisíce korun v ceně a nepatrně větší úhlopříčka displeje.

Nokia Lumia 520 je pak doposud nejlevnějším finským smartphonem s Windows Phone 8. Za cenu lehce přes 4 000 korun přináší adekvátní výbavu a dokazuje, že pro dostupné telefony je mnohými nenáviděný systém od Microsoftu skvělou volbou.

Šestice telefonů v červnových a červencových recenzích na serveru Mobil.cz:

Více v katalogu mobilů...

HTC One mini je zmenšenou verzi svého vrcholného modelu One, má stejný design i konstrukci, výbava je o něco chudší. Telefon používá operační systém Android 4.2.2 Jelly Bean s uživatelskou nadstavbou Sense 5. Uživatelskou paměť s kapacitou 16 GB nelze zvětšit pomocí paměťových karet.

Recenze: Skvělé mini, co není zase tak malé. Recenze HTC One mini

Více v katalogu mobilů...

LG Optimus L5 II je nový a cenově dostupný model elegantního designu z druhé generace telefonů s označením L z řady Optimus. Přístroj je vybaven čtyřpalcovým dotykovým displejem, 5Mpix fotoaparátem a pracuje na operačním systému Android 4.1 Jelly Bean.

Recenze: Připlácet za dražší se nevyplatí. Recenze LG Optimus L5 a L7 II

Více v katalogu mobilů...

LG Optimus L7 II používá dvoujádrový procesor s taktem 1 GHz a operační systém Android. Displej je typu IPS s úhlopříčkou 4,3 palce a má rozlišení 800 × 480 obrazových bodů. Fotoaparát s rozlišením 8 megapixelů je vybaven LED bleskem. K dispozici je i druhý VGA fotoaparát.

Recenze: Připlácet za dražší se nevyplatí. Recenze LG Optimus L5 a L7 II

Více v katalogu mobilů...

Nokia Lumia 925 s operačním systémem Windows Phone 8 se pyšní AMOLED displejem s technologií ClearBlack pro ještě lepší čitelnost na přímém slunci. Fotoaparát s rozlišením 8,7 megapixelů nabízí aplikaci Nokia Smart Camera, která přináší rozšířené možnosti fotografování a kreativity.

Recenze: Hliníkový krok správným směrem. Recenze Nokia Lumia 925

Více v katalogu mobilů...

Chytrá Nokia Lumia 520 se čtyřpalcovým displejem používá operační systém Windows Phone 8. Telefon se nabízí v mnoha pestrobarevných provedeních. Kryty lze navíc snadno vyměnit za jiné. Fotoaparát s rozlišením 5 Mpx nemá přisvětlovací diodu a chybí rovněž čelní kamera.

Recenze: Dospělý smartphone za juniorskou cenu. Recenze Nokia Lumia 520

Více v katalogu mobilů...

Samsung Galaxy S4 mini je zmenšenou verzí modelu S4 s trochu horší výbavou. Displej mezigeneračně povyrostl na 4,3 palce, rozlišení je 960 × 540 pixelů. S4 mini pohání dvoujádrový procesor s taktem 1,7 GHz a 1,5 GB paměti RAM. Fotoaparát nabídne rozlišení 8 megapixelů.

Recenze: Na velikosti záleží a na ceně taky. Recenze Samsung Galaxy S4 mini

Mobilem měsíce se za redakci Mobil iDNES.cz nakonec trochu překvapivě stala dostupná Nokia Lumia 520. Jde totiž o nečekaně dobrý smartphone za příjemné peníze. Výbavu má v podstatě velmi podobnou jako dražší Lumia 620, dokonce má větší displej. Ústupkem je snad jen absence přisvětlovací diody u fotoaparátu, takže Lumia 520 není příliš univerzálním fotomobilem.

Mobil měsíce za léto 2013 - Nokia Lumia 520

V minulém kole za červen 2013 se na první příčce v hlasování čtenářů s jasnou převahou umístil Sony Xperia SP s displejem s úhlopříčkou 4,6 palce a technologií Bravia Engine. Na druhém místě skončilo LG s modelem Optimus G a třetí a zároveň poslední příčku pak obsadilo opět LG s vítězem redakčního hlasování, modelem Optimus L3 II.

Který mobil vás nejvíce zaujal v červenci a sprnu? celkem hlasů: 3009