Prémiové mini, co trochu vyrostlo. Test HTC One mini 2

Špičkové HTC One M8 je jedním z nejlepších smartphonů současnosti, zmenšený model One mini 2 pak staví na jeho prémiové image. Výbava je sice o něco horší, luxusní materiály i výborné zpracování však zůstávají, byť i tady najdeme některé ústupky.

HTC navíc nasadilo hodně sebevědomou cenovku. Za smartphone se 4,5palcovým HD displejem si žádá 13 tisíc korun, což je opravdu hodně. Paradoxně tak má nové mini ve vlastních řadách velkého soupeře – loňský špičkový typ One, který stojí v podstatě stejně. Letošní zmenšenina přitom není vůbec malá. Na výšku je na tom úplně stejně jako loňské One, výraznější rozdíl je jen v šířce. Jenže velké One má oproti letošnímu mini větší displej.

Oproti One M8 je však mini přece jen menší a levnější alternativou. Design zůstává v podstatě zachován, One mini 2 má stejně jako letošní model One tělo z broušeného kovu. Kromě šedé barvy se prodává ještě ve zlatém provedení.

Vzhled a konstrukce: luxus v menším vydání

Kovové broušené tělo, výrazně zaoblené rohy a precizní zpracování jsou tím, co One mini 2 zdědilo po velkém One M8. Podobně jako loni tu však došlo k menším ústupkům. Tak například celé tělo není z jednoho kusu kovu jako u M8. U HTC tu zvolili levnější a méně náročnou techniku. Tělo je tak z více kovových kusů, navíc tentokrát nejde o vybroušený kov, ale o ohýbaný plech.

Plusy a mínusy Proč koupit? parádní design

výborné zpracování

slušná výdrž baterie

rychlý a odladěný Android Proč nekoupit? vyšší cena

ne-mini rozměry

jen průměrný výkon Kdy? V prodeji Za kolik? 13 000 Kč

Na pevnosti konstrukce i skvělém dojmu z přístroje to však nic nemění, v ruce působí One mini 2 opravdu luxusním dojmem. Dalším mírným ústupkem je plastový rámeček, který navazuje na hranu plechového krytu a obepíná boky telefonu. Na bocích je hodně nenápadný, více viditelný je plast na horní a spodní straně telefonu. V horní a spodní části rámeček také přechází do zad do dvou plastových pruhů, které známe už z předchozích modelů.

Tady se projevuje poslední ústupek. One mini 2 rozhodně nemá zero-gap design jako One M8, slícování není tak precizní. To ovšem není výtka, na poměry chytrých telefonů je zpracování stále silně nadprůměrné. Ovšem HTC to jednoduše umí i o hodně lépe.

V ruce není One mini 2 žádným mini. Do dlaně však padne mnohem lépe než velké modely M7 a M8. Díky zaoblení rohů i zad se One mini 2 drží dobře a i přes přece jen již větší rozměry by mohl vyhovovat i zákazníkům, na které jsou přerostlé smartphony příliš. Především díky menší šířce se s One mini 2 v ruce manipuluje lépe než s dospělými modely. Jeho rozměry jsou 137,4 × 65 × 10,6 mm, hmotnost je 137 gramů.

Displej a ovládání: HD klasika

Oproti loňskému zmenšenému modelu One mini u druhého vydání povyrostl displej ze 4,3 na 4,5 palce. Ony dvě desetiny navíc jdou však na vrub virtuálních ovládacích tlačítek, předchozí typ měl tlačítka senzorová. Podobně jako u velkého One však zůstala pod displejem velká plocha, původně určená pro tlačítka.

Displej má i tentokrát HD rozlišení, tedy 720 × 1 280 pixelů. Jemnost stále přesahuje 300 pixelů na palec, takže se na displej hezky dívá a nižší rozlišení nevadí. To však nic nemění na tom, že za danou cenu by smartphone Full HD mít mohl. Displej se chlubí vcelku přirozeným barevným podáním, pocitově však v kvalitě za špičkovým One M8 přece jen trochu zaostává. Krycí sklo se zapatlává zhruba stejně jako u většího typu.

Operačním systémem je tu opět Android 4.4.2 KitKat. Pochopitelně je přítomna i nejnovější verze uživatelského prostředí Sense, které se v poslední páté generaci opravdu povedlo, a to jak po stránce estetické, tak po té funkční. One mini 2 je opět výtečně vyladěný kousek, uživatelská nadstavba ho nijak nezpomaluje a funguje vždy spolehlivě.

Mírné zádrhele se tu však občas v náročnějších aplikacích objeví. Na vině může být trochu slabší hardware, protože Qualcomm Snapdragon 400 se čtyřmi jádry a taktem 1,2 GHz není kdovíjakým výkonovým přeborníkem. Ve spojení s 1 GB RAM to tak znamená, že má One mini 2 výkonu tak akorát. V praxi v pohodě většinu úkolů zvládá, ale přebytek výkonu jako u většího modelu od něj čekat nemůžeme.

V systému chybí několik funkcí, které výrobce uvedl u One M8. Není tak například možné displej odemknout gestem tahem z jeho okrajů a musíme se tu spolehnout na staré dobré vypínací tlačítko. To je bohužel umístěno na horní straně a je trochu hůře dosažitelné. Nefunguje ani dvojité poklepání na displej. Naopak například pro HTC typický přehled aktuálního dění Blink Feed tu je zachován.

Baterie: příjemné navýšení

Oproti loňskému zmenšenému modelu u novinky výrazně narostla kapacita baterie. Ta tentokrát činí solidních 2 110 mAh. S výdrží jsme tak v praxi neměli vůbec žádné potíže. Běžně jsme s telefonem i při intenzivním používání zvládali dva dny na jedno nabití, při úspornějším provozu tak nebude problém dostat se na tři dny.

Od velkého modelu navíc zmenšená novinka okoukala úsporné módy, které v případě potřeby pomohou výdrž baterie prodloužit. Režimy jsou opět dva. Ten standardní umožňuje uživateli ještě ručně určit čtyři oblasti, ve kterých se bude šetřit. Snížit se může výkon procesoru, jas displeje, vypnout se mohou vibrace a v režimu spánku budou neaktivní data.

Extrémní úsporný mód pak už možnosti nastavení nemá, jen se určuje, zda se má automaticky zapnout při určité úrovni vybití baterie. V extrémním úsporném režimu jsou dostupné jen některé základní aplikace, jako jsou telefon, zprávy, e-maily, kalendář a kalkulačka. Výdrž se pak prodlouží opravdu hodně, na 10 % baterie telefon vydrží minimálně půl dne, spíše více.

Běžné funkce: minimum ústupků

Co se týče další výbavy a funkcí, najdeme u One mini 2 prakticky kompletní sadu bez výraznějších kompromisů. I u menšího modelu je přítomen slot na karty microSD, díky kterému lze rozšířit vestavěnou paměť s kapacitou 16 GB. Slot na paměťovou kartu se opět stejně jako slot na nanoSIM kartu nachází v šuplíčku, který lze otevřít pouze sponou.

Klasické funkce pro telefonování a práci se zprávami přebírá One mini 2 od většího One M8. Opět tedy chválíme přehlednou a praktickou klávesnici, která však méně nadchne při intenzivním slunečním svitu. Ačkoli je displej na slunci dobře čitelný, tmavý podklad klávesnice se šedými popisky alternativních znaků znamená, že právě tyto znaky jsou hůře čitelné. Opět se dá psát i tahy, avšak ve zprávách pak zůstává diakritika, což SMS zkracuje na 70 znaků.

Konektivita je tu kompletní, kromě wi-fi a Bluetooth 4.0 je u špičkových HTC samozřejmostí i podpora přenosů LTE. Jediné, co u zmenšeného modelu chybí, je infraport, který velké modely mají.

HTC opět přidává třeba aplikaci Fitbit pro sledování fyzické aktivity, je tu klasická svítilna, možnost zálohování nebo třeba dětský mód. Telefon má i VPN klient pro lepší firemní využití.

Zábava: trochu jiná cesta

Velkou změnou u One mini 2 je fotoaparát. Namísto 4Mpix UltraPixel snímače tu je totiž klasičtější 13Mpix čip. Vlastně není jasné, jestli je to ústupek, nebo naopak krok kupředu. UltraPixel snímač totiž sice dobře zvládá snímání v horších světelných podmínkách, ovšem fotografiím chybí detaily. To u One mini 2 nehrozí, detailů je tu mnohem více. Snímky i díky tomu působí ostřejším dojmem a zdají se také méně zastřené.

Celkově se však fotoaparát snaží výstup připodobnit vzhledu fotek z většího modelu. To není kritika, jen konstatování. Barevné podání, kontrasty a vše další jsou v obou případech na velmi podobné úrovni. One M8 jen získává navrch při fotografování ve špatných světelných podmínkách, tady se výhody ultrapixelového snímače projevují naplno. Úroveň detailů se v takovém případě prakticky srovná, protože One mini 2 má ve fotografiích výrazně více šumu, který detaily smazává.

Oproti foťáku u topmodelu je ten ve zmenšeném typu také výrazně pomalejší. Může za to vyšší rozlišení v kombinaci se slabším hardwarem. Pomalejší je i ostření, to i kvůli tomu, že zmenšený model nemá druhý fotoaparát, který u One M8 slouží právě i pro rychlejší ostření a také pro hrátky s hloubkou ostrosti, které u One mini 2 tedy nejsou možné.

Po delším používání One M8 nám tak foťák One mini 2 přišel dost pomalý. Chvíli trvá, než telefon zaostří, a pak následuje i prodleva spouště. One mini 2 není v tomto případě vyloženě pomalé, najdeme spoustu mnohem línějších fotomobilů, ale ve srovnání se svým sourozencem pokulhává. Sekat fotky jednu za druhou jako u většího modelu tu bohužel nejde, na druhou stranu lze použít režim sériového focení.

U HTC zachovali shodné uživatelské prostředí fotoaparátu, což přináší několik skvělých výhod. Jednoduše tu lze přepínat módy pomocí ikony v pravém dolním rohu fotoaparátu, uživatel si sem jako mód může nastavit kterýkoli vybraný a nastavený režim. Kromě automatického režimu, výběru ISO či vyvážení bílé a dalších filtrů zůstal zachován i režim manuální, kde lze ručně nastavovat ostření, čas závěrky, ISO či vyvážení bílé nebo kompenzaci expozice pomocí přehledných posuvníků. Dobře se tak s telefonem fotí třeba v noci na delší časy, snadno se lze vhodným nastavením vyvarovat nechtěným přepalům a podobně.

Celkový dojem z fotoaparátu je výborný. Sice není absolutně nejrychlejší, fotí však velmi dobře a může se rovnat špičkovým fotomobilům, za kterými zaostává jen minimálně. Velkým plusem je možnost manuálního ovládání.

Shrnutí: povedená zmenšenina

Ačkoli dělá HTC One mini 2 oproti velkému modelu ve výbavě řadu ústupků, stále je to vynikající a špičkový smartphone. Design a zpracování patří k tomu nejlepšímu v současné produkci, výbava a výkon pak budou většině uživatelů bohatě stačit. Trochu potíž je ovšem cenovka.

Částka 13 tisíc korun je totiž opravdu hodně vysoká. Obzvlášť když za stejnou cenu můžete pořídit loňský topmodel One M7, který má trochu lepší výbavu v čele s větším displejem s vyšším rozlišením. Má i o trochu vyšší výkon. Postrádá však třeba manuální možnosti ovládání fotoaparátu, mini 2 se lépe drží a podle našeho názoru také lépe vypadá. One mini 2 je tedy stylovou a emocionální volbou.

Pokud se totiž bude zájemce řídit čistě výbavou, je oproti One mini 2 lepší volbou povedené Sony Xperia Z1 Compact s výkonnějším procesorem, fotoaparátem s vyšším rozlišením a méně kompromisy ve výbavě. Zmenšená xperia je i menší než HTC a je levnější, stojí 12 290 korun.

Vzhledem k designu i velikosti pak můžeme mezi soupeře One mini 2 počítat třeba i Apple iPhone 5s, který je opět mnohem výkonnější a přináší i některé zajímavé možnosti z hlediska zabezpečení. Jenže iPhone je pro změnu zase mnohem dražší než HTC. Dalších soupeřů už mnoho není, protože například Samsung zatím zmenšenou podobu topmodelu Galaxy S5 nepředstavil.