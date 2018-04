HTC údajně pohřbí „kapesní“ smartphony. Lidé prý mají rádi velké věci

O ukončení produktové řady One mini informoval podle tchajwanského portálu Focus Taiwan prezident HTC pro severní Asii Jack Tong. Údajně řekl, že společnost s touto modelovou řadou oficiálně představenou v červenci 2013 skončí. Prodej druhé generace, která je zmenšenou verzí vrcholného modelu One M8, byl zahájen v květnu 2014. A právě ta by podle Tonga měla zůstat bez přímého nástupce.

Důvodem k tomuto rozhodnutí má být podle Tongových slov pronesených u příležitosti tchajwanského představení většího a výkonnějšího modelu One M9+ údajně rostoucí poptávka po telefonech s úhlopříčkou větší než pět palců. Právě tato novinka má prý naznačovat směr, kterým se HTC bude ubírat. Úhlopříčka displeje One M9+ totiž oproti standardnímu modelu One M9 narostla o dvě desetiny palce na 5,2“.

Uživatelé, kteří dosud netrpělivě čekali na jakékoli informace o nové generaci One mini, se tak patrně dalšího kompaktního smartphonu se značkou HTC nedočkají. Smartphone s úhlopříčkou displeje menší než 5“ není pro tohoto výrobce zjevně tržně zajímavou volbou.

Tuto spekulaci však ve vyjádření pro portál Phone Scoop popřel mluvčí HTC Jeff Gordon. Podle něj Tong neřekl, že HTC neplánuje žádnou další zmenšenou verzi svého top smartphonu. Gordon v e-mailové odpovědi také upozornil, že tímto nepotvrzuje příchod modelu One M9 mini.

„Kapesní“ smartphony si vyžádali sami uživatelé

První One mini přišlo na trh s displejem o úhlopříčce 4,3 palce, v konkurenci obdobně zmenšených topsmartphonů tedy nešlo o žádného střízlíka. Tím nebyl ani nástupce, One mini 2 totiž dostal 4,5palcový displej.

Není to přitom tak dávno, kdy uživatelé volali právě kvůli zvětšujícím se rozměrům smartphonů po menších, přesto stále přijatelně výkonných smartphonech. Jako první jejich tužby vyslechl jihokorejský Samsung a v říjnu 2012 představil zmenšeninu tehdejšího topmodelu Galaxy S III (recenzi naleznete zde).

V tomto trendu se vzápětí zhlédli i další výrobci. Mini verze topsmartphonů uvedlo na trh například i Sony, které místo označení mini používá compact. O stejném záměru informovalo i čínské Oppo.

To jediné přitom hodlalo opravdu naplnit význam slova mini, zmenšený Find 5 měl být osazen jen 3,7" displejem (více zde). I ten však byl na trh nakonec uveden s o palec větším displejem. Výrobci totiž ve vlastním zájmu musejí neustále reagovat na změnu uživatelských preferencí.