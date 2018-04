Tabletomobil HTC One Max se ukazuje na uniklém obrázku

Podle @evleaks však nejde o finální design. Nový tabletomobil by se však od zveřejněného obrázku asi příliš lišit neměl. Designem naváže na smartphone One, stejně jako zmenšený model One mini.

Podle dostupných informací bude mít One Max Full HD displej (1 920 × 1 080 obrazových bodů) s úhlopříčkou 5,9 palce. Displej by tedy měl být větší než u připravovaného Samsungu Galaxy Note III, který má mít 5,7palcový displej.

Stejně jako Sony Xperia Z Ultra by mělo nové HTC používat procesor Snapdragon 800. Paměť RAM má mít kapacitu 2 GB a vestavěnou uživatelskou paměť s kapacitou 16 GB půjde pravděpodobně rozšířit pomocí paměťových karet. Vedle dalších nových HTC má mít i tabletomobil One Max fotoaparát UltraPixel.

Baterie má mít kapacitu 3 300 mAh, ale podle všeho nebude vyměnitelná. HTC One Max, známý také pod kódovým označením T6, by měl používat nejnovější Android 4.3 s nadstavbou Sense 5.0.

Zatím není jasné, kdy HTC svůj první tabletomobil představí, tedy ani kdy by se měl začít prodávat.