HTC One max: displej 5,9 palce, snímač otisků prstů a kovové tělo

Společnost HTC se evidentně snaží z populárního modelu One vymáčknout maximum. Je to logické, One stále patří k nejlepším smartphonům a i když již jsou na trhu výkonnější monstra, HTC stále boduje nejen atraktivním hliníkovým tělem nebo reproduktory HTC BoomSound. A není překvapením, že ani novinka One max není o tyto přednosti ochuzena.

Stejná zůstala také čipová sada, One max tedy spoléhá na Qualcomm Snapdragon 600 se čtyřjádrovým 1,7GHz procesorem, grafickou jednotkou Adreno 320 a 2 GB operační paměti. Ačkoli o výkon rozhodně nebude nouze, konkurenční modely, jako je Sony Xperia Z Ultra nebo třetí Samsung Galaxy Note, budou mít v této disciplíně přece jen navrch.

Zvětšené One má 5,9palcový S-LCD 3 displej s rozlišením Full HD (1 080 × 1 920 bodů), což je velikostně někde uprostřed mezi oběma zmíněnými konkurenty. Místo nad a pod displejem pak patří dvojici reproduktorů BoomSound.

Fyzické proporce nového HTC jsou jen o něco větší, než v případě Samsungu, který je navíc štíhlejší. Xperia Z Ultra má sice v pase vůbec nejméně, ale 6,4palcový displej si říká o spoustu místa, a tak je půdorysně Sony jasně největší.

Vnitřní paměť má velikost 16, nebo 32 GB, novinkou je pak integrovaný microSD slot, který dovolí datové úložiště zvětšit až o 64 GB. Hliníkový kryt je totiž nově odnímatelný a kromě paměťového slotu ukrývá také šuplík na micro SIM.

Pod objektivem fotoaparátu s ultrapixelovým snímačem je pak čtečka otisků prstů, která se v září objevila u sedmého iPhonu (více v recenzi). Snímač v HTC One max je schopen rozeznat trojici otisků a pro každý prst pak nastavit spuštění libovolné aplikace. Prvek plní také úlohu zabezpečení, kdy nahrazuje ruční zadávání hesla.

Novější Android a vylepšené Sense

One max má předinstalovaný Android 4.3 s aktualizovanou nadstavbou Sense ve verzi 5.5, jejíž obrazovka BlinkFeed si lépe rozumí s obsahem sítí Instagram a Google+ a také umožní prohlížení až 120 článků i bez aktivního datového připojení. Předtím je samozřejmě nutné články ručně uložit. Pokud někomu obrazovka BlinkFeed nesedí, bude mít nově možnost ji vypnout, a využívat tak jen klasickou plochu s widgety a aplikacemi.

Obsah zobrazovaný přes BlinkFeed je nově možné nastavit podle regionu. Změny přišly také do zobrazení galerií, sdílení zachycených snímků dostalo novou podobu a do náhledových videosekvencí půjde vložit vlastní hudební doprovod.

V nastavení zaujme funkce Do Not Disturb (nerušit), jejíž volbou se blokují veškeré příchozí hovory a vypnou se také všechny notifikace (SMS, e-maily či relace na nastavených sociálních sítích). Nastavit půjde časový interval, kdy se má funkce sama aktivovat. Režim bude mít také možnost nastavit výjimku kontaktům, které se uživateli dovolají i navzdory aktivnímu režimu Do not Disturb.

HTC One max: Rozměry [mm] 82,5 × 164,5 × 10,3 Hmotnost [g] 217 Platforma Google Android 4.3 + Sense 5.5 Čipová sada, procesor, GPU Qualcomm Snapdragon 600, 4 × ARM Cortex-A9 1,72 GHz, Adreno 320 RAM 2 GB FlashROM 16/32 GB (+ microSD slot) Sítě Quadband GSM, Quadband UMTS, LTE Data GPRS, EDGE, UMTS, HSPA, LTE Displej - technologie Super LCD3 Displej - úhlopříčka/rozlišení, DPI 5,9" (149,86 mm) / 1 080 × 1 920 bodů (Full HD), 373 PPI, chráněno odolným krycím sklem Satelitní navigace ano Wi-fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, wi-di direct, hotspot Bluetooth 4.0 s podporou EDR, A2DP pro bezdrátový poslech hudby NFC ano Hlavní fotoaparát 4.0 MPix, snímač Ultrapixel velikosti 1/3" (plocha buňky 4 mikrometry²), HDR, funkce Zoe, burst mód pro zachycení snímků v rychlém sledu za sebou, geotagging, stabilizace obrazu, videa v rozlišení 1 080p při 30 snímcích za sekundu, 720p videa při 60 snímcích/s Sekundární fotoaparát 2.1 MPix, HDR, 1 080p videa pri 30 snímcích/s FM rádio ano, s RDS Další přednosti snímač otisků prstů, reproduktory HTC BoomSound, ochranné sklo displeje, gyroskop, digitální kompas, senzor přiblížení, světelný senzor, 3.5 mm audio jack, TV výstup pomocí MHL kabelu Baterie (výdrž) 3 300 mAh

Větší baterie i zajímavé příslušenství

Navzdory odnímatelnému krytu je akumulátor opět instalovaný napevno, ale v porovnání s původním One má značně větší kapacitu 3 300 mAh. Přestože má novinka citelně větší displej, výdrž bude nepochybně o poznání větší. Výrobce navíc nabízí užitečné příslušenství v podobě krytu s flipem (Power Flip Case), který má integrovaný článek velikosti 1 200 mAh, který se v místech bez elektrické zásuvky bude jistě hodit.

Pomocí krytu lze navíc přístroj snadno situovat do polohy vhodné ke sledování filmů. K mání bude také elegantní hlinkový stylus nebo externí reproduktor BoomBass s vestavěným zesilovačem pro ještě hlasitější reprodukci muziky. Také tento subwoofer má vlastní baterii (1 200 mAh) a s telefonem se propojí pomocí Bluetooth nebo NFC.

HTC One max bude nejdříve k dispozici na evropských trzích a v Asii, a to ještě během října. Cenu a dostupnost v tuzemsku zatím neznáme. Napovědět by mohla předpokládaná cena v Británii, kde se má pohybovat okolo 600 liber (asi 18 500 korun). Hlavními rivaly budou Xperia Z Ultra od Sony a Samsung Galaxy Note III. Oba modely jsou v Česku již v prodeji za cenu okolo 18 tisíc.