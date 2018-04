HTC One Max je kompletně odhaleno. Bude mít šestipalcový displej

Nový model, který by měl nést označení One Max se zařadí především po bok úspěšného Samsungu Galaxy Note 3 (více zde). Ale jestliže Galaxy Note 3 má 5,7palcový displej, tak nové HTC bude mít šestipalcový displej typu TFT s Full HD rozlišením (1 920 × 1 080 obrazových bodů). Přítomnost dotykového pera není prozatím potvrzena.

Tabletomobil One Max používá novou verzi 4.3 systému Android a nebude tak výkonný jako konkurenční Note 3 od Samsungu. Podle čínského úřadu bude mít čtyřjádrový procesor s taktem 1,7 GHz. Nepůjde tedy o předpokládaný procesor Qualcomm Snapdragon 800, ale buď o Snapdragon 600, nebo starší S4 Pro.

Kapacita paměti RAM je 2 GB. Vestavěnou uživatelskou paměť zatím neznáme, ale podle čínského úřadu bude telefon podporovat paměťové karty. Hlavní fotoaparát typu UltraPixel doplňuje druhý přední snímač s rozlišením dva megapixely.

Možnou konkurenční výhodou novinky od HTC by měla být čtečka otisků prstů. Nový iPhone 5s ji ma zakomponovanou do ústředního tlačítka pod displejem, v případě HTC se však nachází na zádech přístroje pod čočkou fotoaparátu.

Designem One Max přímo odkazuje na model One, respektive One mini. Bude tak opět mít dva reproduktory BoomSound v horní a dolní části předního panelu. Kryt bude hliníkový.

Nový tabletomobil od HTC nebude žádný drobeček. Jeho rozměry jsou 164,5 × 82,5 × 10,29 milimetru, takže bude o poznání větší než Samsung Galaxy Note 3 (151,2 × 79,2 × 8,3 milimetru). HTC One Max bude vážit značných 217 gramů, zatímco hmotnost Galaxy Note 3 je pouze 168 gramů.