One Max bude první kříženec od HTC. Červené One míří do Česka

, aktualizováno

Z produkce firmy HTC bychom se měli co nevidět kromě zmenšeného modelu One dočkat i jeho zvětšeniny s příznačným označením Max. Ten se velikostí však zařadí už mezi křížence smartphonů a tabletů. Na českém trhu pak v nejbližších dnech zamíří do prodeje top model One v červeném provedení.