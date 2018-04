Nechtěl, ale musí. HTC začne prodávat špičkový One M9+. Cena je šílená

Za začátkem prodeje modelu One M9+, který původně vůbec nebyl určený pro Evropu, na evropském trhu velmi pravděpodobně stojí neuspokojivé prodeje modelu One M9. Tento model je jen vylepšením loňského modelu One M8 navíc s velmi vysokou cenovkou. HTC One M9+ bude však ještě dražší. Půjde o jeden z nejdražších smartphonů na našem trhu. Podle našich informací si prodej M9+ přímo vyžádala česká pobočka HTC.

Novinka One M9+ bude stát 23 000 korun. Za to zájemce dostane špičkově vybavený smartphone, který konkuruje obdobně vybavenému Samsungu Galaxy S6 s cenou začínající na 19 800 korun. Model Galaxy S6 edge se zaobleným displejem začíná na ceně 23 800 korun.

HTC One M9+ má tělo z leteckého hliníku a displej s ultravysokým rozlišením QHD (2 560 × 1 440 obrazových bodů). Displej typu SuperLCD 3 má úhlopříčku 5,2 palce. 20megapixelový fotoaparát je duální pro hrátky s hloubkou ostrosti, přední snímač je typu UltraPixel.

Ve výbavě nového HTC nechybí ani čtečka otisků prstů umístěná pod displejem. Uživatelská paměť s kapacitou 32 GB je na rozdíl od špičkových samsungů rozšířitelná pomocí paměťových karet a to až teoreticky o 2 TB.

Smartphone s Androidem Lollipop a nadstavbou Sense 7 používá nový osmijádrový procesor MediaTek Helio X10 s taktem 2,2 GHz. Operační paměť má kapacitu 3 GB. Zabudovaná baterie má kapacitu 2 840 mAh.

Spolu s uvedením nového špičkového modelu klesla cena dosavadního vrcholu nabídky. Model One M9 stál původně 20 000 korun. Nyní tchajwanský výrobce snížil jeho cenu na 18 890 korun. Což je ale stále hodně, když uvážíme, že v podstatě je to přístroj s loňskou specifikací a třeba loňské LG G3 zlevnilo aktuálně pod 10 000 korun (více zde).