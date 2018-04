Luxus a top výbava v okázalém stylu. Test HTC One M9+

HTC představilo letos na jaře model One M9, který po většinu roku hrál roli top-modelu značky. Byl to ale top-model pro ty uživatele, kteří si nepotrpí na špičkovou techniku a namísto toho preferují design a kvalitní zpracování. Dle obchodních úspěchů to očividně nestačilo, výrobce formátu HTC potřebuje i technologicky špičkovou vlajkovou loď. U M9 navíc zájemci kritizovali, že design je příliš podobný loňskému modelu M8.

Plusy a mínusy Proč koupit? dokonalé zpracování

výborná výbava

špičkový displej

vyladěný systém

Proč nekoupit? vysoká cena

fotoaparát zaostává za očekáváním

velké rozměry Kdy? V prodeji Za kolik? 21 490 Kč

Typ M9+ tak můžeme brát jako jakýsi reparát. Design sice nadále vychází z toho, na co jsme u HTC již nějakou dobu zvyklí, technika je ale na vrcholu současných sil. Je to tedy opravdový smartphone bez kompromisů, ostatně při cenovce 21 490 korun nelze očekávat ani nic jiného.

Pro koho je?

Na rozdíl od většiny současných modelů HTC je M9+ kousek pro opravdové technické nadšence. Tedy pro pravověrné fanoušky značky, která se vždy chlubila svou pokrokovostí. Zároveň ale i pro ty, kdo nechtějí dělat ústupky z hlediska zpracování, kterým je HTC v posledních letech proslulé. Je to opravdový špičkový smartphone se vším všudy, byť samozřejmě není bez chyb. Oproti konkurentům s obdobnou výbavou je dost drahý (většina soupeřů je na trhu déle a stihla zlevnit), docela velký a těžký. A také není určen pro ty, kdo by raději měli nenápadný smartpone. Na našem trhu totiž seženete One M9+ jen v barevném provedení gold on silver, tedy kombinaci zlaté a stříbrné barvy, která je vše, jen ne nenápadná. Je to luxusní a hodně výrazný smartphone, který jen tak nezapadne.

Vypadá skoro stejně jako M9

Základní tvary těla jsou stejné jako u M9, ale detaily se liší. Zpracování je opět precizní a špičkové, v tom nemá HTC konkurenci. M9+ patří opět mezi nejlépe zpracované telefony na trhu, teprve když jej vezmete do ruky, pocítíte to naplno. Ani Apple iPhone 6s nepůsobí tak dobře, jako tenhle model. Rozměry 151 x 72 x 9,6 mm jsou hodně velké, obzvlášť v poměru k úhlopříčce displeje 5,2 palce. I hmotnost 168 gramů je docela vysoká, na druhou stranu je to jen o 11 gramů více než u menšího M9. Telefon ale v ruce nepůsobí tak těžkopádně, jak se může na první pohled zdát. Je to i díky zaoblení zad a tomu, že se hmotnost rozloží v ruce.

V čem je oproti M9 jiný?

Vlastně skoro ve všem, kromě základních tvarů designu a filosofie zpracování. Telefonu nechybí ani mocné reproduktory BoomSound, které jsou jednou z příčin větších rozměrů u modelů řady M9. Na spodním okraji tu najdeme i čtečku otisků prstů, která tu plochu mírně narušuje. Na zadní straně zase najdeme duální fotoaparát. Hlavní rozdíly jsou ovšem uvnitř těla. Procesor je osmijádrový MediaTek Helio X10, doplněný obvyklými 3 GB RAM paměti.

Displej dostal úhlopříčku 5,2 palce, narostl tedy jen o malý kousek a M9+ je spíše stále soupeřem pro Samsung Galaxy S6 edge než pro verzi S6 edge Plus. Hlavní je ale rozlišení, které povýšilo na QHD, tedy na 2 560 x 1 440 pixelů. Krom čtečky otisků prstů je tu také duální fotoaparát, u něhož k čipu o rozlišení 20 megapixelů přibyl ještě druhý čip s rozlišením dva megapixely, schopný určovat hloubku ostrosti. Zajímavé je, že například kapacita baterie je nadále 2 840 mAh.

Jsou hardwarové rozdíly poznat?

Vlastně moc ne. HTC si u svých modelů dává záležet na vyladění systému a i M9+ patří v tomto ohledu na špičku. Procesor MediaTek Helio X10 není jen nějakým experimentem, funguje tak, jak bychom očekávali. Pravda, v benchmarcích není Helio X10 nejvýkonnější a na absolutní špičku ztrácí, ale pomalý rozhodně není. Výkon je podobný jako u menšího M9, který má Snapdragon 810, ale nižší rozlišení displeje. Nedostatkem hrubé síly tak rozhodně M9+ netrpí.

Příjemným důsledkem změny na poli procesoru je také to, že se telefon při používání tolik nezahřívá. U kovového smartphonu je to důležitější, M9 se dovedl hodně rozpálit, takových teplot model plus nedosahuje. Displej je opravdu parádní, i když QHD rozlišení na první pohled možná nerozeznáte. Ale při delším používání si oko na jemnou kresbu přivykne a zpátky se už vracet nechce. Displej je také velmi jasný, má živější barvy a lepší kontrast než u M9 a patří na absolutní špičku v současnosti.

Jak funguje čtečka otisků?

HTC bylo jedním z prvních výrobců, kteří čtečku do telefonu zabudovali. U modelu One Max byla umístěná na zádech, ale vyžadovala přejetí prstem, nikoli jen jeho přiložení. U M9+ je vše jinak, čtečka je vpředu pod displejem, prst stačí přiložit a telefon se probudí a odemkne. Funguje tedy tak, jak je dnes obvyklé.

Krom funkce odemykání lze čtečku využít i jako home tlačítko. Jinak k ovládání telefonu slouží klasická virtuální tlačítka na displeji smartphonu. Tlačítko home je tak zdvojené, připomíná to fakt, že telefon trochu plýtvá místem. Ovládání je jinak zcela standardní. Operační systém Android 5 Lollipop je skryt pod grafickou nadstavbou HTC Sense 7, smartphone by měl dostat update i na Android Marsmallow.

Je nový MediaTek úsporný?

Docela je. Je pravda, že jsme One M9+ možná nedávali tolik zabrat, jako původnímu menšímu modelu, ale výdrž je obstojná. Neměli jsme v zásadě problém dosáhnout dvou dnů výdrže na jedno nabití. V případě nutnosti vypomůže úsporný režim. Trochu překvapením je, že na rozdíl od M9 nepodporuje „pluskový“ model rychlé nabíjení, zřejmě je to dané použitým čipsetem.

Co One M9+ chybí?

Až na některé drobnosti vlastně nic. Smartphone nemá bezdrátové dobíjení a třeba laserové ostření u foťáku, ale jinak má snad vše, nač si uživatel vzpomene. Podpora NFC či kompletních frekvencí LTE je tu samozřejmostí, stejně jako nejnovější verze Bluetooth. Vnitřní paměť má kapacitu 32 GB a nechybí tu slot pro microSD karty.

Jak to fotí?

Po pravdě, na drahý špičkový smartphone nic moc. Čip je stejný jako u modelu M9, jen je tu ještě druhý menší čip pro funkce Duo Camera. Ty známe už z modelu M8, ale tady fungují trochu jinak. Fotoaparát je totiž nutné do Duo režimu přepnout, jinak nejsou data o hloubce obrazu ukládána. M9+ jinak v běžném režimu vykazuje stejné výsledky jako M9, byť je kvalita o trošičku lepší. Jenže šumu je tu stále dost a detailů relativně málo a to i za dobrých světelných podmínek, ve zhoršujícím světle pak množství šum rychle roste.

Duo fotoaparát pomáhal u modelu M8 i s rychlým ostřením, jenže to právě vzhledem k nutnosti přepínat mezi režimy odpadá. Celkově tak foťák u M9+ nepatří k nejrychlejším. Výhodou u HTC ovšem nadále zůstává kompletně manuální režim, do kterého lze foťák přepnout. Pak lze nastavením parametrů dosáhnout lepších snímků než v automatickém nastavení, především je vhodné používat co nejnižší nastavení citlivosti ISO.

Lepší zprávou je čelní fotoaparát, u kterého používá HTC UltraPixel technologii právě z hlavního foťáku starších typů M8 neo M7. Ten pořizuje velmi povedené selfie snímky i za horších světelných podmínek. Pro selfie nadšence je tak M9+ (ale i klasický M9) lepší než pro nadšené mobilní fotografy.

Mám si ho koupit?

Pokud toužíte po špičkovém luxusním smartphonu nejvyšší třídy, který má zároveň atraktivní a výrazný design a perfektní zpracování, je One M9+ možným kandidátem. Jen vám nesmí vadit jeho větší rozměry a musíte zkousnout obří cenovku, která z něj dělá vpravdě luxusní zboží. Cena 21 490 korun je opravdu vysoká. A také zrovna nesmíte toužit po špičkovém fotomobilu.

One M9+ má i celou řadu konkurentů. Stále je spíše soupeřem pro Samsung Galaxy S6 než pro větší S6 edge Plus. Oba modely samsungu jsou přitom stejně výborně vybaveny a oproti HTC jsou v praxi přeci jen trochu vyváženější smartphony s mnohem lepším foťákem. Jenže zpracováním na HTC nemají. Soupeřem je i výborné LG G4, obzvláště v provedení s koženým krytem, které nabízí také neotřelý styl. Oproti HTC ale nemá čtečku otisků prstů. O zákazníky se bude s One M9+ prát třeba i Sony Xperia Z5, které sice nemá QHD displej, ale i tak má co nabídnout. Do třídy prémiových smartphonů také letos povýšil Huawei, jehož Mate S sice opět nemá displej s ultra vysokým rozlišením, ale je velmi praktický a HTC se přibližuje svým zpracováním. Zapomenout nesmíme ani na ambiciózní značky jako třeba OnePlus a jeho letošní model 2.

Všichni tito soupeři jsou navíc často výrazně levnější než HTC. Huawei stojí 17 490 korun, Sony si za Xperii Z5 žádá 19 000 korun. Cena Samsungu Galaxy S6 začíná na 16 790 korunách, model Edge vyjde na 19 790 v základní verzi se 32 GB paměti (a tedy bez možnosti paměť rozšířit). Parádní LG G4 začíná cenou na 12 999 korunách, kožená varianta je o tisícovku dražší. Inu, HTC One M9+ to prostě nemá na trhu jednoduché.