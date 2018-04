Konečně pořádné HTC. Jenže za brutální cenu si ho koupí jen pár nadšenců

Kdyby HTC představilo model One M9+ po boku menšího typu M9 v březnu letošního roku, možná by teď byla značka v trochu jiné pozici. HTC se dlouhodobě nedaří prodávat takové masy telefonů, jako to umí konkurence, ale firma dovedla zaujmout fanoušky špičkové techniky. Jenže ti se od ní po uvedení M9 trochu odvrátili. Drahý, byť stylový smartphone toho totiž po stránce funkcí a výbavy nepřinesl moc nového ve srovnání s loňským typem M8. Cena téměř 20 tisíc korun pak byla naprosto přestřelená.

Teď si HTC tak trochu napravuje reputaci. Původně pouze pro asijské trhy určený topmodel M9+ míří do Evropy, a tedy i do Česka. A po stránce výbavy opět patří na špičku. M9+ se tak o zákazníky popere s nejvybavenějšími smartphony, jako jsou Samsung Galaxy S6 a S6 edge, LG G4 a další. Tyto novinky v některých ohledech překonává, ale v určitých detailech také ztrácí. Nicméně novinka se přiblížila ideální představě nejlepšího smartphonu roku 2015, kazit to bude jen brutální cenovka. LG drží dlouhodobě nižší ceny a hlavní rival Samsung nedávno model S6 razantně zlevnil. HTC však přijde s novým supermobilem na český trh za neuvěřitelných 23 490 korun. To je jen o 800 korun méně, než kolik žádá Apple za větší iPhone 6 Plus.

Zákazník za své peníze dostane vizuálně atraktivní smartphone, který na první pohled vypadá jako menší sourozenec M9. Zpracování je opět příkladné, HTC telefon znovu prezentovalo ve dvoubarevném hliníkovém zlato-stříbrném provedení, které udivuje precizností zpracování. Na první pohled je M9+ větší než M9, přitom rozdíl v úhlopříčce displejů není nijak zásadní – novinka má 5,2 palce, původní model 5 palců. Rozměry jsou trochu větší, než by nárůst úhlopříčky napovídal. Na danou velikost displeje je M9+ hodně přerostlý kousek. To bude jedna z mála praktických nevýhod telefonu. V ruce se drží stále docela dobře, ale pro zákazníky, kteří nemají velké telefony v lásce, to nebude to pravé.

Velikost One M9+ vynikne třeba ve srovnání se Samsungem Galaxy S6 edge, který můžeme považovat za jeho přímého soupeře. Zatímco HTC sází na špičkové kovové tělo, Samsung zase nadšence do toho nejlepšího mobilního designu nadchne zahnutým displejem. A tělem, které působí o mnoho kompaktnějším dojmem než HTC. Jedním z důvodů, proč je tchajwanská novinka tak velká, je i přítomnost tradičních stereo reproduktorů Boom Sound, které mají opět hrát skvěle. Zvuk by mohl být ještě lepší než u M9, které po této stránce patří k nejlepším smartphonům na trhu.

Co se výbavy týče, One M9+ má „konečně“ například QHD rozlišení displeje, tedy 2 560 × 1 440 pixelů. Telefon dostal například i čtečku otisků prstů, která funguje obdobně jako u iPhonů nebo Samsungů S6. Stačí tedy přiložit prst a otisk je rozeznán, nezáleží na směru, kterým prst přiložíte. Čtečka pod displejem není mechanickým tlačítkem, jako je tomu u S6, ale jako senzorové home tlačítko poslouží. Zatím jsme si ovšem nevyzkoušeli, zda telefon probudí jen pouhé přiložení prstu ke čtečce, jako to má třeba Huawei Mate 7. Logicky by tomu tak mělo být. Vypínací tlačítko má M9+ na boku.

Smartphone zaujme i docela netradičním hardwarem. Tři gigabajty RAM jsou opět povinností, zvláštností je procesor MediaTek Helio X10 s osmi jádry o taktu 2,2 GHz. M9+ bude prvním smartphonem s tímto procesorem na našem a možná i na evropském trhu. Srdce by mělo mít dostatek výkonu, ale na reálné výsledky benchmarků si budeme muset počkat do klasického redakčního testu. Jisté ovšem je, že na první pohled se opět HTC podařilo vyladit systém. Prostředí Sense je svižné a funguje bez zadrhávání.

Procesor od MediaTeku může budit obavy z hlediska podpory LTE. Evropská varianta One M9+ byla ovšem z tohoto hlediska výrazně přepracována a telefon podporuje veškerá LTE pásma, která se u nás využívají. Měl by zvládat i netradiční vodafoní devítistovku.

U One M9+ se HTC chlubí také přepracovaným fotoaparátem. Ten má sice stejně jako u M9 rozlišení 20 megapixelů, dostal ovšem i druhou kameru pro zaznamenávání údajů o hloubce ostrosti. Vrací se tedy takzvaný Duo fotoaparát, který měl právě loňský typ One M8. Bohužel se zatím nevrátila jeho schopnost bleskurychlého focení, dvacetimegapixelové snímky přece jen vyžadují hodně výkonu a jejich zpracování chviličku trvá. Po stránce kvality snímků jsou naše první dojmy velmi dobré, ale zatím jsme fotky nezkoumali v detailech. Ale M9+ by mělo fotit lépe než M9, u kterého navíc v poslední době došlo k výraznému vylepšení kvality snímků po softwarovém updatu.

Celkově toho One M9+ nabízí opravdu hodně a je to ten pravý špičkový model, na který jsme od HTC čekali. Výbava je špičková, jak si nejnáročnější zákazník žádá, v seznamu funkcí a schopností chybí snad jen voděodolnost a bezdrátové dobíjení. Nadchne již tradičně zpracováním a designem, to ovšem za předpokladu, že vám nevadí, že vypadá jako všechna ostatní HTC One z poslední doby. Fotoaparát a špičkový zvuk jsou pak tím, co One M9+ odliší od konkurence. Bohužel pro HTC přichází tento model trochu s křížkem po funuse. Zákazníci, kteří si koupili letošní supertelefony, se k HTC jen tak nevydají. A vzhledem k opravdu vysoké ceně se pro M9+ nejspíš nepohrnou ani davy fanoušků této značky.

One M9+ tak zůstane kouskem jen pro úzkou skupinu nadšenců. Ostatní příznivci HTC budou nejspíš čekat, jestli příští rok firma předvede smartphone, který by nastavoval měřítka v inovacích, jako tomu bývalo u některých modelů v minulosti.