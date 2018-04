HTC má dokonalý mobil v starém designu. Není to málo Antone Pavloviči?

Zpředu vedle sebe na první ani druhý pohled loňský One M8 a letošní One M9 nepoznáte. Novinka je fakticky o fous menší a drobně se liší otvor pro čočku předního fotoaparátu a jeho příslušenství. Boky se liší trochu víc a i zadní partie jsou odlišitelné. Ale v principu je to stále tentýž design, který započal model One M7 v roce 2013.



U novinky je však vybroušený k dokonalosti. Pocit z držení telefonu v ruce je perfektní, především verze v kovové stříbrné s decentním zlatým proužkem vypadá výborně. Zpracování je na červený diplom, materiály muselo HTC dlouho vybírat. Ale opět si nemůžeme odpustit poznámku, tohle už známe a na pultech prodejen prostě telefon na první dobrou bez velkého plakátu nepoznáme. HTC musíme přiznat, že sám se netají tím, že design není inovativní, jen přivádí k dokonalosti to, co předvedl výrobce loni a předloni.



Trochu zklamání přináší i displej. Je totiž stejný jako loni, tedy s Full HD rozlišením (1 080 x 1 920 pixelů) a úhlopříčkou pět palců. Opět ale musíme dodat, že to v praxi stačí. Displej je výborný, tak proč se nutit do QHD displeje, který by zvýšil cenu a pravděpodobně i spotřebu. Co na to zákazníci, kteří zkratku QHD nenajdou na letáku nebo plakátu k telefonu, je ale otázkou.



Uvnitř je inovací už mnohem více. Nejzajímavější jsou fotoaparáty. HTC se nevzdalo svého ultrapixelového senzoru. Ale ze zad a pozice hlavního foťáku ho převedlo dopředu. Na selfie to je dobrá, či spíše skvělá volba. V horších světelných podmínkách funguje ultrapixel velmi dobře.



Hlavní fotoaparát se vrátil ke konvenční technologii a nadprůměrnému rozlišení 20 MPix. Čočku fotoaparátu kryje safírové sklo, takže nehrozí poškrábání a tím zhoršení kvality snímků. Světelnost je lehce nadprůměrná (f/2.2). Fotoaparát umí nahrávat 4K videa.



V telefonu tepe pořádně nabušený procesor. Je to osmijádrový čip od Qualcommu Snapdragon 810 s 64bitovou technologií. Čtyři jádra jsou taktovaná na 2 GHz, další čtyři na 1,5 GHz. Operační paměť má hodnotu 3 GB, uživatelská je standardně 32 GB, další data lze ukládat na paměťovky o kapacitě až 128 GB.



Telefon zvládá všemožné síťové standardy pro sítě druhé až čtvrté generace, je použitelný celosvětově, a to i u LTE sítí. Další výbava je obvyklá, vyčnívají z ní stereofonní reproduktory BoomSound s Dolby Audio. Nutno dodat, že se reproduktory opravdu snaží a telefon hraje výborně.



Baterie s kapacitou 2 840 mAh by měla poskytnout dost energie na dva dny plného provozu, ale to si necháme na test. Výrobce udává pohotovost až 400 hodin a hovorový čas až 25 hodin. To ale asi nikdo zkoušet nebude, protože to je dost syntetická zátěž a nejdůležitější je dnes stejně provoz v datových sítích.



HTC One M9 se začne prodávat v polovině března a nejprve na dvaceti světových trzích. Jestli mezi ně patří i Česká republika, to netušíme. Cenu HTC neuvedlo. A pokud by vás zajímal v únicích avizovaný větší model HTC One M9 Plus, tak ten HTC neukázalo. Podle opět neoficiálních zdrojů bude určen jen pro Asii a bude představen později.