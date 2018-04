HTC si s evropskými zákazníky zahrává, král smartphonů pro ně není

HTC One M9+ je přesně ten smartphone, na který evropští a američtí zákazníci čekali. Odpustili bychom mu i astronomickou cenu, za kterou se začal prodávat One M9. Jenže model One M9+ si v Evropě ani Spojených státech nekoupíte.

A je to škoda. Evropská novinka One M9 totiž oproti předchůdci mnoho nového nepřináší. Zpracování sice nemůže být dokonalejší, jenže výbava zůstala. Oproti tomu HTC One M9+ je opravdový král smartphonů pro rok 2015, kterému konkurují pouze nové vrcholné samsungy.

Místo pětipalcového displeje evropského vrcholného HTC s Full HD rozlišením (1 920 × 1 080 obrazových bodů) má One M9+ 5,2palcový displej s QHD rozlišením (2 650 × 1 440 obrazových bodů). To je displej, který bychom letos čekali od běžného One M9.

Stejně jako loňský model One M8 má novinka opět dvojitý fotoaparát, tentokrát s 20Mpix rozlišením. Přední snímač je typu UltraPixel. HTC One M9+ používá nový procesor MediaTek Helio X10, který má osm jader taktovaných na frekvenci 2,2 GHz. Operační paměť má velikost 3 GB.

Výbava zahrnuje pro značku tradiční reproduktory BoomSound umístěné na čele telefonu. Hudební výpomoc spočívá v podpoře technologie Dolby Audio. Spodní reproduktor je rozdělen tlačítkem se senzorem otisků prstů. To běžný One M9 postrádá.

Systém Android má novou nadstavbu Sense 7 a baterie má kapacitu 2 840 mAh. Více informací zatím výrobce oficiálně neuvolnil.

Design špičkového HTC je shodný s evropskou novinkou. Opět je tedy kryt kovový z jednoho kusu bez možnosti vyměnit baterii. I zpracování vylepšeného modelu je shodné, opět tedy jde o nadmíru luxusní kousek.

Cena vylepšeného HTC zatím známá není. Ale vzhledem k tomu, že běžná novinka One M9 stojí na našem trhu 20 tisíc korun, tak jistě nebude nízká.

„Slabší“ HTC One M9 propaguje v podivných reklamách Robert Downey Jr.:

VIDEO: Robert Downey Jr. si zahrál v reklamách na HTC - 1. část Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu