HTC se konečně vydrápe na hardwarovou špičku. S displejem i čtečkou

Tento doplněk se v portfoliu HTC poprvé objevil v modelu One max, zvětšeného populárního smartphonu One M7, jehož design od té doby firma u vrcholových modelů drží.

Snímač byl umístěn na zádech telefonu pod objektivem fotoaparátu a spolehlivostí se zrovna nevyznačoval. Bylo totiž nutné prstem po snímači přejíždět. Pouhé přiložení, se kterým si vystačí modernější typy skeneru použité u iPhonů nebo šesté generace Samsungu Galaxy S6, úspěšnou autentizaci nezaručovalo.

Snímač otisků nejenže umí nahradit zadávání hesel zamčené obrazovky, ale do budoucna se s ním počítá také při bezhotovostních platbách smartphonem. První většího úspěchu tohoto typu placení dosáhl v USA Apple, metoda Samsungu, původně vyvinutá firmou LoopPay, však může díky kompatibilitě s mnoha typy platebních terminálů přinést ještě větší rozmach (více zde).

U řady One jsme si zvykli na výkonné reproduktory BoomSound, o které nepřijde ani M9 Plus. Spodní výdech však rozdělí právě tlačítko s vestavěným senzorem.

První HTC s QHD displejem

Další citelné vylepšení pak ztělesňuje zcela nový panel. Zatímco M9 zdědila po svém předchůdci pětipalcový Full HD displej (1 080 × 1 920 bodů, 440 PPI), M9 Plus se blýskne 5,2palcovou obrazovkou s rozlišením QHD (1 440 × 2 560 pixelů). Takové parametry zaručují velice jemné zobrazení s 564 body na palec.

Displej s tak vysokým rozlišením se poprvé objevil u phabletu Vivo Xplay 3S, jenže ten měl v úhlopříčce rovných 6 palců. Nějakou dobu bylo pak nedostižné LG G3 (5,5palcový QHD displej), které bodovalo celkově vyváženou výbavou a velmi dobrou cenou (přečtěte si redakční test).

Telefon bude mít opět celokovové tělo, po vzoru menšího sourozence bude použit kov dvou barev. Rozměry přístroje jsou dány čísly 72,5 × 150,9 × 10,15 mm. Tloušťka je počítána ve středu těla, kde je nejvyšší. Telefony řady One totiž mají pro lepší úchop klenutá záda, takže po krajích bude telefon značně štíhlejší.

Vysoký výkon telefonu zajistí osmijádrový Qualcomm Snapdragon 810 případně MediaTek MT6795 a to v závislosti na regionu. Pro obě verze platí 3 GB operační paměti a 32GB úložiště, jež půjde rozšířit microSD kartou až o 128 GB.

Nainstalován bude Android 5.0.2 s nejnovější verzí uživatelské nadstavby Sense (7.0). Hlavní fotoaparát bude duální, 20,7MPix modul doplní snímač s rozlišením 2,1 megapixelu. Zaplesají příznivci tzv. selfies, jelikož přední foťák je pořídí s rozlišením až 13 MPix.

Mírné rozpaky budí akumulátor kapacity 2 840 mAh, který signalizuje jen průměrnou výdrž jednoho dne při větší zátěži. Na druhou stranu konkurence v podobě Galaxy S6/S6 Edge je na tom při mírně menším displeji (5,1 vs. 5,2 palce) papírově ještě hůře (2 550/2 600 mAh). Své ale pochopitelně udělá softwarová optimalizace, lišit se také bude energetická náročnost použitého hardwaru.

Tisková konference s heslem „More than One“, během které bude One M9 Plus představen, proběhne 8.dubna v Pekingu. To by podle serveru PhoneArena mohlo naznačovat, že přístroj bude určen primárně pro klíčové asijské trhy, kde se velké telefony těší velké oblibě. Jedná se ale jen o nepotvrzenou spekulaci.